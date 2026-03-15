Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν έχεις όρεξη για άσκηση; Υπάρχει μια μέθοδος που θα σου αλλάξει γνώμη
Habit stacking 15 Μαρτίου 2026, 09:00

Τι είναι η μέθοδος habit stacking στην άσκηση και πως θα σε κάνει να σηκωθείς από τον καναπέ σου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντί για γρήγορες λύσεις, αυστηρά προγράμματα γυμναστηρίου και πίεση του εαυτού σου πέρα από τα όριά του, η μέθοδος «habit stacking» μπορεί να κάνει τη διαφορά στην άσκηση. Πρόκειται για μια απλή τεχνική που περιλαμβάνει την προσθήκη μιας νέας συνήθειας σε μια ήδη υπάρχουσα με απώτερο στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες να διατηρήσεις τη νέα σου συνήθεια και να πετύχεις τους στόχους σου με την πάροδο του χρόνου. Η επιστήμη την επιβεβαιώνει: παλαιότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Behaviour Research and Therapy έδειξε ότι οι συμπεριφορές που συνδέονται με μια υπάρχουσα ρουτίνα είναι σημαντικά πιο πιθανό να επαναληφθούν.

Με άλλα λόγια, μην προσπαθείς να γυμναστείς. Σκέψου πως είσαι ήδη ένα ενεργό άτομο & συνδύασε μια άσκηση με κάτι που ήδη κάνεις. Πρώτα για παράδειγμα πιες τον καφέ σου και μετά κάνε διατάσεις για λίγα λεπτά. Μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και για την υγιεινή διατροφή.

Τι άλλο μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνεις πιστός/ή σε μια fitness ρουτίνα;

Βγες έξω και έλα σε επαφή με τη φύση

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η επαφή με τη φύση έχει θετική επίδραση στην ψυχική υγεία. Το γρήγορο περπάτημα μπορεί να σε βοηθήσει να χτίσεις αντοχή, να κάψεις περιττές θερμίδες και να κάνεις την καρδιά σου πιο υγιή. Με τις πρωινές ώρες να γίνονται όλο και πιο φωτεινές, η άνοιξη δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να βγεις έξω νωρίς.

Γιατί δεν δοκιμάζεις να περπατήσεις με έναν φίλο; Η έρευνα δείχνει ότι η άσκηση με παρέα, βοηθά τους ανθρώπους να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι, συνεπείς, σίγουροι και υποστηριγμένοι στο να παραμείνουν ενεργοί, προσφέροντας παράλληλα ισχυρότερα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Βρες κάτι που αγαπάς

Το να βρεις κάτι που πραγματικά απολαμβάνεις θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χτίσεις μια βιώσιμη και μακροχρόνια ρουτίνα γυμναστικής.

Όταν η άσκηση γίνεται μια διασκεδαστική και ανταποδοτική δραστηριότητα και δεν μοιάζει με αγγαρεία ή τιμωρία, η συνέπεια διατηρείται πιο εύκολα, με αποτέλεσμα καλύτερα ψυχικά και σωματικά αποτελέσματα.

Το κλειδί είναι να δοκιμάσεις διάφορες δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο, το κολύμπι, τη γιόγκα, το χορό κ.λπ., και να βρεις αυτό που σου αρέσει.

Δες την άσκηση ως αυτο-φροντίδα

Η «ευφορία του δρομέα» είναι ένα γνωστό φαινόμενο το οποίο αναφέρουν πολλοί αθλητές ως αντίδοτο για τον πόνο και την κούραση που βιώνουν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Η άσκηση προκαλεί την έκκριση νευροδιαβιβαστών και ορμονών που λειτουργούν ως φυσικά παυσίπονα και ανεβάζουν τη διάθεση. Σαν αποτέλεσμα, η γυμναστική μπορεί να διαμορφώσει το πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη ημέρα, μειώνοντας το άγχος και δημιουργώντας ένα αίσθημα ηρεμίας και ευφορίας.

Η αντιμετώπιση της άσκησης ως μια μορφή αυτο-φροντίδας, αντί για ένα εργαλείο αυτο-βελτίωσης, μετατοπίζει την εστίαση από το να «διορθώσεις» τον εαυτό σου ή να επιτύχεις αισθητικούς στόχους, στο να «θρέψεις» τη σωματική και ψυχική σου ευημερία.

Αυτή η προοπτική ενισχύει μια βιώσιμη σχέση με την κίνηση που μειώνει το στρες και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής.

Κατέγραψε τα πάντα

Η παρακολούθηση των προπονήσεών σου μπορεί να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις μοτίβα και να παρακολουθήσεις την πρόοδό σου. Ακόμα και απλές αλλαγές, όπως το να ανεβαίνεις τις σκάλες χωρίς να λαχανιάζεις, αξίζει να καταγράφονται- είναι πολύ σημαντικές.

Άσκηση: Μην περιμένεις να σου έρθει η έμπνευση

Ακόμα και για τους καλλιτέχνες, η αναμονή για να έρθει η έμπνευση περιορίζει την πρόοδο, συχνά λειτουργώντας ως μορφή αναβλητικότητας που μειώνει την παραγωγικότητα και διαταράσσει τη συνέπεια.

Βάλε τα αθλητικά σου και κάνε μια κίνηση, όσο μικρή κι αν είναι, σήμερα. Η φυσική κατάσταση «χτίζεται» στις μη «τέλειες» καθημερινές κατά τις οποίες συνεχίζεις τη ρουτίνα σου ακόμα κι όταν η κινητοποίηση πέφτει.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
16η μέρα πολέμου 15.03.26

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Κόσμος 15.03.26

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο