Μύθος ή αλήθεια: Όλα όσα αξίζει να ξέρουμε για το περπάτημα

Το περπάτημα πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις κι όχι αδίκως. Χαρίζει πολλά οφέλη για την υγεία και την ευεξία, ενισχύει την φυσική μας κατάσταση και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας.

Επιπλέον, είναι βολικό και προσιτό. Δεν χρειάζεται να πάτε στο γυμναστήριο ούτε απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για να περπατήσετε, μόνο ένα ζευγάρι καλά αθλητικά. Επίσης οι προπονήσεις βάδισης μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις δυνατότητες και τους στόχους σας.

Επειδή όμως, πολλά ακούγονται για το περπάτημα, ξεδιαλύνουμε μερικούς από τους πιο διαδεδομένους μύθους:

1. Myth: Το περπάτημα 10.000 βημάτων την ημέρα είναι το ιδανικό

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 10.000 βήματα ως σημείο αναφοράς για έναν ημερήσιο στόχο, αλλά αυτός ο αριθμός στην πραγματικότητα προήλθε ως μέρος μιας εκστρατείας μάρκετινγκ και όχι από επιστημονικά στοιχεία.

Αν αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός στόχος για καλύτερη υγεία, πρόσφατη μελέτη επισημαίνει ότι στα 7.000 βήματα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου φάνηκε να μειώνεται κατά 11%, ενώ στα 9.000 βήματα, μειώθηκε κατά 16%. Πέρα από τα 9.000 βήματα, όμως, τα οφέλη σταμάτησαν να αυξάνονται.

Άλλη επιστημονική μετά-ανάλυση προσπάθησε να προσδιορίσει τον ελάχιστο και βέλτιστο ημερήσιο αριθμό βημάτων για τη βελτίωση της υγείας, αναλύοντας πάνω από 111.000 άτομα σε 12 μελέτες. Μόλις περίπου 2.600-2.800 βήματα την ημέρα μετακίνησαν τη βελόνα, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 8% και μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 11%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα 2.000 βήματα την ημέρα. Τα οφέλη κορυφώθηκαν στα 8.800 βήματα την ημέρα.

Κι ενώ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός αριθμός που φαίνεται να μας ωφελεί, αυτό που προκύπτει σαφέστερα είναι ότι τα περισσότερα βήματα συνδέονται γενικά με περισσότερα οφέλη.

2. Fact: Το περπάτημα συμβάλλει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Κατά την διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας, τα μυϊκά κύτταρα απορροφούν γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος για ενέργεια, μειώνοντας το σάκχαρο στο αίμα βραχυπρόθεσμα και βοηθώντας στη διατήρηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη.

Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών που τον συνοδεύουν. Και ενώ κάθε είδος άσκησης είναι καλή για τη ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, το περπάτημα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ειδικά μετά το φαγητό.

Επιστημονική συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περπάτημα για μόλις δύο λεπτά μετά την κατανάλωση ενός γεύματος φάνηκε να συμβάλλει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα καλύτερα από την ορθοστασία ή την απλή καθιστική στάση.

Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι το να βγαίνετε «όσο το δυνατόν συντομότερα» μετά το γεύμα μπορεί να είναι καλύτερο από το να περιμένετε να περπατήσετε.

3. Fact: Πρέπει να περπατάτε πιο γρήγορα για να κάψετε περισσότερες θερμίδες

Ενώ οποιαδήποτε δραστηριότητα καίει θερμίδες, όσο μεγαλύτερη ένταση έχετε κατά την προπόνησή σας, τόσο περισσότερες θερμίδες καίτε. Αυτό ισχύει και για το περπάτημα. Ο αριθμός των θερμίδων που καίγονται εξαρτώνται επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως το βάρος και η σύσταση του σώματος του αθλούμενου.

Για να αυξήσετε την ένταση στους περιπάτους σας και ως εκ τούτου να αυξήσετε τον αριθμό των θερμίδων που καίγονται κατά τη διάρκειά τους, η εναλλαγή μεταξύ περιόδων κίνησης υψηλότερης και μέτριας ή χαμηλότερης έντασης μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

* Πηγή: Vita