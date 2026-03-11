newspaper
Θεοδωρικάκος: Οι λόγοι που δεν μειώνει η κυβέρνηση τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Μαρτίου 2026, 22:42

Θεοδωρικάκος: Οι λόγοι που δεν μειώνει η κυβέρνηση τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Στους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση θεσπίζει το πλαφόν και δεν μειώνει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «από τα έσοδα που έχει το Κράτος από τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη του ΦΠΑ, έχουμε δώσει αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχουμε μειώσει κατά 2% τη φορολογία, ενώ οι νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο».

Όπως σημείωσε, «επειδή σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές, η αντιπολίτευση δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτά τα μέτρα, αλλά οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή και το σύνολο του ελληνικού λαού».

Μάλιστα, ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας , διότι «αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι το καλό όλων των πολιτών και όχι το μικροκομματικό συμφέρον. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και έχουμε αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση ξέρει να διαχειρίζεται σωστά κάθε κρίση. Αυτό θα συμβεί και τώρα», όπως είπε.

Θεοδωρικάκος: Τι θα ισχύσει με το πλαφόν

Παράλληλα, το μήνυμα ότι «το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι» έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Δημοσιεύεται άμεσα στην εφημερίδα της κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ξεκινούν οι έλεγχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Έλεγχοι γίνονται ήδη από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήσαμε με δική μας μεταρρύθμιση και τις πρώτες έξι ημέρες έγιναν 1.500 έλεγχοι σε πρατήρια βενζίνης. Οπλισμένη με αυτή τη σκληρή νομοθέτηση, η Αρχή μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, ώστε να μην υπάρξει αισχροκέρδεια στην αγορά».

Σε ερώτηση για το αν τα πρόστιμα εισπράττονται, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες που ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ως τις 30 Ιουνίου 2025, επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα. «Και επιβάλλονται και εισπράττονται κανονικά», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα, όπως τόνισε, θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου και τότε «θα επανεξετάσουμε την κατάσταση, σύμφωνα και με την εισήγηση που θα κάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι κρίσιμο και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν να λειτουργούν σωστά για όλη την κοινωνία».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι πέρυσι η Ελλάδα για έξι μήνες είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επαναλάβουμε αυτό το μέτρο, δείχνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη και τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες από φαινόμενα αισχροκέρδειας», ανέφερε.

Πηγή: ot.gr

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!

Το 2-2 μέχρι το 70′ έγινε 5-2 για την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε απέναντι στην Τσέλσι και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Τα άλλαξε όλα η είσοδος του Κβαρατσχέλια στο ματς.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8»
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8»

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)

Ο Αλ-Κελαϊφί σκόπευε να επιστρέψει στο Παρίσι από τη Ντόχα όπου βρίσκεται για να δει από κοντά τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι, όμως εγκλωβίστηκε λόγω των γεγονότων στη Μ. Ανατολή.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
Μπάσκετ 11.03.26

Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)

Τη δεύτερη ήττα στον όμιλό της, αυτή τη φορά από την Κροατία, γνώρισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 11.03.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
Champions League 11.03.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 11.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
