Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 58χρονος έπειτα από επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη με άλλο άτομο σε μαγαζί στον Αγιο Παντελεήμονα, στην Αθήνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Γιάννη Παπαδόπουλου/Eurokinissi).

58χρονος συνεπλάκη με 46χρονο, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο τραυματισμό του

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το άγριο περιστατικό συνέβη χθες Τετάρτη στις 22:20, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μιχαήλ Βόδα.

Ο 58χρονος Αλβανός συνεπλάκη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με 46χρονο ομοεθνή του, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο τραυματισμό του.

Σύλληψη

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 46χρονος έχει συλληφθεί, και από την αστυνομία διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της συμπλοκής.