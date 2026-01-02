Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fitness trends: Αυτές είναι οι τάσεις του 2026
Ευεξία 02 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Fitness trends: Αυτές είναι οι τάσεις του 2026

Αυτά είναι τα fitness trends που θα «φορεθούν» μέσα στη νέα χρονιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Αν κάτι αξίζει να υποσχεθούμε στον εαυτό μας φέτος, αυτό είναι να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του και η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οποιαδήποτε θετικής μας προσπάθειας. Διότι πέρα από την ενίσχυση της φυσικής μας κατάστασης, η άσκηση είναι μια πράξη αυτοφροντίδας που μπορεί να μας χαρίσει εσωτερική ισορροπία, χαλάρωση, χαρά και έναν συνολικά πιο συνειδητό τρόπο ζωής. Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται να κινηθούν και τα trends του 2026, προσκαλώντας και προκαλώντας μας να ανακαλύψουμε το ταξίδι της αυτοβελτίωσης. Να αναζητάμε λιγότερο επίμονα τα γρήγορα αποτελέσματα και περισσότερο τις εμπειρίες. Να μην μένουμε τόσο στην εμφάνιση όσο στην ουσία.

Από τις έξυπνες συσκευές που παρακολουθούν την πρόοδό μας μέχρι τις προπονήσεις που εστιάζουν στην ψυχική ευεξία, ο χώρος του fitness προχωρά με καινοτόμες τάσεις, βιώσιμες προσεγγίσεις και εξατομικευμένες λύσεις. Φέτος λοιπόν, δεν έχουμε καμιά δικαιολογία: η αρχική μας υπόσχεση δεν θα μείνει στα λόγια- η ευημερία μας θα μπει σε πρώτο πλάνο και το 2026 θα είναι η πιο… δραστήρια χρονιά μας.

Wearables και fitness apps

Τα smartwatches, οι συσκευές μέτρησης της καρδιακής συχνότητας, τα fitness apps και όλα τα άλλα πολύτιμα εργαλεία της τεχνολογίας έχουν ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας αλλά πλέον δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή δεδομένων.

Με την βοήθεια της AI, οι νέες εφαρμογές θα προσαρμόζουν τα προγράμματα άσκησης στους προσωπικούς στόχους και τις δυνατότητες του κάθε χρήστη και θα παρέχουν αναλυτικό feedback σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, οι wearable συσκευές θα προσφέρουν ολοένα και πιο ακριβή στοιχεία για ποικίλους κρίσιμους δείκτες έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τα επίπεδα του άγχους μας, τις φάσεις του ύπνου μας, την αντοχή μας κ.λπ., με σκοπό τη βελτίωση όχι μόνο της απόδοσης αλλά και της κατάστασης της υγείας μας σε ένα ευρύτερο επίπεδο.

Νέες διαστάσεις: Virtual – Augmented Reality (VR & AR)

Η χρήση της εικονικής (VR) και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) πάει την άσκηση σε άλλο επίπεδο, κάνοντας την εμπειρία πιο διαδραστική και πιο ελκυστική. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν VR και AR επιτρέπουν στους χρήστες να βιώνουν την ρουτίνα τους με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο ενώ η προσομοίωση προπονήσεων σε διάφορα εικονικά τοπία ή ακόμα και η συμμετοχή σε εικονικούς αγώνες, δίνει μια αίσθηση περιπέτειας που μπορεί να βάλει σε φόρμα ακόμα και τον πιο ασυνεπή…

Πρόκειται για μια πλήρη εμπειρία ευεξίας, που συνδυάζει φυσική δραστηριότητα, ψυχική διέγερση και αλληλεπίδραση. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της άσκησης.

Hybrid fitness: Γυμναστική και κοινωνική σύνδεση

Η κοινωνική διάσταση του fitness γίνεται πιο έντονη τη νέα χρονιά. Το «hybrid fitness» είναι μια τάση που συνδυάζει την παραδοσιακή γυμναστική με τα ψηφιακά μέσα, επιτρέποντας στους χρήστες να γυμνάζονται ομαδικά τόσο σε γυμναστήρια όσο και από το σπίτι μέσω live streaming ή on-demand μαθημάτων. Οι προπονήσεις θα δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη επαφή και στο αίσθημα της κοινότητας, ως βασικό κίνητρο για να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας και να αισθανόμαστε πλήρεις.

Προσαρμογή της άσκησης στο βιολογικό μας ρολόι

Το 2026 αναμένεται να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία του βιολογικού ρολογιού και των κιρκάδιων ρυθμών μας.

Οι επιστήμονες μελετούν ανελλιπώς το πώς οι ώρες της ημέρας επηρεάζουν την ενεργειακή ικανότητα και την αποκατάσταση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η αποδοτικότητα σε ορισμένες μορφές άσκησης όπως το cardio, μπορεί να είναι υψηλότερη νωρίς το απόγευμα λόγω της θερμοκρασίας του σώματος ενώ το πρωί, οι ήπιες δραστηριότητας όπως το περπάτημα ίσως να είναι πιο εύκολες χάρη στη χαμηλότερη μυϊκή θερμοκρασία.

