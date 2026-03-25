Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.
«Μια κυβέρνηση σκανδάλων που συγκαλύπτει τις πολιτικές ευθύνες, νοικοκυριά να μην τα βγάζουν πέρα, οικονομία σε κατήφορο. Και το ερώτημα είναι ‘άρα τι κάνουμε’;» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος θέτοντας τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων για όλα τα κρίσιμα θέματα και κυρίως για την επόμενη μέρα, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in.
«Πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Το πιστεύουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι κάνουμε λοιπόν γι’ αυτό;» επιμένει ο κ. Φάμελλος, με μεγάλο μέρος της συζήτησης να αφιερώνεται στην ανάγκη ανασύνθεσης και ενότητας του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να υπάρξει πειστική εναλλακτική πρόταση με ικανότητα διακυβέρνησης.
Αυστηρή η κριτική του στη στάση του ΠΑΣΟΚ, «φαίνεται ότι οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος. Το λάθος της αυτόνομης καθόδου» και της Νέας Αριστεράς «είναι πλέον εμφανές ότι η Νέα Αριστερά κάνει μια στροφή σε ‘μη κυβερνώσα’ κατεύθυνση», χωρίς πάντως να κλείνει την πόρτα για ενωτικό εγχείρημα. Προσεκτικές και διπλωματικές οι απαντήσεις του στις πολλές ερωτήσεις για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Για τα Τέμπη δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί μόνο ο Φλωρίδης, αλλά όλη η κυβέρνηση, τονίζει και μιλά για απαράδεκτες συνθήκες στη δίκη, που ούτως ή άλλως ξεκινά με ελλιπή στοιχεία μετά το «μπάζωμα».
Τακτική συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών βλέπει και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αν και μετά τη δικαστική απόφαση η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν μπορούν να κρύβονται οφείλουν απαντήσεις».
«Η αναχαίτιση πυραύλων είναι εμπλοκή στον πόλεμο» λέει ξεκάθαρα όταν η συζήτηση φτάνει στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επικρίνει την κυβερνητική στάση, αλλά και αυτή της Ευρώπης, αποσαφηνίζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου, τονίζει και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις.
- Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σε χαρτί στο σπίτι – Ένα «αναλογικό backup» δεν είναι οπισθοδρόμηση
- Όταν ένα Boeing σκέπασε τον ουρανό της Αθήνας – Νέο βίντεο ΑΙ για την πτήση που χαρακτηρίστηκε το «θαύμα της αεροπορίας»
- Ιταλία: Καθηγήτρια μαχαιρώθηκε στην είσοδο του σχολείου από 13χρονο μαθητή
- Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
- Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
- Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
- Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις