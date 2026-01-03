Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Βγες έξω: Η άσκηση στη φύση κάνει καλό
Fitness 03 Ιανουαρίου 2026

Βγες έξω: Η άσκηση στη φύση κάνει καλό

Σύμφωνα, με επιστημονική ανασκόπηση, η άσκηση στο περιβάλλον φαίνεται να μας βοηθάει περισσότερο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το περιβάλλον μας επηρεάζει την ευεξία μας – σωματική και ψυχική, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε. Η επαφή με τη φύση, το πράσινο και οι ανοιχτοί χώροι μειώνουν το στρες, ανακουφίζουν από την ένταση, ενισχύουν την καλή διάθεση και βελτιώνουν την συγκέντρωση. Εξίσου ευεργετική φαίνεται να είναι και η άσκηση στη φύση.

Σύμφωνα, με επιστημονική ανασκόπηση το περιβάλλον στο οποίο ασκούμαστε φαίνεται να επηρεάζει το πώς νιώθουμε.

Η άσκηση στο φυσικό περιβάλλον βοηθά περισσότερο

Σε μια σειρά πειραμάτων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καλύτερα ψυχολογικά αποτελέσματα όταν ασχολήθηκαν με σωματική δραστηριότητα σε φυσικά εξωτερικά περιβάλλοντα σε σχέση με αστικά. Τα οφέλη περιλαμβάνουν λιγότερο άγχος και θυμό, μαζί με αυξήσεις στην ενέργεια, τη θετική αλληλεπίδραση και τη συνολική συναισθηματική κατάσταση.

Όταν οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από άλλες μελέτες, τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά: τα φυσικά περιβάλλοντα έδειξαν μέτριες έως μεγάλες βελτιώσεις για το άγχος, τη κόπωση, τα θετικά συναισθήματα και το σθένος.

Τι άλλο παίζει ρόλο, εκτός από την άσκηση

Ενώ καμία έρευνα δεν είναι οριστική, το γενικό μοτίβο – ότι η φύση προσφέρει επιπλέον ψυχολογικό όφελος κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας – είναι γενικά συνεπές στις περισσότερες μελέτες.

Η ανασκόπηση υποδεικνύει επίσης και άλλους παράγοντες, όπως εάν γυμνάζεστε μόνοι ή με παρέα. Κι αυτό φάνηκε να επηρεάζει το μέγεθος του οφέλους.

Μια βόλτα με ευχάριστη παρέα αφήνει μερικές φορές μια βαθύτερη αίσθηση ηρεμίας από μια μοναχική. Τελικά, χρειαζόμαστε και τα δύο, καταλήγουν οι ερευνητές – χρόνο παρέα αλλά και μόνοι μας.

Γιατί «μετράει» το σκηνικό;

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πώς οι φυσικοί χώροι υποστηρίζουν την ψυχολογική ευεξία. Προσφέρουν ανακούφιση από τον θόρυβο, την κυκλοφορία και την οπτική ακαταστασία. Μας επιτρέπουν να χαλαρώσουμε, μιας και η προσοχή μας δεν καταπονείται.

Προσφέρουν έναν ελαφρώς πιο αργό ρυθμό και έναν πιο ήπιο τρόπο κίνησης. Ακόμα και μια σύντομη βόλτα κάτω από δέντρα ή δίπλα στο νερό μπορεί να είναι διαφορετική από το περπάτημα στην ίδια απόσταση σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Ο συνδυασμός άσκησης και φυσικού περιβάλλοντος ενισχύει σημαντικά την διάθεσή σας – κάτι που οι περισσότεροι αναγνωρίζουν διαισθητικά.

Πρακτικές μέθοδοι

Μπορείτε να απολαύσετε τα παραπάνω οφέλη, με μικρές προσαρμογές στην καθημερινότητά σας:

  • Προσπαθήστε να επιλέγετε χώρους πρασίνου όταν είναι δυνατόν: Ένα μονοπάτι κοντά σε δέντρα, μια πεζοπορία στο δάσος ή οποιαδήποτε περιοχή με πράσινο μπορεί να προσφέρει «διπλά» οφέλη.
  • Στοχεύστε σε τακτικές προπονήσεις μέτριας έντασης: Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε με υπερπροσπάθεια. Ξεκινήστε σταδιακά, επιλέγοντας μια άσκηση που απολαμβάνετε.
  • Αφιερώστε χρόνο: Οι μεγαλύτερες περίοδοι κίνησης βοηθούν, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις σύντομες συνεδρίες κίνησης. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.
  • Βρείτε καλή παρέα: Το περπάτημα με κάποιον άλλο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο – τόσο για εσάς όσο και για εκείνον.

* Πηγή: Vita

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26 Upd: 11:00

Live: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με διαταγή Τραμπ σε «στρατιωτικούς στόχους» - «Προετοιμαζόμαστε για ένοπλο αγώνα» λέει ο Μαδούρο - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» – Μήνυμα Μαδούρο
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα Μαδούρο μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Ο Νικολάς Μαδούρο στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Έως 8 μποφόρ 03.01.26

Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Οι άνεμοι στα πελάγη φτάνουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ επηρεάζοντας τα δρομολόγια προς αρκετά νησιά - Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα με πλοία καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία

Σύνταξη
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Βόλος: Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Στα Πευκάκια 03.01.26

Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τη σορό του άτυχου άνδρα είχε εντοπίσει στην περιοχή Πευκάκια ένας διερχόμενος πολίτης και ειδοποίησε τις Αρχές - Το άψυχο σώμα ήταν μπρούμυτα στη θάλασσα και είχει πιαστεί στα βράχια

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
