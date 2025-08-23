Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Μύθος ή αλήθεια: Όλα όσα αξίζει να ξέρουμε για το περπάτημα
Vita 23 Αυγούστου 2025 | 07:30

Μύθος ή αλήθεια: Όλα όσα αξίζει να ξέρουμε για το περπάτημα

Τελικά, το περπάτημα 10.000 βημάτων την ημέρα είναι το ιδανικό;

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Το περπάτημα πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις κι όχι αδίκως. Χαρίζει πολλά οφέλη για την υγεία και την ευεξία, ενισχύει την φυσική μας κατάσταση και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας.

Επιπλέον, είναι βολικό και προσιτό. Δεν χρειάζεται να πάτε στο γυμναστήριο ούτε απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για να περπατήσετε, μόνο ένα ζευγάρι καλά αθλητικά. Επίσης οι προπονήσεις βάδισης μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις δυνατότητες και τους στόχους σας.

Επειδή όμως, πολλά ακούγονται για το περπάτημα, ξεδιαλύνουμε μερικούς από τους πιο διαδεδομένους μύθους:

1. Myth: Το περπάτημα 10.000 βημάτων την ημέρα είναι το ιδανικό

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 10.000 βήματα ως σημείο αναφοράς για έναν ημερήσιο στόχο, αλλά αυτός ο αριθμός στην πραγματικότητα προήλθε ως μέρος μιας εκστρατείας μάρκετινγκ και όχι από επιστημονικά στοιχεία.

Αν αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός στόχος για καλύτερη υγεία, πρόσφατη μελέτη επισημαίνει ότι στα 7.000 βήματα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου φάνηκε να μειώνεται κατά 11%, ενώ στα 9.000 βήματα, μειώθηκε κατά 16%. Πέρα από τα 9.000 βήματα, όμως, τα οφέλη σταμάτησαν να αυξάνονται.

Άλλη επιστημονική μετά-ανάλυση προσπάθησε να προσδιορίσει τον ελάχιστο και βέλτιστο ημερήσιο αριθμό βημάτων για τη βελτίωση της υγείας, αναλύοντας πάνω από 111.000 άτομα σε 12 μελέτες. Μόλις περίπου 2.600-2.800 βήματα την ημέρα μετακίνησαν τη βελόνα, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 8% και μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 11%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα 2.000 βήματα την ημέρα. Τα οφέλη κορυφώθηκαν στα 8.800 βήματα την ημέρα.

Κι ενώ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός αριθμός που φαίνεται να μας ωφελεί, αυτό που προκύπτει σαφέστερα είναι ότι τα περισσότερα βήματα συνδέονται γενικά με περισσότερα οφέλη.

2. Fact: Το περπάτημα συμβάλλει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Κατά την διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας, τα μυϊκά κύτταρα απορροφούν γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος για ενέργεια, μειώνοντας το σάκχαρο στο αίμα βραχυπρόθεσμα και βοηθώντας στη διατήρηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη.

Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών που τον συνοδεύουν. Και ενώ κάθε είδος άσκησης είναι καλή για τη ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, το περπάτημα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ειδικά μετά το φαγητό.

Επιστημονική συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περπάτημα για μόλις δύο λεπτά μετά την κατανάλωση ενός γεύματος φάνηκε να συμβάλλει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα καλύτερα από την ορθοστασία ή την απλή καθιστική στάση.

Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι το να βγαίνετε «όσο το δυνατόν συντομότερα» μετά το γεύμα μπορεί να είναι καλύτερο από το να περιμένετε να περπατήσετε.

3. Fact: Πρέπει να περπατάτε πιο γρήγορα για να κάψετε περισσότερες θερμίδες

Ενώ οποιαδήποτε δραστηριότητα καίει θερμίδες, όσο μεγαλύτερη ένταση έχετε κατά την προπόνησή σας, τόσο περισσότερες θερμίδες καίτε. Αυτό ισχύει και για το περπάτημα. Ο αριθμός των θερμίδων που καίγονται εξαρτώνται επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως το βάρος και η σύσταση του σώματος του αθλούμενου.

Για να αυξήσετε την ένταση στους περιπάτους σας και ως εκ τούτου να αυξήσετε τον αριθμό των θερμίδων που καίγονται κατά τη διάρκειά τους, η εναλλαγή μεταξύ περιόδων κίνησης υψηλότερης και μέτριας ή χαμηλότερης έντασης μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

* Πηγή: Vita

Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Fit & Run
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα Κατεχόμενα και με «λύση δυο κρατών»

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
