Γυμναστική: Το εμπόδιο που μας επηρεάζει όλους αλλά δεν το ξέρουμε

Η έρευνα δείχνει ότι η νοοτροπία «όλα ή τίποτα» όσον αφορά τη γυμναστική είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι καλές μας προθέσεις συνήθως μένουν στα λόγια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα:

Πολλοί βλέπουν την άσκηση ως υποχρέωση: αν δεν μπορούν να αφιερώσουν μισή ή μία ώρα, δεν ξεκινούν καθόλου.

Βρίσκουμε δικαιολογίες για να την αποφύγουμε.

Η γυμναστική θεωρείται προαιρετική σε σχέση με άλλες καθημερινές υποχρεώσεις.

Κάποιοι απορούν με την αδράνειά τους καθώς παλιότερα είχαν θετική στάση απέναντι στην προπόνηση.

Η παραπάνω νοοτροπία του «όλα ή τίποτα» ενισχύεται από ορισμένες συμβουλές στα social media αλλά και εκτός που συχνά επικεντρώνονται σε ακριβείς στόχους ή “πρέπει” που μοιάζουν δύσκολα στην εφαρμογή. Το αποτέλεσμα; Σκεφτόμαστε: «Δεν προλαβαίνω… Άρα γιατί να προσπαθήσω;».

Η κουλτούρα και η ανθρώπινη φύση, μας παίζουν παιχνίδια…

Η κοινωνία μας γενικά εξιδανικεύει τα άτομα σε φόρμα, ενώ μας προτείνει τι πρέπει να κάνουμε προσπερνώντας ωστόσο κάτι βασικό: το πώς να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας.

Η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης εξηγεί ότι όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από εμάς, μειώνεται το κίνητρό μας να αλλάξουμε. Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται σε κάτι που έχουν δοκιμάσει και σε ό,τι κάνουν οι άλλοι γύρω τους, αντί να αναζητούν τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Γυμναστική: Από υποχρέωση σε ευχαρίστηση

Τι μπορεί λοιπόν να μας βοηθήσει να κινούμαστε περισσότερο;

Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να περάσουμε από τα «πρέπει» στην ουσιαστική φροντίδα του εαυτού μας.

Ακόμα και 5 λεπτά άσκησης την ημέρα μετράνε ενώ η αναγνώριση κάθε μικρής νίκης μπορεί να κάνει τη διαδικασία ευχάριστη και βιώσιμη:

Ξεκινήστε αργά: 5-10 λεπτά περπάτημα ή λίγα λεπτά διατάσεων αρκούν. Κάθε κίνηση είναι σημαντική.

Μην κοιτάτε τι δεν κάνατε: Αν κάνατε έστω και λίγη γυμναστική, μην επικεντρώνεστε σε ό,τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει και τελικά δεν σας βγήκε.

Αναγνωρίστε πως η αυτοφροντίδα είναι προτεραιότητα: Η άσκηση δεν είναι «ένα ακόμα καθήκον», είναι ένα πολύτιμο μέσο για να νιώθουμε καλύτερα.

Βρείτε τι σας ευχαριστεί: Μην επιλέξετε κάτι μόνο και μόνο επειδή «πρέπει» ή επειδή είναι της μόδας.

Κάντε το προσωπικό σας ταξίδι: Μην συγκρίνεστε με άλλους. Η πρόοδος μετριέται με βάση το δικό σας σώμα, τον χρόνο και τους στόχους σας.

Φτιάξτε ένα μικρό πρόγραμμα που να ταιριάζει στην καθημερινότητά σας.

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές για να βλέπετε την πρόοδό σας.

Οργανώστε τον χώρο σας– π.χ. ένα στρωματάκι, βαράκια ή ποδήλατο στο σαλόνι.

Βρείτε παρέα: Μια φίλη ή ένας φίλος μπορεί να διατηρήσει ζωντανό το κίνητρο.

Επιβραβεύστε τον εαυτό σας για κάθε προσπάθεια, ακόμα και αν είναι μόνο 5 λεπτά.

Εστιάστε στο πώς νιώθετε, όχι μόνο στο αποτέλεσμα ή τα κιλά.

* Πηγή: Vita