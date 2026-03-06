Γυμναστική: Η άσκηση – έκπληξη που μας ηρεμεί

Η έννοια της ευεξίας περιλαμβάνει τόσο την υγεία και ευημερία του μυαλού όσο και του σώματός μας. Νέα έρευνα επισημαίνει ότι η αερόβια άσκηση —όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία, η κολύμβηση ή ο χορός— μπορεί να μειώσει το άγχος και να σας βοηθήσει να νιώθετε πιο ήρεμοι στην καθημερινότητα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι η γιόγκα είναι η μοναδική λύση για ψυχική ηρεμία, η επιστήμη έχει μια έκπληξη για εσάς.

Πώς η αερόβια άσκηση μειώνει το άγχος;

Οι ερευνητές της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica, μέτρησαν την καρδιoαναπνευστική φυσική κατάσταση των ατόμων που συμμετείχαν, ηλικίας 18–40 ετών, και χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες:

Άνω του μέσου όρου φυσική κατάσταση

Κάτω του μέσου όρου φυσική κατάσταση

Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε δυσάρεστες εικόνες και καταγράφηκαν τα επίπεδα άγχους και θυμού πριν και μετά. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: οι άνθρωποι με καλύτερη φυσική κατάσταση παρέμειναν πιο ήρεμοι και αντιμετώπισαν πιο ήρεμα το στρες, ενώ όσοι είχαν χαμηλότερη φυσική κατάσταση είδαν το άγχος τους να αυξάνεται σημαντικά. Όπως αναφέρουν οι μελετητές η σύνδεση είναι απλή: η καρδιoαναπνευστική φυσική κατάσταση ενισχύει την ανθεκτικότητα και μειώνει τα επίπεδα άγχους.

Επιπλέον, μια μεγάλη επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine επισημαίνει ότι, ενώ η άσκηση γενικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, συγκεκριμένα οι αερόβιες δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η κολύμβηση και ο χορός ήταν οι πιο αποτελεσματικές. Ενώ, μια ακόμη νέα επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sports Medicine and Health Science αναφέρει ως συμπέρασμά της ότι η αερόβια άσκηση και η προπόνηση με αντιστάσεις έχουν «σημαντικές αγχολυτικές επιδράσεις» στους ανθρώπους.

Πώς η άσκηση βοηθάει το μυαλό

Η αερόβια άσκηση όπως τονίζουν επομένως οι ερευνητές δεν βελτιώνει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες. Προκαλεί αλλαγές και σε νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με το στρες, μειώνει την ένταση και βελτιώνει την ψυχική διάθεση.

Οι “μικρές νίκες” που επιτυγχάνετε με την άσκηση —ένα γρήγορο τρέξιμο ή η ολοκλήρωση μιας προπόνησης— σας δίνουν μια αίσθηση επιτυχίας και αυτοεκτίμησης, που με τη σειρά της μειώνει το άγχος. Η σωματική άσκηση άλλωστε αποτελεί μια καθημερινή «προπόνηση» ανθεκτικότητας. Όταν ξεπερνάτε μια δύσκολη προπόνηση ή συνεχίζετε όταν η κούραση είναι μεγάλη, μαθαίνετε να διαχειρίζεστε μικρές δυσκολίες. Αυτή η εμπειρία μεταφέρεται και στην ψυχική σας δύναμη. Ουσιαστικά, η άσκηση σας μαθαίνει να αντιμετωπίζετε δυσφορία χωρίς πανικό και να αναπτύσσετε αυτοέλεγχο και ψυχραιμία.

Η τακτική κίνηση του σώματος βοηθά επίσης στην καλύτερη ποιότητα ύπνου και στη μείωση της έντασης στην καθημερινότητα.

Πώς να ξεκινήσετε

Δεν χρειάζεται να γίνετε μαραθωνοδρόμος ή να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Μικρές αλλαγές αρκούν:

30 λεπτά γρήγορο περπάτημα καθημερινά

Ποδήλατο ή κολύμβηση

Χορός στο σπίτι

Σαφώς και η αερόβια άσκηση δεν είναι το «μαγικό μυστικό» που θα λύσει όλα τα προβλήματα άγχους σας, αλλά θα σας δώσει περισσότερη ψυχραιμία, θα ενισχύσει τη διάθεση και την ανθεκτικότητά σας στις καθημερινές δυσκολίες.

* Πηγή: Vita