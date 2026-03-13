Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος
«Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επιλύουν το πρόβλημα με τα καύσιμα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν αντιμετωπίζουν την κύρια πηγή ακρίβειας και αισχροκέρδειας που είναι τα διυλιστήρια και, δεύτερον, το πολύ μεγάλο βάρος των έμμεσων φόρων που επιβαρύνει τα καύσιμα και όλους τους καταναλωτές σε όλα τα πεδία», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, και ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει δύο τροπολογίες στη Βουλή.
Η μία τροπολογία, όπως είπε, αφορά στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η δεύτερη στην οριοθέτηση σε χαμηλά ύψη του περιθωρίου διύλισης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στα διυλιστήρια, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η λέξη φάντασμα που αποφεύγει η κυβέρνηση να αναφέρει τις τελευταίες μέρες είναι τα διυλιστήρια».
«Το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του Μητσοτάκη»
Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή, και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σταυράκη, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «απαιτείται να υπάρχει αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και σαφέστατα όλοι μιλάμε για έλεγχο σε όλα τα πεδία της αγοράς», ενώ προσέθεσε πως «η επιβολή πλαφόν πρέπει να γίνει σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας και όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους. Και βέβαια, πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του κράτους και αυτό σημαίνει για μας ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ρόλου και της μετοχικής παρουσίας του Δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια».
«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
