Πέντε τρόποι για να γίνει το πρωινό τρέξιμο το νέο αγαπημένο σου χόμπι
Νωρίς νωρίς 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:20

Πέντε τρόποι για να γίνει το πρωινό τρέξιμο το νέο αγαπημένο σου χόμπι

Το πρωινό ξύπνημα δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα, ωστόσο το τρέξιμο νωρίς το πρωί μπορεί να σου αλλάξει γνώμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να βάλετε το πρωινό τρέξιμο στην ζωή σας… Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξυπνάτε, σας δίνει ένα πολύτιμο boost ενέργειας αλλά και κινήτρου, αφού θα έχετε καταφέρει κάτι σημαντικό πριν ακόμα «ξεκινήσετε» την μέρα σας.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο, ειδικά αν δεν είστε «πρωινός τύπος». Υπάρχουν ωστόσο, στρατηγικές που θα μπορούσαν να σας διευκολύνουν, ώστε τελικά να γίνει η νέα σας αγαπημένη συνήθεια.

Πρωινό τρέξιμο από ιδέα… πράξη

Αν ο στόχος σας είναι να τρέχετε το πρωί, καλό θα ήταν να βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε καλές συνήθειες ύπνου. Διαφορετικά, μπορεί να είστε πολύ κουρασμένοι για να το ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας. Ένας άλλος τρόπος για να αυξήσετε τις πιθανότητες να τρέξετε το επόμενο πρωί είναι να ετοιμάσετε τον εξοπλισμό σας από το προηγούμενο βράδυ, να βρείτε κίνητρα, να αλλάξετε τη διαδρομή σας ή ακόμα και να βρείτε έναν “running buddy”.

  • Ξεκινήστε από τον ύπνο

Ο ποιοτικός και αναζωογονητικός ύπνος είναι απαραίτητος για να μπορείτε να απολαμβάνετε το τρέξιμο το πρωί. Για να ξεκινήσετε λοιπόν, την προσπάθειά σας, υιοθετήστε αρχικά (εάν δεν έχετε ήδη) υγιεινές συνήθειες ύπνου. Μερικές πρακτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν, περιλαμβάνουν:

  • Αποφεύγετε την καφεΐνη αργά το απόγευμα.
  • Αποκτήστε μια νυχτερινή ρουτίνα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, όπως ένα ζεστό μπάνιο ή διαλογισμό.
  • Προσπαθήστε να κοιμάστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
  • Δημιουργήστε ένα ήσυχο και άνετο υπνοδωμάτιο.

Σταδιακά, με αυτές τις συνήθειες θα καταφέρετε να έχετε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου για να κοιμάστε καλύτερα και να έχετε περισσότερη ενέργεια.

  • Προετοιμαστείτε από το προηγούμενο βράδυ

Προετοιμάστε τα ρούχα σας από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το πρωί. Έτσι μόλις ξυπνήσετε, μπορείτε να ρίξετε λίγο νερό στο πρόσωπό σας και να αναζωογονηθείτε λίγο πριν το τρέξιμο.

  • Αφήστε μακριά το ξυπνητήρι

Όσο πιο νωρίς χτυπάει το ξυπνητήρι, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να πατήσουμε «αναβολή». Κι ενώ ο στόχος σας θα είναι να κοιμηθείτε λίγα λεπτά ακόμα, θα έχουν περάσει 30 με 40 λεπτά και ξαφνικά δεν θα έχετε χρόνο για τρέξιμο.

Αν λοιπόν, δυσκολεύεστε να σηκωθείτε, τοποθετήστε το ξυπνητήρι στην άλλη άκρη του δωματίου, έτσι ώστε να πρέπει να σηκωθείτε από το κρεβάτι για να το απενεργοποιήσετε. Ή ακόμα καλύτερα, τοποθετήστε το πάνω από τα ρούχα σας.

  • Σχεδιάστε και αλλάξτε συχνά τη διαδρομή σας

Για να μπείτε πιο γρήγορα σε ρυθμό, θα μπορούσατε να σχεδιάσετε από το προηγούμενο βράδυ την προπόνησή σας, καθορίζοντας πόσο μακριά και πόση ώρα θα τρέξετε αλλά και ποια διαδρομή θα επιλέξετε. Εξίσου σημαντικό είναι όμως, να αλλάζετε τακτικά την διαδρομή σας για να αποφύγετε την πλήξη και να διατηρήσετε τα κίνητρά σας σε υψηλά επίπεδα.

  • Πρωινό τρέξιμο με φίλους

Αν συνήθως τρέχετε μόνοι σας, δοκιμάστε να τρέξετε μαζί με ένα φίλο σας, που αγαπά το τρέξιμο και έχει παρόμοιο επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έτσι θα είναι πιο πιθανό να εμφανιστείτε ενώ θα γίνει και η προπόνησή σας πιο διασκεδαστική.

* Πηγή: Vita

