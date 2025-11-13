Τι ρόλο παίζει η μουσική στο τρέξιμο;

Γιατί το τρέξιμο με ακουστικά είναι ωφέλιμο; Μια ιαπωνική μελέτη έδειξε ότι η μουσική με έντονο ρυθμό μπορεί να κάνει τις γυναίκες να τρέχουν πιο γρήγορα και να έχουν καλύτερη διάθεση, κατά την προπόνηση.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Sports and Active Living, φοιτήτριες που έτρεξαν σε διάδρομο για 10 λεπτά ενώ άκουγαν μουσική με υψηλό groove, είχαν ελαφρώς μεγαλύτερη ταχύτητα και ανέφεραν σημαντικά πιο θετική διάθεση σε σχέση με όταν άκουγαν μουσική με λιγότερο έντονο ρυθμό.

Τι είναι το «groove» στη μουσική

Ο όρος «groove» αναφέρεται στο ρυθμικό «ρεύμα» ή τη «ροή» που κάνει τον ακροατή να θέλει να κινηθεί, να χτυπήσει ρυθμικά ή να χορέψει. Προκύπτει από την αλληλεπίδραση ρυθμού, χρονισμού και δυναμικής μεταξύ των οργάνων, ιδιαίτερα του μπάσου και των κρουστών.

Το groove εξαρτάται από μικρές αποκλίσεις στο χρόνο, που δίνουν στη μουσική ανθρώπινη, εκφραστική ποιότητα αντί για μηχανική αίσθηση. Σε είδη όπως η funk, jazz, R&B και pop, το groove δημιουργείται από έναν συνδυασμό προβλεψιμότητας και έκπληξης. Το μπάσο «κουμπώνει» με τα ντραμς, δημιουργώντας έναν σταθερό, συναρπαστικό ρυθμό που παρακινεί την κίνηση.

Τρέξιμο και μουσική: Πως συνδέονται;

Οι ερευνητές στόχευσαν να μελετήσουν πώς το groove επηρεάζει τον ρυθμό άσκησης και τη διάθεση ανδρών και γυναικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 38 υγιείς φοιτητές, ηλικίας 18-21 ετών, εκ των οποίων οι 18 ήταν άνδρες. Κάθε συμμετέχων έτρεξε δύο φορές σε διάδρομο για 10 λεπτά -μαζί με προθέρμανση- επιλέγοντας μόνος του την ταχύτητα. Τη μία φορά άκουγε μουσική υψηλού groove, και την άλλη χαμηλού groove.

Οι επικεφαλής της μελέτης επέλεξαν τις μουσικές λίστες, αφού πρώτα εννέα μέλη του εργαστηρίου τους βαθμολόγησαν 138 μουσικά κομμάτια ως προς τον βαθμό groove τους. Η ένταση του ήχου ήταν ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Μετά το τρέξιμο, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την εμπειρία και τη διάθεσή τους με ειδικά ερωτηματολόγια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και άνδρες και γυναίκες θεώρησαν ότι η μουσική υψηλού groove είχε πιο έντονη ρυθμική ενέργεια. Ωστόσο, οι γυναίκες έτρεξαν πιο γρήγορα και ένιωσαν σημαντικά πιο θετική διάθεση, ειδικά ως προς τη ζωντάνια και την εγρήγορση, όταν άκουγαν high-groove μουσική. Οι άνδρες, από την άλλη πλευρά, δεν εμφάνισαν ουσιαστικές διαφορές στην ταχύτητα ή τη διάθεση ανάμεσα στις δύο μουσικές συνθήκες.

Οι ερευνητές κατέληξαν πως η μουσική με έντονο ρυθμό αύξησε την ταχύτητα που επέλεγαν οι συμμετέχοντες και ενίσχυσε τη θετική διάθεση, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έντονου ρυθμού μουσική μπορεί να προάγει τη θετική διάθεση και την προσήλωση στη σωματική άσκηση, συμβάλλοντας έτσι στην υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής. Οι προπονητές και οι γυμναστές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα οφέλη εντάσσοντας τέτοια μουσική στα προγράμματά τους.

* Πηγή: Vita