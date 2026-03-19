Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

Αποκλειστικά υπεύθυνη για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα «είναι η κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη Νέα Δημοκρατία;», σημείωσε χαρακηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσέθεσε: «Δεν είναι αλήθεια ότι η τιμή καυσίμων εκτοξεύθηκε από τα διυλιστήρια μόνο στην είδηση αλλαγής των διεθνών τιμών από τα διυλιστήρια, με επίπτωση σε όλη την αγορά; Σήμερα που κάνει η αμόλυβδη 2,03, τα διυλιστήρια πουλάνε 1,86, ναι ή όχι; Δεν είναι αλήθεια ότι το αποτύπωμα των πρατηρίων καυσίμων στην τιμή της βενζίνης είναι το 4,5%; Και με τη μεταφορά πάει στο 6,5%; Και γιατί δεν μιλάτε για το υπόλοιπο 93,5%; Να σας πω εγώ. Γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα. Που έχει δύο παράγοντες, τα διυλιστήρια και το φορολογικό βάρος», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσε τις επιπτώσεις που έχει το αναμενόμενο νέο κύμα ακρίβειας, σε μία χρονική στιγμή που η κοινωνία στενάζει από την ακρίβεια και βρίσκεται στις δύο τελευταίες θέσεις της αγοραστικής δύναμης και του μέσου μισθού της Ευρώπης.

«Η κυβέρνηση μιλάει για πλεονάσματα και ανάπτυξη, αλλά έξι στα δέκα νοικοκυριά ξεμένουν από χρήματα πριν καν τελειώσει ο μήνας», τόνισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της ακραίας ακρίβειας. Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης, που δεν ελέγχει και δεν ρυθμίζει την αγορά και αφήνει τα καρτέλ ανενόχλητα να κλέβουν δισεκατομμύρια από τα νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία».

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε περιορισμένης εμβέλειας τα μέτρα της κυβέρνησης και επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

«Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτείται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, με ρυθμιστικές παρεμβάσεις από το κράτος σε όλη την αλυσίδα καυσίμων και καταναλωτικών αγαθών, με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων, με σαρωτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στις 4 τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Να επιστρέψουν στη χώρα οι ελληνικές συστοιχίες Patriot

Με φόντο το γεγονός ότι η ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία αναχαίτισε σήμερα, Πέμπτη, δύο πυραύλους του Ιράν που κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για μηδενική εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και ζήτησε να επιστρέψει η συγκεκριμένη στρατιωτική δύναμη στη χώρα μας.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για την πρόληψη και τη διακοπή της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά και για την ειρηνική επίλυση της κρίσης, ενώ σημείωσε πως δεν αξιοποιεί τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης εμπλέκουν τη χώρα σε περιπέτειες, ταυτιζόμενοι πλήρως με τις επιλογές Τραμπ και Νετανιάχου», επισήμανε.