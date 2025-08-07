Challenge 6-6-6: Η νέα μέθοδος – πρόκληση στο περπάτημα

Το ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία, ότι αποτελεί μία προσφιλή και εύκολη άσκηση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι γνωστό. Το challenge 6-6-6, όμως, που αφορά στις προπονήσεις περπατήματος, έγινε πρόσφατα δημοφιλές στα social media. Τι είναι αυτό και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

Αν είστε από αυτούς που δυσκολεύονται να μπουν σε οποιαδήποτε ρουτίνα περπατήματος, υπάρχει για σας η πρόκληση 6-6-6, που έχει γίνει viral στο TikTok. Τα θετικά της είναι πως είναι απλή, ενισχύει τη συνέπεια και βελτιώνει τον μεταβολισμό. Αλλά είναι αυτή η πρόκληση κατάλληλη για σας;

Τι είναι το 6-6-6 στο περπάτημα;

Η ονομασία 6-6-6 είναι πιθανόν ένας έξυπνος τρόπος να τραβήξει την προσοχή. Η πρόκληση αυτή σημαίνει να περπατάς για 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, ξεκινώντας στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Μέσα σε αυτά τα 60 λεπτά, προτείνεται:

6 λεπτά ζέσταμα

48 λεπτά περπάτημα σε γρήγορο ρυθμό, που είναι ιδανικός για την καρδιοαναπνευστική μας υγεία

6 λεπτά αποθεραπεία

Πιθανά οφέλη

Το τακτικό περπάτημα προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη στην υγεία. Το περπάτημα 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, καλύπτει την ανάγκη μας για άσκηση. Ανάμεσα στα οφέλη, είναι και τα ακόλουθα:

Διατήρηση υγιούς βάρους

Απώλεια σωματικού λίπους

Μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικό, υπέρταση, καρκίνο και διαβήτη τύπου 2

Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής υγείας

Ενίσχυση οστών και μυών

Αύξηση ενέργειας

Ενίσχυση ανοσοποιητικού

Μείωση άγχους και βελτίωση διάθεσης

Περπάτημα 6-6-6 και μειονεκτήματα

Για κάποιους, η αυστηρή δομή του προγράμματος μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Δεν έχουν όλοι μία ώρα ελεύθερη ή την ευχέρεια να περπατούν ακριβώς στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απογοήτευση, αντί για ενίσχυση της κινητοποίησης.

Επίσης, ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τη γενικότερη φυσική κατάσταση ή άλλα υποκείμενα θέματα υγείας. Τέλος, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμούς (π.χ. πόνους στα πόδια) σε άτομα που δεν ασκούνται.

Σε ποιους ταιριάζει;

Αν είστε ήδη σε μία σχετικά καλή φυσική κατάσταση και αναζητάτε μία νέα ρουτίνα, αξίζει να δοκιμάσετε την εν λόγω πρόκληση.

Tips

Φορέστε άνετα παπούτσια

Δοκιμάστε να κάνετε το περπάτημα πιο διασκεδαστικό (μουσική, podcast, παρέα με έναν φίλο)

Ενυδατωθείτε

Καταγράψτε την πρόοδό σας

Ακούστε το σώμα σας και σταματήστε αν πονέσετε

Ποιοι δεν πρέπει να το δοκιμάσουν

Όσοι δεν ασκούνται καθόλου ή κάνουν καθιστική ζωή

Άτομα με τραυματισμούς, καρδιακά προβλήματα ή αρθρίτιδα

Καλό είναι, γενικότερα, να ξεκινήσετε με μικρότερες διάρκειες και να χτίσετε σταδιακά αντοχή. Και βέβαια, αν δεν μπορείτε να τηρήσετε τα 60 λεπτά ή τις ακριβείς ώρες, προσαρμοστείτε:

Μοιράστε το περπάτημα μέσα στην ημέρα

Προσαρμοστείτε στη φυσική σας κατάσταση και στο πρόγραμμά σας, χωρίς να πιέζεστε

Η καλύτερη μορφή άσκησης είναι αυτή που θα καταφέρετε να διατηρήσετε στον χρόνο και αν δεν είναι το challenge 6-6-6, τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σώμα σας ξέρει!

* Πηγή: Vita