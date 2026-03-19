Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 15:53

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Αποκλειστικά υπεύθυνη για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα «είναι η κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη Νέα Δημοκρατία;», σημείωσε χαρακηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσέθεσε: «Δεν είναι αλήθεια ότι η τιμή καυσίμων εκτοξεύθηκε από τα διυλιστήρια μόνο στην είδηση αλλαγής των διεθνών τιμών από τα διυλιστήρια, με επίπτωση σε όλη την αγορά; Σήμερα που κάνει η αμόλυβδη 2,03, τα διυλιστήρια πουλάνε 1,86, ναι ή όχι; Δεν είναι αλήθεια ότι το αποτύπωμα των πρατηρίων καυσίμων στην τιμή της βενζίνης είναι το 4,5%; Και με τη μεταφορά πάει στο 6,5%; Και γιατί δεν μιλάτε για το υπόλοιπο 93,5%; Να σας πω εγώ. Γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα. Που έχει δύο παράγοντες, τα διυλιστήρια και το φορολογικό βάρος», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσε τις επιπτώσεις που έχει το αναμενόμενο νέο κύμα ακρίβειας, σε μία χρονική στιγμή που η κοινωνία στενάζει από την ακρίβεια και βρίσκεται στις δύο τελευταίες θέσεις της αγοραστικής δύναμης και του μέσου μισθού της Ευρώπης.

«Η κυβέρνηση μιλάει για πλεονάσματα και ανάπτυξη, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά ξεμένουν από χρήματα πριν καν τελειώσει ο μήνας», τόνισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της ακραίας ακρίβειας. Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης, που δεν ελέγχει και δεν ρυθμίζει την αγορά και αφήνει τα καρτέλ ανενόχλητα να κλέβουν δισεκατομμύρια από τα νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία».

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε περιορισμένης εμβέλειας τα μέτρα της κυβέρνησης και επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

«Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτείται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, με ρυθμιστικές παρεμβάσεις από το κράτος σε όλη την αλυσίδα καυσίμων και καταναλωτικών αγαθών, με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων, με σαρωτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στις 4 τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Να επιστρέψουν στη χώρα οι ελληνικές συστοιχίες Patriot

Με φόντο το γεγονός ότι η ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία αναχαίτισε σήμερα, Πέμπτη, δύο πυραύλους του Ιράν που κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για μηδενική εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και ζήτησε να επιστρέψει η συγκεκριμένη στρατιωτική δύναμη στη χώρα μας.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για την πρόληψη και τη διακοπή της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά και για την ειρηνική επίλυση της κρίσης, ενώ σημείωσε πως δεν αξιοποιεί τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης εμπλέκουν τη χώρα σε περιπέτειες, ταυτιζόμενοι πλήρως με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου», επισήμανε.

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

Vita.gr
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μαρκογιαννάκη: Ό,τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κουκουλώσει στη Βουλή, αποκαλύπτεται μέσα στη δικαστική αίθουσα

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων - «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
«Για πλάκα» 19.03.26

Λεν Ντέιτον: «Δύο πράγματα καταστρέφουν τους συγγραφείς: το αλκοόλ και οι έπαινοι»

Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Σύνταξη
