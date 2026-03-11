Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

«Έχει ήδη καθυστερήσει η κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, ενώ συμπέρανε πως «μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα;».

Παράλληλα, τόνισε πως «το καλύτερο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας είναι η παύση των εχθροπραξιών» και πρόσθεσε πως είναι «παράνομη η επέμβαση στο Ιράν, ενώ η λογική του Τραμπ αμφισβητεί και δικά μας δικαιώματα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της κοινωνίας και θα καταθέσει και πρόταση στη Βουλή που περιλαμβάνει: Έλεγχο της αγοράς, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο που προβλέπει η ΕΕ», ανέφερε ο κ. Φάμελλος στο ραδιόφωνο της Ert News.

Για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που ανάβουν το πράσινο φως για την πυρηνική ενέργεια, δήλωσε την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως είναι «αντιπεριβαλλοντική και κοστοβόρα».

«Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό που εξυπηρετεί συμβόλαια με εταιρείες αμερικανικές και άλλων χωρών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αφού επισήμανε πως η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που είναι αντίθετη με την βιωσιμότητα του πλανήτη, ξεκαθάρισε ότι «είμαστε απολύτως αντίθετοι με την πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο στρατιωτικών σκοπών» και προσέθεσε πως «ο πρωθυπουργός συζητά για πυρηνική πυραυλική ασπίδα. Συζητά για πυρηνικούς πυραύλους – για διεύρυνση των περιοχών εγκατάστασης πυρηνικών πυραύλων της Γαλλίας μίλησε ο κ. Μακρόν. Αυτά είναι προαναγγελία συμβολαίων. Όχι, ποτέ οι πυρηνικοί πύραυλοι δεν έλυσαν τα προβλήματα και δεν έκαναν πιο ασφαλή μία χώρα. Είμαστε απολύτως αντίθετοι», υπογράμμισε.

«Να υπάρξει κυβερνητική λύση απέναντι στον Μητσοτάκη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πολεμική συγκυρία. Ωστόσο, υπάρχει στις δημοσκοπήσεις μία αντίδραση της κοινωνίας για τα θέματα της διαφθοράς και των σκανδάλων και αποτυπώνεται η ανάγκη να υπάρξει απέναντι στον κ. Μητσοτάκη ένας αντίπαλος που θα τον κερδίσει. Πρέπει να υπάρξει ενιαία προοδευτική απάντηση. Καμία σταθερότητα δεν προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες και οι δημοσκοπήσεις μάς λένε ‘βρείτε τα’. Πρέπει να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να προκύψει κυβερνητική λύση. Το ΠΑΣΟΚ το αρνείται και επαναλαμβάνει την ατζέντα της αυτόνομης καθόδου. Πρέπει όμως και ο κ. Ανδρουλάκης να αναλογιστεί την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία. Υπάρχει χρόνος και τρόπος για κοινό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε.

Ειδικά για τη Νέα Αριστερά, αφού σημείωσε ότι με την αλλαγή σελίδας στον ΣΥΡΙΖΑ εξέλειψαν οι αιτίες της αποχώρησης, τόνισε πως «έχουμε κοινό βηματισμό, πρέπει να πυκνώσουν οι συνεργασίες με τη Νέα Αριστερά και πρέπει να αποτυπωθεί και σε μία προοπτική κοινής έκφρασης», ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για «Λαϊκό Μέτωπο».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι, όταν αποχώρησε από την Βουλή, υπήρξε μία διαφορετική οπτική και πρόσθεσε: «Αλλά εμείς είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουμε, η τοποθέτηση ήταν ξεκάθαρη και από πολύ νωρίς. Και αυτό ζητά και η κοινωνία. Πρέπει να τα βρούμε, γιατί και η κοινωνία θέλει κυβερνητική λύση. Η κατάσταση στην κοινωνία δεν είναι καλή», υπογράμμισε. σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας ακόμη δεν έχει διατυπώσει κάποια πολιτική πρόταση.

Επανέλαβε ότι είναι εφικτό το κοινό ψηφοδέλτιο και πρόσθεσε ότι μπορεί να βρεθεί κοινή βάση και στο επίπεδο των προγραμματικών θέσεων.

Τέλος, μιλώντας για τις πρόωρες εκλογές και τις εισηγήσεις που δέχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, επισήμανε ότι «πρέπει να γίνουν το συντομότερο εκλογές για να απαλλαγεί η χώρα», προσθέτοντας πως «κάθε μέρα βγαίνει και ένα σκάνδαλο».