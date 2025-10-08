Σαν το ποδήλατο: Το σώμα δεν την ξεχνάει ποτέ την προπόνηση

Νέα έρευνα φέρνει καλά νέα για όσους έχουν διακόψει την προπόνηση. Η μελέτη διαπίστωσε ότι όταν την ξαναρχίσουν μπορεί να έχουν απρόσμενα οφέλη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δεύτερο διάστημα άσκησης οδήγεί σε μεγαλύτερη αύξηση στο μέγεθος των μυϊκών ινών σε σχέση με το πρώτο, παρότι η ένταση της δεύτερης προπόνησης μπορεί να είναι μικρότερη.

Μυϊκή μνήμη και διακοπτόμενη προπόνηση

Με βάση την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Physiology-Cell Physiology, το σώμα θυμάται ότι έχουμε γυμναστεί στο παρελθόν και αυτή η μνήμη ίσως έχει τη δυνατότητα να μας κρατά πιο υγιείς και πιο δυνατούς με την πάροδο του χρόνου.

Προηγούμενες μελέτες είχαν υποδείξει ότι η «μυϊκή μνήμη» οφείλεται σε κύτταρα των μυών, τα οποία συγχωνεύονται με τις υπάρχουσες μυϊκές ίνες ως απόκριση στην άσκηση, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη των μυών. Όταν τα εν λόγω κύτταρα συγχωνεύονται με τις μυϊκές ίνες, προσθέτουν νέους πυρήνες, γι’ αυτό και οι μυϊκές ίνες μας έχουν πολλαπλούς πυρήνες. Οι ερευνητές υποστήριζαν, λοιπόν, ότι οι επιπλέον πυρήνες βοηθούν τους μυς να ανταποκρίνονται πιο έντονα στη δεύτερη περίοδο άσκησης. Ωστόσο, μελέτες για το αν οι νέοι πυρήνες παραμένουν στον οργανισμό μετά τη διακοπή της άσκησης έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Στη νέα μελέτη, η ομάδα εξέτασε πιο διεξοδικά τη μυϊκή μνήμη σε βιολογικό επίπεδο, παρακολουθώντας τις γονιδιακές αλλαγές. Εισήγαγαν, μάλιστα, μια εβδομάδα «αποχής», ώστε να αποφύγουν τα άμεσα αποτελέσματα και να δουν αν η αρχική προπόνηση είχε αφήσει κάποιο μακροπρόθεσμο «αποτύπωμα» στους μυς. Φάνηκε ότι όταν γυμνάζεται κάποιος για πρώτη φορά και μετά σταματάει, οι περισσότερες προσαρμογές χάνονται. Όμως, όταν ξεκινά ξανά, τα αποτελέσματα επανεμφανίζονται.

Μετά τη δεύτερη περίοδο άσκησης, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 30% περισσότερη μυϊκή μάζα σε σχέση με το αν κάποιος είχε τρέξει μόνο μία φορά, ακόμη και αν τη δεύτερη φορά έτρεξε για μικρότερη διάρκεια. Αυτό δείχνει ότι η άσκηση «προετοιμάζει» τους μυς να ανταποκρίνονται πιο έντονα σε επόμενη περίοδο προπόνησης, ακόμη και μετά από παύση.

Τι ρόλο παίζουν τα μιτοχόνδρια;

Στην έρευνα βρέθηκε ότι η μνήμη της άσκησης μπορεί να προέρχεται από τα μιτοχόνδρια, τα οργανίδια παραγωγής ενέργειας, που ενεργοποιούνται πιο έντονα την επόμενη φορά. Ενδιαφέρον είναι, επίσης, ότι η αύξηση της μυϊκής μάζας παρατηρήθηκε ακόμη και στην περίπτωση που η διατροφή κάποιου είναι υψηλή σε λιπαρά, γεγονός που δείχνει ότι η «μνήμη της άσκησης» ενδεχομένως να μπορεί να υπερνικά και μια κακή διατροφή.

Η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, ότι η αερόβια άσκηση συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών, παρότι όχι στον ίδιο βαθμό με την προπόνηση αντιστάσεων. «Βλέπουμε ότι η ένταση της άσκησης είναι αρκετή για να προκαλέσει ανάπτυξη», σημείωνουν οι επιστήμονες.

Τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διατήρηση της μυϊκής υγείας κατά τη γήρανση ή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας κακής διατροφής, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες παρεμβάσεις ενάντια στην ευθραυστότητα ή τις μεταβολικές ασθένειες.

* Πηγή: Vita