Βέβαια, η ιδέα της προπόνησης ανάλογα με τον χρονοτύπο — πρωινός ή βραδινός τύπος (chronotype-based training) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, όχι όμως έναν αυστηρό κανόνα αφού, ως γνωστόν, δεν υπάρχει μία «μαγική» ώρα για γυμναστική που να ταιριάζει σε όλους.

Eco-friendly fitness

Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται ως μία από τις κυρίαρχες τάσεις του 2026 καθώς πολλοί αναζητούν τρόπους να κάνουν την προπόνησή τους πιο φιλική προς το περιβάλλον. Από τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου και τα αθλητικά ρούχα μέχρι τα προγράμματα γυμναστικής που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους ή βασίζονται σε φυσική αντίσταση, η άσκηση θα στοχεύει κι αυτή με τη σειρά της στην προστασία του πλανήτη και σε ένα πιο «πράσινο» αύριο.

Functional fitness: Κίνηση στην καθημερινή ζωή

Το trend του «functional fitness» θα συνεχίσει να είναι στο προσκήνιο φέτος. Αυτή η προσέγγιση αφορά προπονήσεις που μιμούνται τις καθημερινές μας κινήσεις (πχ. ασκήσεις με το βάρος του σώματος, ελαφριά βάρη κ.λπ.) και επικεντρώνονται στο να ενισχύσουν την ευλυγισία και την αντοχή του σώματος, διευκολύνοντας έτσι την εκτέλεση απλών δραστηριοτήτων.

Active aging

Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα αλλάζει με τον καιρό και τα βήματα προόδου που γίνονται όσον αφορά τη συμπερίληψη, οδηγούν σε προγράμματα που ενσωματώνουν κινήσεις για ενδυνάμωση των αρθρώσεων, της καρδιάς και του μυϊκού συστήματος, χωρίς να προκαλούν υπερφόρτωση. Επίσης, περισσότερα προγράμματα γυμναστικής για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης και η υπέρταση, θα προτείνουν ασφαλείς και ακόμα πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να παραμένουμε ακμαίοι και υγιείς σε όποια ηλικία κι αν είμαστε.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ψυχική υγεία

Στην εποχή της ψηφιοποίησης και της συνεχούς πίεσης, η ανάγκη για ηρεμία καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η γυμναστική δεν μας βοηθά μόνο να γίνουμε πιο δυνατοί ή πιο γρήγοροι, αλλά να αντιμετωπίσουμε και τη συναισθηματική εξάντληση.

Προγράμματα που συνδυάζουν την άσκηση με την ενσυνειδητότητα (mindfulness), όπως η γιόγκα, το pilates, το tai chi και ο διαλογισμός εν κινήσει, θα είναι εξίσου δημοφιλή φέτος. Η εν λόγω τάση δεν φαίνεται να φεύγει ούτε στο μέλλον από τη μόδα, καθώς η ανάγκη μας και για σωματική δραστηριότητα μα και για ψυχική αποφόρτιση είναι βαθιά ανθρώπινη και αντανακλά τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Περιμένουμε λοιπόν όλο και πιο πολλά γυμναστήρια και studios να επενδύουν σε προγράμματα που ενσωματώνουν κίνηση, αναπνοές και τεχνικές χαλάρωσης καθώς και σε “fitness retreats” που περιλαμβάνουν αποτοξίνωση από την τεχνολογία, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση τόσο του σώματος όσο και του νου.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη δημοτικότητα του HIIT δεν είναι τυχαία: η έντονη, διαλειμματική προπόνηση συμβάλλει στην ταχεία έκκριση ενδορφινών (των ορμονών της ευτυχίας) και στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) με αποτέλεσμα να αναζωογονεί και να ενισχύει άμεσα την αυτοεκτίμηση.

Αυτή η στροφή προς μορφές άσκησης που μας “γειώνουν” και μας γεμίζουν ενέργεια δείχνουν πως η ψυχική υγεία είναι διαχρονικά, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της γενικής μας ευημερίας.

Η ευεξία ως τρόπος ζωής

Τώρα είναι η ώρα να συνειδητοποιήσουμε πως η ευεξία δεν είναι ένας τελικός προορισμός, αλλά μια συνεχής διαδικασία και μια προσωπική επιλογή.

Τίποτα δεν λειτουργεί από μόνο του γι’ αυτό ας δούμε τα πράγματα ολιστικά: ας βάλουμε πιο θρεπτικές τροφές στο πιάτο μας, ας πιούμε λίγο παραπάνω νερό, ας κανονίσουμε μια βόλτα με τα πόδια με την παρέα, ας κλείσουμε το κινητό μια ώρα πριν τον ύπνο, ας ανησυχήσουμε λιγότερο για πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ας χαμογελάσουμε στον γείτονα, ας περάσουμε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια… Γιατί η ευεξία δεν χτίζεται με άλματα, αλλά με μικρά βήματα που επιλέγουμε ξανά και ξανά κάθε μέρα, ξεκινώντας από σήμερα.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο