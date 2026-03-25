Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική

«Μια κυβέρνηση σκανδάλων που συγκαλύπτει τις πολιτικές ευθύνες, νοικοκυριά να μην τα βγάζουν πέρα, οικονομία σε κατήφορο. Και το ερώτημα είναι ‘άρα τι κάνουμε’;» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος θέτοντας τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων για όλα τα κρίσιμα θέματα και κυρίως για την επόμενη μέρα, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in.

«Πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Το πιστεύουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι κάνουμε λοιπόν γι’ αυτό;» επιμένει ο κ. Φάμελλος, με μεγάλο μέρος της συζήτησης να αφιερώνεται στην ανάγκη ανασύνθεσης και ενότητας του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να υπάρξει πειστική εναλλακτική πρόταση με ικανότητα διακυβέρνησης.

Αυστηρή η κριτική του στη στάση του ΠΑΣΟΚ, «φαίνεται ότι οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος. Το λάθος της αυτόνομης καθόδου» και της Νέας Αριστεράς «είναι πλέον εμφανές ότι η Νέα Αριστερά κάνει μια στροφή σε ‘μη κυβερνώσα’ κατεύθυνση», χωρίς πάντως να κλείνει την πόρτα για ενωτικό εγχείρημα. Προσεκτικές και διπλωματικές οι απαντήσεις του στις πολλές ερωτήσεις για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Για τα Τέμπη δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί μόνο ο Φλωρίδης, αλλά όλη η κυβέρνηση, τονίζει και μιλά για απαράδεκτες συνθήκες στη δίκη, που ούτως ή άλλως ξεκινά με ελλιπή στοιχεία μετά το «μπάζωμα».

Τακτική συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών βλέπει και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αν και μετά τη δικαστική απόφαση η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν μπορούν να κρύβονται οφείλουν απαντήσεις».

«Η αναχαίτιση πυραύλων είναι εμπλοκή στον πόλεμο» λέει ξεκάθαρα όταν η συζήτηση φτάνει στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επικρίνει την κυβερνητική στάση, αλλά και αυτή της Ευρώπης, αποσαφηνίζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου, τονίζει και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις.