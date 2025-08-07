Challenge 6-6-6: Η νέα μέθοδος – πρόκληση στο περπάτημα
Τι είναι το challenge 6-6-6 στο περπάτημα που έχει γίνει trend στα social media;
Το ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία, ότι αποτελεί μία προσφιλή και εύκολη άσκηση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι γνωστό. Το challenge 6-6-6, όμως, που αφορά στις προπονήσεις περπατήματος, έγινε πρόσφατα δημοφιλές στα social media. Τι είναι αυτό και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
Αν είστε από αυτούς που δυσκολεύονται να μπουν σε οποιαδήποτε ρουτίνα περπατήματος, υπάρχει για σας η πρόκληση 6-6-6, που έχει γίνει viral στο TikTok. Τα θετικά της είναι πως είναι απλή, ενισχύει τη συνέπεια και βελτιώνει τον μεταβολισμό. Αλλά είναι αυτή η πρόκληση κατάλληλη για σας;
Τι είναι το 6-6-6 στο περπάτημα;
Η ονομασία 6-6-6 είναι πιθανόν ένας έξυπνος τρόπος να τραβήξει την προσοχή. Η πρόκληση αυτή σημαίνει να περπατάς για 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, ξεκινώντας στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Μέσα σε αυτά τα 60 λεπτά, προτείνεται:
- 6 λεπτά ζέσταμα
- 48 λεπτά περπάτημα σε γρήγορο ρυθμό, που είναι ιδανικός για την καρδιοαναπνευστική μας υγεία
- 6 λεπτά αποθεραπεία
Πιθανά οφέλη
Το τακτικό περπάτημα προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη στην υγεία. Το περπάτημα 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, καλύπτει την ανάγκη μας για άσκηση. Ανάμεσα στα οφέλη, είναι και τα ακόλουθα:
- Διατήρηση υγιούς βάρους
- Απώλεια σωματικού λίπους
- Μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικό, υπέρταση, καρκίνο και διαβήτη τύπου 2
- Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής υγείας
- Ενίσχυση οστών και μυών
- Αύξηση ενέργειας
- Ενίσχυση ανοσοποιητικού
- Μείωση άγχους και βελτίωση διάθεσης
Περπάτημα 6-6-6 και μειονεκτήματα
Για κάποιους, η αυστηρή δομή του προγράμματος μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Δεν έχουν όλοι μία ώρα ελεύθερη ή την ευχέρεια να περπατούν ακριβώς στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απογοήτευση, αντί για ενίσχυση της κινητοποίησης.
Επίσης, ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τη γενικότερη φυσική κατάσταση ή άλλα υποκείμενα θέματα υγείας. Τέλος, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμούς (π.χ. πόνους στα πόδια) σε άτομα που δεν ασκούνται.
Σε ποιους ταιριάζει;
Αν είστε ήδη σε μία σχετικά καλή φυσική κατάσταση και αναζητάτε μία νέα ρουτίνα, αξίζει να δοκιμάσετε την εν λόγω πρόκληση.
Tips
- Φορέστε άνετα παπούτσια
- Δοκιμάστε να κάνετε το περπάτημα πιο διασκεδαστικό (μουσική, podcast, παρέα με έναν φίλο)
- Ενυδατωθείτε
- Καταγράψτε την πρόοδό σας
- Ακούστε το σώμα σας και σταματήστε αν πονέσετε
Ποιοι δεν πρέπει να το δοκιμάσουν
- Όσοι δεν ασκούνται καθόλου ή κάνουν καθιστική ζωή
- Άτομα με τραυματισμούς, καρδιακά προβλήματα ή αρθρίτιδα
Καλό είναι, γενικότερα, να ξεκινήσετε με μικρότερες διάρκειες και να χτίσετε σταδιακά αντοχή. Και βέβαια, αν δεν μπορείτε να τηρήσετε τα 60 λεπτά ή τις ακριβείς ώρες, προσαρμοστείτε:
- Μοιράστε το περπάτημα μέσα στην ημέρα
- Προσαρμοστείτε στη φυσική σας κατάσταση και στο πρόγραμμά σας, χωρίς να πιέζεστε
Η καλύτερη μορφή άσκησης είναι αυτή που θα καταφέρετε να διατηρήσετε στον χρόνο και αν δεν είναι το challenge 6-6-6, τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σώμα σας ξέρει!
* Πηγή: Vita
