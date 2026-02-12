Έρευνα: Η άσκηση κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία

Νέα έρευνα δείχνει ότι η άσκηση βελτιώνει την ψυχική υγεία, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται το στρες και τις παρεμβατικές σκέψεις. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Medicine, δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση της συνολικής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας, περιορίζοντας το αντιλαμβανόμενο στρες και διακόπτοντας τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα αρνητικής σκέψης.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν ότι τα ψυχολογικά οφέλη της άσκησης οφείλονται σε συγκεκριμένες αλλαγές στη γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία. Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει ήδη τεκμηριώσει ότι η άσκηση βοηθά στη διαχείριση συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Ωστόσο, οι ακριβείς ψυχολογικές διαδρομές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτή η βελτίωση δεν είναι πάντα ξεκάθαρες.

Τι έδειξε η έρευνα για τη σχέση που έχει η άσκηση με το στρες

Οι συγγραφείς της νέας μελέτης επιδίωξαν να εντοπίσουν αυτούς τους μηχανισμούς εξετάζοντας 399 ενήλικες. Το πρόγραμμα διήρκεσε έξι μήνες και στόχευε στη δημιουργία μακροχρόνιας συνήθειας σωματικής δραστηριότητας. Ξεκίνησε με τέσσερις εβδομάδες επιβλεπόμενης άσκησης σε ομάδες, δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, με μέτρια έως έντονη αερόβια δραστηριότητα , κυρίως τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο, σε συνδυασμό με καθοδήγηση συμπεριφοράς, όπως θέσπιση στόχων και διαχείριση εμποδίων.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα που μπήκε στο πρόγραμμα άσκησης παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση στην ψυχική υγεία, τόσο στους έξι όσο και στη συνέχειας της έρευνας, στους δώδεκα μήνες. Φάνηκε δε, ότι η μείωση των συμπτωμάτων εξηγείται πλήρως από τη μείωση του αντιλαμβανόμενου στρες και της επαναλαμβανόμενης αρνητικής σκέψης.

Πώς βοηθά η άσκηση την ψυχική υγεία;

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με την «υπόθεση προσαρμογής στο στρες», σύμφωνα με την οποία η τακτική άσκηση βοηθά το σύστημα απόκρισης στο στρες να προσαρμόζεται και να γίνεται λιγότερο αντιδραστικό. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν επίσης την «υπόθεση της απόσπασης», σύμφωνα με την οποία η άσκηση διακόπτει τους φαύλους κύκλους αρνητικών σκέψεων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η άσκηση μπορεί να μειώσει τη συνολική ψυχολογική επιβάρυνση, μειώνοντας το άγχος και αφήνοντας χώρο στον εγκέφαλο για θετικές σκέψεις. Όλα αυτά αναδεικνύεουν την άσκηση ως ένα πολύτιμο και προσβάσιμο συμπλήρωμα των υφιστάμενων θεραπειών ψυχικής υγείας.

Οφέλη άσκησης

Η άσκηση είναι αναμφίβολα σημαντική για την υγεία μας γενικότερα και αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διατηρήσουμε όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα και το μυαλό μας σε καλή κατάσταση.

Δεν είναι μόνο ένα μέσο για την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης, αλλά επηρεάζει θετικά και τη συνολική μας ευεξία. Πέρα από τα προφανή οφέλη, όπως η αύξηση της δύναμης και της αντοχής, η τακτική άσκηση συντελεί στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτης τύπου 2 και ορισμένοι τύποι καρκίνου. Επιπλέον, αυξάνει τη ζωτικότητα και τη γενική αίσθηση ευεξίας.

* Πηγή: Vita