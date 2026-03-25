Ένα «ροζ πέπλο» απλώνεται στον κάμπο της Ημαθίας κάθε χρόνο τον Μάρτιο. Δεν είναι τίποτα άλλο από τις χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές, ένα θέαμα που πολλοί παρομοιάζουν με τις περίφημες ανθισμένες κερασιές της Ιαπωνίας.

Η Ημαθία είναι η «πρωτεύουσα» του ροδάκινου στην Ελλάδα. Η ανθοφορία δεν είναι μόνο όμορφη, αλλά σηματοδοτεί και την αρχή της αγροτικής περιόδου. Περισσότερα από 150.000 στρέμματα ανθισμένων ροδακινιών δημιουργούν μια ένα «ροζ χαλί».

Μαγευτικό τοπίο

Το φαινόμενο είναι παροδικό και κρατάει περίπου 15 ημέρες, ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες.

Χιλιάδες επισκέπτες και φωτογράφοι συρρέουν στην περιοχή για να απαθανατίσουν το τοπίο.

Ακόμη και blogger που ασχολούνται με τη φύση και τον τουρισμό σπεύδουν στη Βέροια για να μεταφέρουν αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες.

Επισκέπτες από όλον τον κόσμο

«Θέλω οι άνθρωποι στην Ολλανδία και το Βέλγιο να γνωρίζουν τι καταπληκτικά μέρη υπάρχουν ακόμα, εκτός από όλα τα μέρη που οι άνθρωποι ήδη γνωρίζουν. Για παράδειγμα, η Βέροια. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι την γνωρίζουν» λέει (euronews) ο Ολλανδός blogger, Γουέσλι Φαν Άικ.

Ο τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει κάθε χρόνο δράσεις στις ανθισμένες ροδακινιές, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

«Είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να βιώσουν και να δουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, επειδή είναι μια τεράστια περιοχή – μια πεδιάδα που γίνεται εντελώς ροζ, και αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να δουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους» τονίζει στο πανευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο η Γιάννα Πιλιτσίδου, πρόεδρος του τουριστικού Ομίλου Βέροιας.

Θέα από ψηλά

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν τη φύση και τα εντυπωσιακά χρώματα. Η καλύτερη πανοραμική θέα προσφέρεται από τις πλαγιές του Βερμίου (προς Βέροια).