Τρέξιμο: Τα λάθη που «μπλοκάρουν» την απώλεια βάρους

Το τρέξιμο αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές άσκησης, με εκατομμύρια ανθρώπους να τρέχουν τακτικά. Μάλιστα, η απώλεια βάρους αποτελεί για αρκετούς δρομείς το κίνητρο για να ξεκινήσουν. Κι ενώ μπορεί να “γράφουν” πολλά χιλιόμετρα, πολλοί απογοητεύονται όταν δεν βλέπουν πρόοδο. Πώς γίνεται λοιπόν, μια cardio άσκηση που “καίει” θερμίδες, όπως το τρέξιμο, να μην οδηγεί σε απώλεια λίπους; Η απάντηση βρίσκεται σε κοινά λάθη που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα, όπως:

Απώλεια βάρους με την σωστή ένταση

Πολλοί δρομείς ακολουθούν προπονητικά σχέδια που δίνουν έμφαση σε έναν άνετο, σταθερό ρυθμό τρεξίματος. Αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να “χτίσουμε” αντοχή και να περιορίσουμε τον κίνδυνο τραυματισμού, δεν οδηγεί όμως, πάντα σε υψηλή καύση θερμίδων. Εάν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, τότε ο πιο γρήγορος ρυθμός μπορεί να σας βοηθήσει.

Το τρέξιμο περίπου στο 70 έως 75% του μέγιστου καρδιακού σας ρυθμού ενισχύει την ενεργειακή δαπάνη χωρίς να κάνει την προπόνηση αισθητά πιο δύσκολη ενώ θα κάψετε σημαντικά περισσότερες θερμίδες, ακόμη και αν διατηρήσετε την ίδια διάρκεια. Δεν χρειάζεται να εξαλείψετε εντελώς τα αργά τρεξίματα, ειδικά αν προπονείστε για έναν αγώνα, αλλά η ενσωμάτωση σύντομων εκρήξεων τρεξίματος υψηλότερης έντασης μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τη συνολική καύση θερμίδων.

Ακόμα και πέντε με δέκα λεπτά τρεξίματος υψηλής έντασης στο προπονητικό σας πλάνο μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά με την πάροδο του χρόνου.

Υπερβολική πίεση και υπερπροπόνηση

Μια άλλη παγίδα στην οποία πολλοί πέφτουν είναι να κάνουν πάρα πολλά, πολύ σύντομα. Ενώ μπορεί να σκέφτεστε ότι όσο περισσότερο τρέχετε, τόσο περισσότερο βάρος θα χάσετε, η υπερπροπόνηση συχνά οδηγεί σε εξουθένωση ή τραυματισμό, γεγονός που μπορεί να “φρενάρει” εντελώς την πρόοδό σας. Μάλιστα, οι τραυματισμοί δεν μειώνουν απλώς τη φυσική δραστηριότητα αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς τη διάθεσή σας.

Η συνέπεια είναι το κλειδί. Αντί να προσπαθείτε να κάψετε όσο το δυνατόν περισσότερες θερμίδες σε μια εβδομάδα, ακολουθήστε μια προσέγγιση που θα λειτουργήσει υπέρ σας μακροπρόθεσμα. Η σταδιακή αύξηση των εβδομαδιαίων χιλιομέτρων που τρέχετε και η ενσωμάτωση σύντομων εκρήξεων τρεξίματος υψηλότερης έντασης θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και θα βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών.

Τρέξιμο & απώλεια βάρους – smart tips

Το τρέξιμο αποτελεί ιδανική επιλογή για την φυσική σας κατάσταση αλλά αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, η στρατηγική πίσω από τις προπονήσεις σας έχει σημασία. Οι έξυπνες προπονήσεις με εναλλαγές στην ένταση, η αποφυγή της υπερπροπόνησης και η συνέπεια μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκλειδώσετε τόσο καλύτερες αποδόσεις όσο και τις επιθυμητές αλλαγές στη σύνθεση του σώματος. Κάντε υπομονή και επικεντρωθείτε σε βιώσιμες συνήθειες που υποστηρίζουν τόσο την υγεία σας όσο και τους στόχους σας.

* Πηγή: Vita