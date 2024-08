Ένα τεράστιο χαλί από λουλούδια στόλισε το κέντρο των Βρυξελλών

Το ιστορικό λουλουδένιο χαλί των Βρυξελλών θέλει να κάνει τη διαφορά φέτος και σπάει την παράδοση με την ελπίδα να προσελκύσει ένα καινούριο και νεότερο κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, μέχρι τώρα, το μοτίβο του ανθοτάπητα συνδεόταν κάθε χρόνο με μια συγκεκριμένη ιδέα, όπως ένα πολιτιστικό γεγονός, μια τιμώμενη χώρα ή μια συγκεκριμένη επέτειο. Φέτος, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Αντ’ αυτού, το μοτίβο του χαλιού θα είναι «ένα νεύμα προς τις Βρυξέλλες και την Art Nouveau», σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 18 Αυγούστου.

Τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται στα χαλιά είναι επίσης παραδοσιακά μπιγκόνιες. Ωστόσο, φέτος, περισσότερο από το 80% του χαλιού θα αποτελείται από διάφορα χρώματα και ποικιλίες φρέσκων ντάλιων.

Took a break from everything and went to see this flower carpet that happens every alternate year in #brussels pic.twitter.com/CmuhCCKvbd

— Priyanka RoyBanerjee (@chernozems) August 17, 2024