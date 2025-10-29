Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.10.2025 | 08:43
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Slow fitness: Κατεβάζοντας ταχύτητα στην προπόνηση
Ήρεμα 29 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Slow fitness: Κατεβάζοντας ταχύτητα στην προπόνηση

Σε μια ήδη κουραστική και αγχωτική μέρα, το slow fitness έρχεται να μας δείξει την προπόνηση... αλλιώς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Με τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής να μην δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, η γυμναστική συχνά γίνεται μια ακόμα αγχωτική δραστηριότητα μέσα στην ήδη γεμάτη μας μέρα. Το slow fitness έρχεται να ανατρέψει αυτή τη λογική, προτείνοντάς μας να… κατεβάσουμε ταχύτητα, υιοθετώντας μια πιο συνειδητή προσέγγιση στην άσκηση. Τι περιλαμβάνει; Αργές, ελεγχόμενες κινήσεις, λιγότερες επαναλήψεις και επίγνωση σε κάθε φάση της προπόνησης. Πρόκειται για μια ναι μεν ήρεμη, αλλά δυναμική μέθοδο που στοχεύει στην μυϊκή ενεργοποίηση και στη συγκέντρωση για μια βαθύτερη σύνδεση με το σώμα μας και το παρόν.

Σε αντίθεση με τις γρήγορες, υψηλής έντασης προπονήσεις, η «αργή γυμναστική» εστιάζει στις αισθήσεις και στην αναπνοή. Αυτή η πιο εγκεφαλική στρατηγική που ενσωματώνει στοιχεία διαλογισμού, μπορεί όχι μόνο να ενισχύσει τα σωματικά οφέλη της άσκησης, αλλά και να προάγει την ψυχική ευεξία, μειώνοντας το καθημερινό στρες, από το οποίο δύσκολα ξεφεύγει κανείς.

Αργά, σταθερά, συνειδητά: Τι αλλαγές να περιμένουμε αν ξεκινήσουμε σήμερα

Η βιαστική εκτέλεση των ασκήσεων σε πολλά είδη «παραδοσιακών» προπονήσεων μπορεί να μειώσει την ποιότητα της κάθε κίνησης, με πιθανό αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται σωστά οι μύες και να αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών, ειδικά όσον αφορά αρχάριους ή άτομα με χρόνιους πόνους.

Με το slow fitness, δεν χρειάζεται να σηκώνει κανείς πολλά βάρη ή να κάνει, όπως είπαμε, συνεχείς επαναλήψεις. Σαν αποτέλεσμα:

  • Αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση του καρδιοαναπνευστικού και του μυϊκού συστήματος.
  • Η σωστή τεχνική και ο έλεγχος της κίνησης βελτιώνονται σημαντικά.
  • Ενισχύεται η νευρομυϊκή σύνδεση, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και μυών, κάτι που βοηθά στην καλύτερη φυσική απόδοση συνολικά.
  • Αυξάνεται η ικανότητα του σώματος να εκτελεί απλές καθημερινές κινήσεις αποτελεσματικά.
  • Η ποιότητα του ύπνου αναβαθμίζεται (ίσως είναι από τις λίγες προπονήσεις που μπορούν να γίνουν αργότερα μέσα στην ημέρα αφού βοηθούν στην απελευθέρωση της έντασης στους μύες, οδηγώντας σε πλήρη χαλάρωση).
  • Η διάθεση ανεβαίνει και η άσκηση γίνεται πιο ευχάριστη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Έρευνες έχουν δείξει πως η αργή και ελεγχόμενη προπόνηση προωθεί την ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και της αντοχής, σε παρόμοιο ή ακόμα μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι το κάνει μια προπόνηση με γρήγορες επαναλήψεις.

Παράλληλα, η εστίαση στην αναπνοή — εισπνοή κατά την πιο εύκολη φάση της κίνησης και εκπνοή κατά την πιο απαιτητική σε συνδυασμό με μερικές βαθιές αναπνοές για χαλάρωση πριν και μετά την προπόνηση— που χαρακτηρίζει το slow fitness, μπορεί να κορυφώσει την απόδοση και να μειώσει την κόπωση.

Slow fitness: Ποιες ασκήσεις να προτιμήσουμε;

Γιόγκα

Η γιόγκα ενθαρρύνει την ενσυνειδητότητα γι’ αυτό και συνιστάται για την ανακούφιση από το άγχος και όχι μόνο.

Pilates

Το pilates δίνει επίσης έμφαση στην ποιότητα της κίνησης και όχι στην ποσότητα.

Δραστηριότητες όπως η γιόγκα και το pilates βελτιώνουν τη δύναμη και την ευλυγισία, χωρίς να καταπονούν τις αρθρώσεις.

Συνειδητό περπάτημα

Ο λεγόμενος περιπατητικός διαλογισμός περιλαμβάνει το αργό περπάτημα με προσοχή σε κάθε βήμα και σε κάθε αναπνοή για μια πιο ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον.

Tai Chi

H πολεμική αυτή τέχνη χαμηλής έντασης είναι γνωστή για τις ήπιες, σχεδόν χορευτικές, κινήσεις και την έμφαση που δίνει στην βαθιά αναπνοή.

Απλές ασκήσεις με το βάρος του σώματος

Ακόμα και οι πιο εύκολες δραστηριότητες λειτουργούν, αν γίνονται σωστά. Αυτό σημαίνει να γίνονται ήρεμα και συγχρονισμένα.

Ενδεικτικά, δοκιμάστε:

  • Καθίσματα στον τοίχο

Σταθείτε όρθιοι με την πλάτη να ακουμπά στον τοίχο και κατεβείτε αργά σε θέση καθίσματος, με τα γόνατα να σχηματίζουν γωνία 90°. Παραμείνετε σε αυτή τη θέση για 30-60 δευτερόλεπτα, αναπνέοντας ήρεμα. Εστιάστε στους τετρακέφαλους και στους κοιλιακούς καθώς «δουλεύουν» για σταθερότητα.

  • Γέφυρα γλουτών

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα στο στρωματάκι. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και εκπνέοντας, σηκώστε αργά τη λεκάνη σας προς τα πάνω, σφίγγοντας τους γλουτούς. Μείνετε για 3–5 δευτερόλεπτα. Ύστερα, κατεβείτε και επαναλάβετε.

Και οι δύο αυτές ασκήσεις είναι ιδανικές για αρχάριους, δεν απαιτούν εξοπλισμό και βοηθούν στο να καλλιεργηθεί η σωστή τεχνική και η μυϊκή επίγνωση.

Take it slow…

Αν θέλετε να κάνετε την αρχή, ο πρώτος κανόνας προφανώς είναι να μην… βιάζεστε. Ξεκινήστε με βασικές, όπως οι παραπάνω, ρουτίνες και αφιερώστε τους τον απαραίτητο χρόνο. Η συνειδητή εκτέλεση κάθε κίνησης απαιτεί υπομονή και συγκέντρωση, γι’ αυτό ακούστε το σώμα σας και προχωρήστε με τον δικό σας ρυθμό.

Είτε στο σπίτι είτε στο γυμναστήριο είτε στη φύση, φροντίστε το περιβάλλον να είναι ήσυχο και επικεντρωθείτε στην αναπνοή και τις αισθήσεις σας.

Θυμηθείτε:

Κάθε πρακτική λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με άλλες υγιεινές συνήθειες. Παράλληλα με την άσκηση, φροντίστε να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή που θα σας προσφέρει ενέργεια και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του σώματος. Έτσι, θα έχετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ευεξίας που υποστηρίζει σώμα και νου.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο