Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Αλήθεια ή ψέμα; Οι fitness μύθοι που πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου
Αλήθεια ή ψέμα; Οι fitness μύθοι που πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου

Μην πιστεύεις ότι ακούς. Ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω σου κάποιους fitness μύθους.

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Οι… επίμονοι μύθοι μπορεί να σε πάνε πίσω στους fitness στόχους σου, γι’ αυτό και αξίζει να τους γνωρίζεις:

Μύθος 1: «Το cardio είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστώ το βάρος μου»

Ενώ η καρδιαγγειακή άσκηση καίει θερμίδες και βελτιώνει την υγεία της καρδιάς, δεν είναι το μόνο και το πιο αποτελεσματικό «εργαλείο» για τη διαχείριση του βάρους.

Η καλή διατροφή, η ενδυνάμωση και το cardiο, συμβάλλουν στη διαχείριση του βάρους. Ωστόσο, η προπόνηση ενδυνάμωσης και όχι η καρδιαγγειακή άσκηση, είναι εκείνη που βοηθά στο «χτίσιμο» άπαχης μυϊκής μάζας, η οποία αυξάνει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα καις περισσότερες θερμίδες, ακόμη και όταν δεν ασκείσαι αν κάνεις την εν λόγω προπόνηση.

Ένα πρόγραμμα λοιπόν που περιλαμβάνει τόσο ενδυνάμωση όσο και cardio, θα υποστηρίξει την απώλεια λίπους πιο αποτελεσματικά από ατελείωτες ώρες μονάχα στο διάδρομο.

Μύθος 2: «No pain no gain! Αν δεν πονάω, δεν δούλεψα αρκετά.»

Ο πόνος στους μύες δεν είναι αξιόπιστος δείκτης μιας αποτελεσματικής προπόνησης. Ο πραγματικός πόνος, που είναι πιο έντονος από την αίσθηση της κόπωσης, είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα σου σε προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά.

Αν νιώθεις ήπια δυσφορία την επόμενη μέρα από την προπόνηση που υποχωρεί γρήγορα, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Η δυσφορία στους μύες που εμφανίζεται 48 ώρες μετά την προπόνηση είναι παράδειγμα του «Καθυστερημένου Μυϊκού Πόνου (DOMS)». Δεν σημαίνει ότι η προπόνησή σου ήταν καλύτερη αλλά ότι προκάλεσες τους μύες σου πέρα από τις τωρινές τους δυνατότητες. Με τον καιρό, καθώς το σώμα σου προσαρμόζεται, μπορεί να νιώθεις λιγότερο πόνο μετά την προπόνηση—και αυτό είναι καλό

Εστίασε στην σταδιακή αύξηση—αυξάνοντας το βάρος, τις επαναλήψεις ή την ένταση των προπονήσεών σου—για να εξασφαλίσεις σταθερή πρόοδο.

Μύθος 3: «Μπορώ να μειώσω το λίπος σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. να κάνω κοιλιακούς για να χάσω λίπος στην κοιλιά).»

Η στοχευμένη μείωση λίπους είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους στη φυσική κατάσταση. Το να κάνεις εκατοντάδες κοιλιακούς, δεν θα κάψει το λίπος στην κοιλιά. Η απώλεια λίπους συμβαίνει σε όλο το σώμα και επηρεάζεται κυρίως από τη γενετική, τη διατροφή και το γενικό επίπεδο δραστηριότητας.

Αντί να προσπαθείς να «τονώσεις» μια συγκεκριμένη περιοχή, εστίασε σε προπονήσεις δύναμης για όλο το σώμα και καρδιαγγειακή άσκηση, σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή.

Μύθος 4: «Η άρση βαρών θα με κάνει να φαίνομαι body builder.»

Για τον μέσο ενήλικα, η άρση βαρών θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μυϊκής μάζας. Η απόκτηση σημαντικής μυϊκής μάζας—μυών που προεξέχουν, για παράδειγμα—απαιτεί πλεόνασμα θερμίδων, μεγάλο όγκο προπόνησης και συχνά, χρόνια αφοσίωσης.

Μην αποφεύγεις την ενδυνάμωση. Βελτιώνει την πυκνότητα των οστών και ενισχύει τη λειτουργική δύναμη, που είναι η βάση για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Μύθος 5: «Πρέπει να προπονούμαι κάθε μέρα για να δω αποτελέσματα.»

Ενώ η συνέπεια είναι το κλειδί για οποιοδήποτε πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, το περισσότερο δεν είναι πάντα καλύτερο. Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει και να προσαρμοστεί. Η υπερπροπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, τραυματισμούς, ακόμη και σε καθυστερήσεις στην πρόοδο.

Οι περισσότεροι ενήλικες βλέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα με 3-5 καλά σχεδιασμένες προπονήσεις την εβδομάδα, ειδικά αν επικεντρώνονται στην ένταση, την ποικιλία και την πρόοδο. Προτίμησε την ποιότητα από την ποσότητα και κάνε τον ύπνο και την αποκατάσταση, προτεραιότητες.

Μύθος 6: «Οι προπονήσεις μου πρέπει να είναι μεγάλες.»

Η φυσική κατάσταση αφορά την ένταση και τη συνέπεια και λιγότερο τη διάρκεια. Ενώ μια δομημένη προπόνηση 45 λεπτών σου δίνει αρκετό χρόνο για να προκαλέσεις τον εαυτό σου σωματικά, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για αποκατάσταση, μελέτες δείχνουν ότι οι σύντομες, υψηλής έντασης (HIIT) προπονήσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Μια 15λεπτη προπόνηση μπορεί να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία, να ενισχύσει τη δύναμη καθώς και το μεταβολισμό.

Αν ο χρόνος είναι περιορισμένος και μια προπόνηση HIIT δεν είναι η πρώτη σου επιλογή, εστίασε σε σύνθετες κινήσεις που στοχεύουν σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, όπως καθίσματα/κάμψεις/πιέσεις. Κράτα τις περιόδους ξεκούρασης σύντομες. Ο στόχος είναι να κινείσαι αποδοτικά και με σκοπό.

Μύθος 7: «Έχω ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης που μου αρέσει και το ξέρω καλά. Δεν χρειάζεται να το αλλάξω.»

Όταν εκτελείς τις ίδιες ασκήσεις επανειλημμένα, οι μύες σου προσαρμόζονται, οδηγώντας σε στασιμότητα στη δύναμη και την ανάπτυξή τους. Η εισαγωγή νέων κινήσεων, η αλλαγή στην ένταση ή η αλλαγή εξοπλισμού (σκέψου λάστιχα αντί για αλτήρες) βοηθά στο να προκαλείς διαφορετικές μυϊκές ομάδες, να αποφεύγεις τραυματισμούς από υπερβολική χρήση και να διατηρείς τη fitness ρουτίνα σου ενδιαφέρουσα.

Η ποικιλία επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη των μυών και μπορεί να βελτιώσει τη συντονισμένη κίνηση, την ευλυγισία και τη λειτουργική φυσική κατάσταση—κάνοντάς σε πιο δυνατό και πιο ανθεκτικό στις καθημερινές δραστηριότητες.

* Πηγή: Vita

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες
Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα

Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

