Πρωινή ή βραδινή προπόνηση; Ποια μας προσφέρει περισσότερα

Η ώρα της άσκησης αποτελεί αντικείμενο έντονου debate μεταξύ όσων θέλουν να δουν διαφορά στη φυσική τους κατάσταση και κυρίως, να κάψουν περισσότερο λίπος. Είναι τελικά καλύτερο να προπονούμαστε το πρωί ή το βράδυ; Ας δούμε όμως τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες στην πράξη.

Τι λέει η έρευνα για την πρωινή προπόνηση

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity έδειξε ότι τα άτομα που γυμνάζονταν το πρωί (μεταξύ 7:00–9:00) παρουσίασαν υψηλότερη απώλεια λίπους σε σχέση με όσους προπονούνταν αργότερα μέσα στην ημέρα. Επιπλέον, η πρωινή άσκηση φαίνεται να συνδέεται με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, σταθερότερη διάθεση και λιγότερη επιθυμία για φαγητό καθόλη τη διάρκεια της μέρας.

Πλεονεκτήματα της πρωινής άσκησης:

Αυξάνει τη λιποκαύση με άδειο στομάχι (fasted cardio)

Ρυθμίζει τον κιρκαδικό ρυθμό (το «βιολογικό ρολόι» του οργανισμού μας που βοηθά το σώμα να ακολουθεί το φυσικό κύκλο ύπνου-εγρήγορσης και άλλες βιολογικές του λειτουργίες)

Βελτιώνει την ενέργεια και την ψυχική διάθεση για το υπόλοιπο της ημέρας

Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη βραδινή προπόνηση

Η απογευματινή ή βραδινή προπόνηση (μετά τις 17:00) συνδέεται με μεγαλύτερη απόδοση: το σώμα είναι πιο ζεστό, η μυϊκή δύναμη και η αντοχή είναι αυξημένες και το ρίσκο τραυματισμών, μικρότερο. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η βραδινή άσκηση οδηγεί σε μεγαλύτερη ένταση στην προπόνηση, άρα και συνολικά αυξημένη ενεργειακή δαπάνη.

Πλεονεκτήματα της απογευματινής/βραδινής άσκησης:

Βελτιωμένη μυϊκή δύναμη και επιδόσεις

Μείωση της κορτιζόλης και καλύτερη αποφόρτιση από το άγχος της ημέρας

Δεν επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου — εφόσον δεν γίνεται πολύ αργά (μετά τις 21:00)

Πότε καίμε λοιπόν περισσότερο λίπος;

Η πρωινή άσκηση (ιδίως με άδειο στομάχι) φαίνεται να ευνοεί ελαφρώς περισσότερο την καύση λίπους, ειδικά σε άτομα που ακολουθούν θερμιδικό έλλειμμα. Ωστόσο, η συνολική απώλεια λίπους εξαρτάται περισσότερο από τη συνέπεια και τη διάρκεια του προγράμματος, παρά από την ώρα. Αν το να γυμναστείς το πρωί σε κάνει να… εγκαταλείπεις πιο εύκολα, τότε ίσως η απογευματινή ώρα να είναι πιο αποτελεσματική για εσένα.

Για να κάψεις λίπος: Άκου το σώμα σου

Δεν υπάρχει «μαγική» ώρα που καίμε περισσότερο λίπος. Η βέλτιστη ώρα είναι αυτή που ταιριάζει με τον δικό σου βιορυθμό. Αν είσαι πρωινός τύπος, εκμεταλλεύσου το. Αν νιώθεις πιο δυνατός/ή το απόγευμα, μην πιέζεσαι να πας γυμναστήριο στις 7:00. Η συνέπεια είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην πρόοδο — όχι το ρολόι.

Άλλωστε, η καλύτερη άσκηση είναι αυτή που τελικά γίνεται — όποια ώρα κι αν είναι!

* Πηγή: Vita