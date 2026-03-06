Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Γυμναστική: Η άσκηση – έκπληξη που μας ηρεμεί
Κόντρα στο άγχος 06 Μαρτίου 2026, 06:30

Γυμναστική: Η άσκηση – έκπληξη που μας ηρεμεί

Νιώθεις αγχωμένος; Υπάρχει μια άσκηση που μπορεί να σε ηρεμήσει, σύμφωνα με νέες έρευνες.

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Η έννοια της ευεξίας περιλαμβάνει τόσο την υγεία και ευημερία του μυαλού όσο και του σώματός μας. Νέα έρευνα επισημαίνει ότι η αερόβια άσκηση —όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία, η κολύμβηση ή ο χορός— μπορεί να μειώσει το άγχος και να σας βοηθήσει να νιώθετε πιο ήρεμοι στην καθημερινότητα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι η γιόγκα είναι η μοναδική λύση για ψυχική ηρεμία, η επιστήμη έχει μια έκπληξη για εσάς.

Πώς η αερόβια άσκηση μειώνει το άγχος;

Οι ερευνητές της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica, μέτρησαν την καρδιoαναπνευστική φυσική κατάσταση των ατόμων που συμμετείχαν, ηλικίας 18–40 ετών, και χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες:

  • Άνω του μέσου όρου φυσική κατάσταση
  • Κάτω του μέσου όρου φυσική κατάσταση

Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε δυσάρεστες εικόνες και καταγράφηκαν τα επίπεδα άγχους και θυμού πριν και μετά. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: οι άνθρωποι με καλύτερη φυσική κατάσταση παρέμειναν πιο ήρεμοι και αντιμετώπισαν πιο ήρεμα το στρες, ενώ όσοι είχαν χαμηλότερη φυσική κατάσταση είδαν το άγχος τους να αυξάνεται σημαντικά. Όπως αναφέρουν οι μελετητές η σύνδεση είναι απλή: η καρδιoαναπνευστική φυσική κατάσταση ενισχύει την ανθεκτικότητα και μειώνει τα επίπεδα άγχους.

Επιπλέον, μια μεγάλη επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine επισημαίνει ότι, ενώ η άσκηση γενικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, συγκεκριμένα οι αερόβιες δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η κολύμβηση και ο χορός ήταν οι πιο αποτελεσματικές. Ενώ, μια ακόμη νέα επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sports Medicine and Health Science αναφέρει ως συμπέρασμά της ότι η αερόβια άσκηση και η προπόνηση με αντιστάσεις έχουν «σημαντικές αγχολυτικές επιδράσεις» στους ανθρώπους.

Πώς η άσκηση βοηθάει το μυαλό

Η αερόβια άσκηση όπως τονίζουν επομένως οι ερευνητές δεν βελτιώνει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες. Προκαλεί αλλαγές και σε νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με το στρες, μειώνει την ένταση και βελτιώνει την ψυχική διάθεση.

Οι “μικρές νίκες” που επιτυγχάνετε με την άσκηση —ένα γρήγορο τρέξιμο ή η ολοκλήρωση μιας προπόνησης— σας δίνουν μια αίσθηση επιτυχίας και αυτοεκτίμησης, που με τη σειρά της μειώνει το άγχος. Η σωματική άσκηση άλλωστε αποτελεί μια καθημερινή «προπόνηση» ανθεκτικότητας. Όταν ξεπερνάτε μια δύσκολη προπόνηση ή συνεχίζετε όταν η κούραση είναι μεγάλη, μαθαίνετε να διαχειρίζεστε μικρές δυσκολίες. Αυτή η εμπειρία μεταφέρεται και στην ψυχική σας δύναμη. Ουσιαστικά, η άσκηση σας μαθαίνει να αντιμετωπίζετε δυσφορία χωρίς πανικό και να αναπτύσσετε αυτοέλεγχο και ψυχραιμία.

Η τακτική κίνηση του σώματος βοηθά επίσης στην καλύτερη ποιότητα ύπνου και στη μείωση της έντασης στην καθημερινότητα.

Πώς να ξεκινήσετε

Δεν χρειάζεται να γίνετε μαραθωνοδρόμος ή να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Μικρές αλλαγές αρκούν:

  • 30 λεπτά γρήγορο περπάτημα καθημερινά
  • Ποδήλατο ή κολύμβηση
  • Χορός στο σπίτι

Σαφώς και η αερόβια άσκηση δεν είναι το «μαγικό μυστικό» που θα λύσει όλα τα προβλήματα άγχους σας, αλλά θα σας δώσει περισσότερη ψυχραιμία, θα ενισχύσει τη διάθεση και την ανθεκτικότητά σας στις καθημερινές δυσκολίες.

* Πηγή: Vita

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Κόσμος 06.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
