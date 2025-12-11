Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρέξιμο: Πήγαινε σε άλλο επίπεδο μέσα σε μόλις 60 μέρες
Αναβάθμιση 11 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Τρέξιμο: Πήγαινε σε άλλο επίπεδο μέσα σε μόλις 60 μέρες

Ακολουθούν 10+1 συμβουλές ώστε να πας το τρέξιμο σε άλλο επίπεδο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Το τρέξιμο έχει μεγάλη δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο. Μελέτες, μάλιστα, δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι παίρνουν μέρος σε αγώνες δρόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 9% στις συμμετοχές σε μαραθώνιους και αγώνες μεγάλης απόστασης, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συγκεκριμένο είδος άθλησης αποκτά διαρκώς νέους πιστούς fan, αφού το 40% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τρέχει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Δεν είναι απλώς ένα είδος προπόνησης, αλλά μία παγκόσμια τάση. Μία συνήθεια που έχουν βάλει πολλοί στη ζωή τους, αλλά και μία πρόκληση για να ξεπεράσει κάποιος τον εαυτό του.

Αν κάνετε κάτι, κάντε το καλά

Όμως κάποιες φορές δεν μας αρκεί να κάνουμε κάτι, αν δεν το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν είστε κι εσείς, λοιπόν, ήδη δρομείς, αλλά δεν έχετε βρει ακόμη τον ρυθμό σοας, ίσως ήρθε η ώρα να τελειοποιήσετε την προπόνησή σας.

Υπάρχουν κάποιοι απλοί και «έξυπνοι» τρόποι να κυνηγήσετε τους στόχους σας, όπως για παράδειγμα το να καταφέρειτε καλύτερους χρόνους ή περισσότερο χιλιόμετρα. Παρακάτω 10 κορυφαίες συμβουλές για κάνετε level up μέσα σε 60 ημέρες:

1. Τρέξιμο σε ανηφόρες

Σταματήστε να επιλέγετε μόνο επίπεδες διαδρομές. Προσθέστε και μερικά hill sprints, δηλαδή σύντομα και έντονα τρεξίματα σε ανηφόρα, για δύναμη και εκρηκτικότητα. Επίσης, αρχίστε να ενσωματώνετε ανηφόρες ακόμη και στις εύκολες διαδρομές, τα tempo runs και τα long runs. Έτσι, με τον ίδιο χρόνο προπόνησης, βελτιώνετε τη δύναμη και την αντοχή σας.

2. Προπονηθείτε με φίλους

Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο! Κάντε τις γρήγορες προπονήσεις σας με φίλους. Θα σας βοηθήσουν να πιάσετε ρυθμούς που δεν πιστεύατε ότι μπορείτε.

3. Κοιμηθείτε καλά πριν και μετά το τρέξιμο

Δεν υπάρχει καλύτερο ενισχυτικό της απόδοσης από τον ύπνο. Κανένα συμπλήρωμα δεν τον αντικαθιστά. Στοχεύστε σε 8-10 ώρες, αν μπορείτε. Τίποτα δεν βοηθά περισσότερο στην αποκατάσταση  –ειδικά στην περίοδο μαραθωνίου– όσο ένας καλός ύπνος.

4. Κάντε ασκήσεις τεχνικής (drills)

Κάποιες κινήσεις όπως ψηλά γόνατα και αναπηδήσεις ενεργοποιούν και ενδυναμώνουν τους μυς και βελτιώνουν την ενέργεια και τη φόρμα σας. Δοκιμάστε μερικά drills στην προθέρμανση για να «ξυπνήσετε» το σώμα σας ή ενσωματώστε τα στις εύκολες προπονήσεις για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

5. Ενσωματώστε ασκήσεις ενδυνάμωσης στο τρέξιμο

Το λίγο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Δουλέψτε τα πόδια μετά τις γρήγορες προπονήσεις καθώς και τον κορμό και το πάνω μέρος του σώματος στις εύκολες μέρες. Μία με δύο προπονήσεις τη βδομάδα είναι αρκετές για να βελτιωθείτε, αλλά και για να μειώσετρ τον κίνδυνο τραυματισμού. Όλο αυτό τελικά θα σας βοηθήσει να επιτύχετε και γρηγορότερο τρέξιμο.

6. Στοχεύστε σε υψηλότερη συχνότητα βημάτων

Οι περισσότεροι δρομείς έχουν χαμηλότερη συχνότητα βημάτων ανά λεπτό από την ενδεδειγμένη. Δουλέψτε πάνω σε αυτό, θα σας βοηθήσει να τρέχετε πιο εύκολα και να μειώσετε την πιθανότητα να τραυματιστείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μουσική με ρυθμό που ταιριάζει στη συχνότητα των βημάτων σας.

7. Πάρτε μέρος σε αγώνες

Χωρίς εξάσκηση δεν γίνεται να τρέξετε. Αποκτήστε εμπειρία για να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα. Να εκτελείτε σωστά, να διαχειρίζεστε τον πόνο, να χαλαρώνετε και να διασκεδάζετε. Δείτε πού είναι τα όριά σας και προσπαθήστε να τα πλησιάζετρ όσο περισσότερο γίνεται.

8. Κάντε σύντομες και γρήγορες προπονήσεις

Θα δείτε γρήγορα αποτελέσματα, αν ενσωματώσετε στην προπόνησή σας σύντομα speed workouts, δηλαδή μικρά διαστήματα σε διαφορετικά εδάφη, όπως στο γρασίδι, σε μονοπάτια ή σε ένα στάδιο. Εστιάστε στην προσπάθεια, όχι στον ρυθμό.

9. Κάντε τις εύκολες διαδρομές… πραγματικά εύκολες

Αφήστε τον εγωισμό στην άκρη στις εύκολες διαδρομές. Ο σκοπός τους δεν είναι άλλος παρά να «χτίσουν» την αντοχή σας και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση.

10. Κάντε long runs

Θα μπορούσε να είναι μία διαδρομή την εβδομάδα, μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες. Μπορεί να σας προσφέρει αντοχή, αερόβια ικανότητα, δύναμη και ψυχική ανθεκτικότητα. Ξεκινήστε σε πολύ χαλαρό ρυθμό για να κρατήσετε περισσότερο και σταδιακά προσθέστε πιο γρήγορα κομμάτια, αν προετοιμάζεστε για μεγαλύτερους αγώνες.

11. Τρέξιμο και σύντομες επιταχύνσεις (strides)

Τα strides είναι μικρά ξεσπάσματα ταχύτητας. Δεν χρειάζεται να τα χρονομετρείτε, απλώς τρέξτε γρήγορα για 10-15 δευτερόλεπτα, ξεκουραστείτε και επαναλάβετε 5 φορές. Είναι ένας τρόπος να βελτιώσετε τη συχνότητα των βημάτων σας, τη δύναμή σας και τη νευρομυϊκή σας επικοινωνία. Κάντε τα στο τέλος των εύκολων προπονήσεων ή πριν από έναν αγώνα για ενεργοποίηση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
Ραγδαίες εξελίξεις 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη

«Το βράδυ του φόνου ο ξάδερφος είχε έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει» - Τι λέει η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Διπλή δολοφονία 11.12.25

Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα (βίντεο)

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του στην Καλαμάτα για να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11.12.25

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 11.12.25

Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Προσοχή 11.12.25

Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου

Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο