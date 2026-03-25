Συνάντηση Δούκα-Σκανδαλίδη: Ψάχνουν κοινή διατύπωση για το «Όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ»

Συνάντηση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον Κώστα Σκανδαλίδη, υπήρξε σύμφωνα με πληροφορίες νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επίμαχη διατύπωση της εθνικής στρατηγικής που αναγράφεται στο σημείο 13 της διακήρυξης του κόμματος και αφορά στην απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ. Πρόκειται για το κείμενο που θα ψηφίσει το σώμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και θα καθορίσει τη στρατηγική του κόμματος μέχρι τις εκλογές.

Πηγές από το περιβάλλον του δημάρχου σημείωσαν ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών έγινε σε καλό κλίμα. Όπως υπογράμμισαν, στόχος είναι να βρεθεί μία συμπεριληπτική διατύπωση που θα καλύπτει όλες τις πλευρές.

Πρόθεση πάντως φαίνεται πως είναι να βρεθεί εκείνη η διατύπωση που θα περάσει ομόφωνα από το συνέδριο, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό απόσπασμα αναφέρεται στον στόχο της πολιτικής αλλαγής και στην στρατηγική ήττα της ΝΔ.

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Η συγκεκριμένη διατύπωση φαίνεται ότι δεν βρίσκει 100% σύμφωνο τον κ. Δούκα, ο οποίος ζητά να προβλεφθεί ότι η συγκεκριμένη στρατηγική αφορά και οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα. Σκληρότερη διατύπωση είχε ζητήσει και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες πρόθεση του κ. Δούκα είναι να αποφευχθεί η σύγκρουση στο συνέδριο εφόσον υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη στρατηγική του Κινήματος.

Σημειωτέον ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΓ, τόσο ο Παύλος Γερουλάνος όσο και ο Μιχάλης Κατρίνης, που συμφώνησαν με τη σχετική διατύπωση του κειμένου ζήτησαν να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σήμερα, συνεδριάζει εκ νέου η επιτροπή καταστατικού προκειμένου να συζητήσει τις οργανωτικές εκκρεμότητες και τις διαφωνίες που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ.