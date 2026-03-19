Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Η γυμναστική των 10 λεπτών: Η λύση όταν ο χρόνος μας πιέζει
19 Μαρτίου 2026, 06:30

Η γυμναστική των 10 λεπτών: Η λύση όταν ο χρόνος μας πιέζει

Νιώθεις ότι δεν έχεις χρόνο για γυναστική; Τα mini workouts έχουν την απάντηση.

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

«Δεν έχω χρόνο για γυμναστική». Αυτή είναι ίσως η πιο κοινή φράση της σύγχρονης καθημερινότητας. Μεταξύ των απαιτήσεων της δουλειάς, των οικογενειακών υποχρεώσεων, των συνεχών μετακινήσεων και γενικώς της… υπερφόρτωσης, πώς να μη μείνει η άσκηση τελευταία στη λίστα; Κι όμως, η σωματική δραστηριότητα δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια. Γι’ αυτό και τα mini workouts, οι σύντομες προπονήσεις των 5-10 λεπτών, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, όχι ως εύκολη λύση ή trend, αλλά ως μια ρεαλιστική, βιώσιμη στρατηγική με πολλά επιστημονικώς αποδεδειγμένα οφέλη.

Γιατί 10 λεπτά είναι αρκετά

Σύμφωνα με έρευνες, οι μικρές «δόσεις» γυμναστικής μέσα στην ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση, το μεταβολισμό και τη διάθεση. Κατά τη διάρκεια ακόμα και μιας σύντομης άσκησης, εάν αυτή γίνεται σωστά, ενεργοποιούνται μηχανισμοί που επηρεάζουν άμεσα την υγεία. Για παράδειγμα, η αύξηση της καρδιακής συχνότητας βελτιώνει την οξυγόνωση των ιστών, ενώ οι μυϊκές συσπάσεις δρουν σαν «αντλία» για το λεμφικό και κυκλοφορικό σύστημα. Παράλληλα, απελευθερώνονται ενδορφίνες και σεροτονίνη, ουσίες που σχετίζονται με την ψυχολογία μας και τη μείωση των επιπέδων του στρες.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα σύντομα διαστήματα γυμναστικής σε τακτική βάση (exercise snacking) μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ειδικά σε άτομα που κάνουν καθιστική ζωή.

Ακόμα και 10 λεπτά προπόνησης λοιπόν, μπορούν να:

  • ενεργοποιήσουν το καρδιοαναπνευστικό σύστημα,
  • αυξήσουν την καύση θερμίδων,
  • βελτιώσουν τη μυϊκή αντοχή,
  • μειώσουν το άγχος,
  • ανεβάσουν τη διάθεση,
  • ενισχύσουν την ενέργεια,
  • «καθαρίσουν» το μυαλό,
  • προσφέρουν ένα αίσθημα ελέγχου και επιτυχίας.

Το πιο σημαντικό; Ένα δεκάλεπτο workout δεν… τρομάζει. Δεν απαιτεί προετοιμασία, εξοπλισμό, μετακινήσεις κ.λπ. Το γεγονός αυτό μειώνει την εσωτερική αντίσταση – το βασικό λόγο για τον οποίο πολλοί εγκαταλείπουν τη γυμναστική.

Η συνέπεια που δημιουργείται είναι αυτή που τελικά μπορεί να σας προσφέρει ένα πιο υγιές και λειτουργικό σώμα καθώς και την ψυχική αποφόρτιση που τόσο έχετε ανάγκη.

Γυμναστική: 4 ασκήσεις, πλήρης ενεργοποίηση

High knee march: Μεταβολική ενεργοποίηση

Είναι η άσκηση που «ξυπνά» το καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Εκτέλεση

  • Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των ώμων, τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τους ώμους πίσω. Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια σας χαλαρά δίπλα στο σώμα ή να τα τοποθετήσετε μπροστά, ώστε να συμμετέχουν στην κίνηση.
  • Σηκώστε το δεξί σας γόνατο όσο το δυνατόν ψηλότερα με αργό ρυθμό, διατηρώντας τον κορμό σας ίσιο και τους κοιλιακούς σφιχτούς.
  • Κατεβάστε το δεξί γόνατο και, αμέσως μετά, σηκώστε το αριστερό. Συνεχίστε με εναλλασσόμενες κινήσεις (ένα γόνατο κάθε φορά).

Ο ρυθμός μπορεί να γίνει ταχύτερος καθώς προχωράτε ή εάν την κάνετε σαν ζέσταμα πριν από πιο έντονες καρδιαγγειακές ασκήσεις. Για μεγαλύτερη ενεργοποίηση, μπορείτε να κουνάτε τα χέρια συντονισμένα (όταν ανυψώνετε το δεξί γόνατο, το αριστερό χέρι να πηγαίνει προς τα εμπρός και το αντίθετο χέρι προς τα πίσω σαν να περπατάτε). Όταν νιώσετε έτοιμοι, πέραν της περισσότερης έντασης, μπορείτε να προσθέσετε και βαράκια, π.χ., στους καρπούς.

Plank: Ο «φύλακας» της μέσης

Η σανίδα εκπαιδεύει τον κορμό να στηρίζει το σώμα σωστά. Γυμνάζει την κοιλιακή χώρα, την πλάτη, τους ώμους, τους γλουτούς και τα πόδια.

Εκτέλεση

  • Ξαπλώστε μπρούμυτα με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά και τα δάχτυλα των ποδιών στραμμένα προς το έδαφος.
  • Τοποθετήστε τους αγκώνες σας ακριβώς κάτω από τους ώμους, σε γωνία 90 μοιρών (σαν να κάνετε push-up). Οι παλάμες σας μπορούν να είναι ανοιχτές και να ακουμπούν στο στρωματάκι ή μπορείτε να τις κλείσετε σε γροθιές.
  • Σηκώστε το σώμα σας από το έδαφος χρησιμοποιώντας τους αγκώνες και τα δάχτυλα των ποδιών ώστε να σχηματίσετε μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.
  • Διατηρήστε την πλάτη ίσια χωρίς να αφήνετε την κοιλιά να «πέσει» ή τους γλουτούς να ανέβουν προς τα πάνω. Σφίξτε γλουτούς και κοιλιακούς για να διατηρήσετε τη σωστή στάση και να προστατεύσετε τη μέση σας.
  • Μην τεντώνετε το λαιμό ή το κεφάλι προς τα πάνω.
  • Αναπνέετε κανονικά και ήρεμα.

Αν είναι η πρώτη φορά που κάνετε σανίδα, ξεκινήστε με λίγα δευτερόλεπτα και αυξήστε σταδιακά το χρόνο. Τα γόνατα μπορούν επίσης να ακουμπούν στο έδαφος για μεγαλύτερη ευκολία. Είναι προτιμότερο να μείνετε στη θέση σωστά για μικρό χρονικό διάστημα, παρά να το παρακάνετε με κακή εκτέλεση. Όταν αισθανθείτε ανισορροπία, επανέλθετε αργά πάλι κάτω. Οι προχωρημένοι μπορείτε να μείνετε στη στάση περισσότερο ή/και να σηκώνετε εναλλάξ χέρια ή πόδια.

Push-up: Σταθερότητα και έλεγχος

Τα push-ups δεν αφορούν μόνο την ενδυνάμωση των χεριών, αλλά ολόκληρου του κορμού.

Εκτέλεση

  • Τοποθετήστε τις παλάμες σας στο στρωματάκι λίγο πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων. Τα δάχτυλά σας να κοιτάζουν μπροστά ή ελαφρώς προς τα έξω.
  • Το σώμα πρέπει να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι έως τις φτέρνες.
  • Σφίξτε κοιλιά και γλουτούς, λυγίστε τους αγκώνες φέρνοντάς τους κοντά στο σώμα και κατεβείτε μέχρι το στήθος να πλησιάσει το έδαφος. Προσέξτε οι αγκώνες σας να μην ανοίγουν προς τα έξω.
  • Ανεβείτε προσεκτικά τεντώνοντας τα χέρια σας με την εκπνοή και επαναλάβετε.

Οι αρχάριοι μπορείτε να εκτελέσετε την άσκηση ακουμπώντας τα γόνατα στο στρωματάκι ή να ξεκινήσετε με κάμψεις στον τοίχο, προκειμένου η κίνηση να είναι πιο εύκολη και να εστιάσετε περισσότερο στην τεχνική. Οι προχωρημένοι προσθέστε μια παύση στο χαμηλό σημείο του push-up (όταν το στήθος πλησιάζει το έδαφος) για 1-2 δευτερόλεπτα προτού ανασηκωθείτε ή δοκιμάστε εναλλαγές χεριών, σηκώνοντας το ένα χέρι και τοποθετώντας το εναλλάξ μπροστά ή προς τα πλάγια ενώ διατηρείτε την ισορροπία σας.

Squat: Το θεμέλιο της δύναμης

Τα squats μιμούνται τη φυσική κίνηση του καθίσματος και ενεργοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος.

Εκτέλεση

  • Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων. Τα δάχτυλα να κοιτούν ελαφρώς προς τα έξω.
  • Πάρτε μια εισπνοή και ενεργοποιήστε τον κορμό σας. Κατεβάστε ύστερα τη λεκάνη προς τα πίσω και κάτω, σαν να πρόκειται να καθίσετε σε μια καρέκλα. Τα γόνατα πρέπει να ακολουθούν την κατεύθυνση των δαχτύλων και το βάρος σας να είναι στις φτέρνες. Διατηρήστε την πλάτη σας ίσια και το στήθος σας ανοιχτό και ψηλά. Τα γόνατα δεν πρέπει να βγαίνουν μπροστά από τα δάχτυλα των ποδιών σας.
  • Εκπνεύστε και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση, πιέζοντας το έδαφος.

Αν είστε αρχάριοι, κατεβείτε μέχρι εκεί όπου αισθάνεστε άνετα ή χρησιμοποιήστε μια καρέκλα. Οι πιο προχωρημένοι μπορείτε να προσθέσετε άλματα, σπρώχνοντας με τα πόδια σας δυνατά όταν είστε στη χαμηλή θέση. Κάθε άλμα πρέπει να είναι ελεγχόμενο ώστε τα πόδια να επανέρχονται απαλά πίσω, χωρίς τα γόνατα να υπερβαίνουν τα δάχτυλα.

* Πηγή: Vita

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
