Ιδού η απορία: Sit-ups ή crunches για πιο δυνατούς κοιλιακούς

Οι δύο πιο κλασικές ασκήσεις για τον κορμό, τα sit-ups και τα crunches, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν διαφορετικά. Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στο εύρος της κίνησης. Στα crunches, η μέση παραμένει κολλημένη στο έδαφος, κάτι που κάνει την άσκηση πιο στοχευμένη ώστε να δουλεύουν περισσότερο οι άνω κοιλιακοί. Αντίθετα, τα sit-ups έχουν μεγαλύτερη κίνηση και ενεργοποιούν περισσότερες μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, από τους κοιλιακούς και τους καμπτήρες του ισχίου μέχρι τους πλάγιους και τους μυς της μέσης.

Και κάπως έτσι ξεκινά η μεγάλη συζήτηση: sit-ups ή crunches; Ποια άσκηση αξίζει πραγματικά μια θέση στο πρόγραμμά σας;

Ποια άσκηση είναι καλύτερη;

Η απάντηση εξαρτάται από τον στόχο σας.

Αν θέλετε να δουλέψετε πολλές μυϊκές ομάδες μαζί, τα sit-ups έχουν το προβάδισμα.

Αν προτιμάτε έντονη απομόνωση των άνω κοιλιακών, τα crunches είναι πιο αποτελεσματικά.

Οι ειδικοί ωστόσο, συμφωνούν ότι δεν υπάρχει μία άσκηση που να ταιριάζει σε όλους. Κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες και μερικές φορές ακόμα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι σας ταιριάζουν εντελώς διαφορετικές ασκήσεις.

Δυνατοί κοιλιακοί με sit-ups

Τα sit-ups, όταν εκτελούνται σωστά, προσφέρουν μια σειρά από σημαντικά οφέλη:

Ενεργοποιούν πολλούς μυς ταυτόχρονα . Δουλεύουν τους κοιλιακούς, τους καμπτήρες του ισχίου, τους πλάγιους, τους βαθύτερους μυς του κορμού και τη μέση.

. Δουλεύουν τους κοιλιακούς, τους καμπτήρες του ισχίου, τους πλάγιους, τους βαθύτερους μυς του κορμού και τη μέση. Βελτιώνουν τη σταθερότητα . Η άρση ολόκληρου του κορμού ενεργοποιεί μυς που σχετίζονται με την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος.

. Η άρση ολόκληρου του κορμού ενεργοποιεί μυς που σχετίζονται με την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος. Συμβάλλουν σε καλύτερη στάση σώματος . Η ενδυνάμωση των σταθεροποιητικών μυών βοηθά να στέκεστε και να κάθεστε πιο σωστά.

. Η ενδυνάμωση των σταθεροποιητικών μυών βοηθά να στέκεστε και να κάθεστε πιο σωστά. Αυξάνουν την ευλυγισία. Η κίνηση της σπονδυλικής στήλης και των ισχίων βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Πώς να κάνετε σωστά ένα sit-up

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα στο πάτωμα. Τοποθετήστε τα δάχτυλα των χεριών σας πίσω από τα αυτιά.

Εισπνεύστε και, καθώς εκπνέετε, ενεργοποιήστε τον κορμό και σηκώστε τον θώρακα προς τα γόνατα.

Κατεβείτε αργά και ελεγχόμενα. Ξεκινήστε με 10 επαναλήψεις.

Δυνατοί κοιλιακοί με crunches

Τα crunches είναι πιο απλά, πιο ελεγχόμενα και ιδανικά για στοχευμένη ενδυνάμωση:

Δυναμώνουν αποτελεσματικά τους άνω κοιλιακούς . Είναι ιδανικά για πολλές επαναλήψεις χωρίς μεγάλη καταπόνηση.

. Είναι ιδανικά για πολλές επαναλήψεις χωρίς μεγάλη καταπόνηση. Έχουν εύκολη τεχνική . Η κίνηση είναι μικρή και ξεκάθαρη, κάτι που θα σας βοηθήσει να τα εκτελείτε σωστά γρήγορα.

. Η κίνηση είναι μικρή και ξεκάθαρη, κάτι που θα σας βοηθήσει να τα εκτελείτε σωστά γρήγορα. Έχουν χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού. Το περιορισμένο εύρος κίνησης μειώνει την επιβάρυνση στη μέση και στους καμπτήρες του ισχίου.

Πώς να κάνετε σωστά ένα crunch

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα. Τοποθετήστε τα δάχτυλα των χεριών σας πίσω από τα αυτιά.

Εισπνεύστε και, καθώς εκπνέετε, σηκώστε μόνο το κεφάλι και τις ωμοπλάτες από το έδαφος.

Κατεβείτε αργά. Ξεκινήστε με 10 επαναλήψεις και αυξήστε σταδιακά.

Τελικά, τι να επιλέξετε;

Αν θέλετε μια άσκηση που «δουλεύει» όλο τον κορμό και προσφέρει περισσότερα συνολικά οφέλη, τα sit-ups ίσως είναι η καλύτερη επιλογή. Αν προτιμάτε μια πιο ήπια, στοχευμένη άσκηση για τους άνω κοιλιακούς, τα crunches θα σας ταιριάξουν περισσότερο.

Και στις δύο περιπτώσεις, η σωστή τεχνική είναι το κλειδί και η συνέπεια ακόμη περισσότερο. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή στην προπόνησή σας, ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία γυμναστή.

* Πηγή: Vita