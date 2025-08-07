Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Challenge 6-6-6: Η νέα μέθοδος – πρόκληση στο περπάτημα
Trend 07 Αυγούστου 2025 | 06:30

Challenge 6-6-6: Η νέα μέθοδος – πρόκληση στο περπάτημα

Τι είναι το challenge 6-6-6 στο περπάτημα που έχει γίνει trend στα social media;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Το ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία, ότι αποτελεί μία προσφιλή και εύκολη άσκηση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι γνωστό. Το challenge 6-6-6, όμως, που αφορά στις προπονήσεις περπατήματος, έγινε πρόσφατα δημοφιλές στα social media. Τι είναι αυτό και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

Αν είστε από αυτούς που δυσκολεύονται να μπουν σε οποιαδήποτε ρουτίνα περπατήματος, υπάρχει για σας η πρόκληση 6-6-6, που έχει γίνει viral στο TikTok. Τα θετικά της είναι πως είναι απλή, ενισχύει τη συνέπεια και βελτιώνει τον μεταβολισμό. Αλλά είναι αυτή η πρόκληση κατάλληλη για σας;

Τι είναι το 6-6-6 στο περπάτημα;

Η ονομασία 6-6-6 είναι πιθανόν ένας έξυπνος τρόπος να τραβήξει την προσοχή. Η πρόκληση αυτή σημαίνει να περπατάς για 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, ξεκινώντας στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Μέσα σε αυτά τα 60 λεπτά, προτείνεται:

  • 6 λεπτά ζέσταμα
  • 48 λεπτά περπάτημα σε γρήγορο ρυθμό, που είναι ιδανικός για την καρδιοαναπνευστική μας υγεία
  • 6 λεπτά αποθεραπεία

Πιθανά οφέλη

Το τακτικό περπάτημα προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη στην υγεία. Το περπάτημα 60 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, καλύπτει την ανάγκη μας για άσκηση. Ανάμεσα στα οφέλη, είναι και τα ακόλουθα:

  • Διατήρηση υγιούς βάρους
  • Απώλεια σωματικού λίπους
  • Μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικό, υπέρταση, καρκίνο και διαβήτη τύπου 2
  • Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής υγείας
  • Ενίσχυση οστών και μυών
  • Αύξηση ενέργειας
  • Ενίσχυση ανοσοποιητικού
  • Μείωση άγχους και βελτίωση διάθεσης

Περπάτημα 6-6-6 και μειονεκτήματα

Για κάποιους, η αυστηρή δομή του προγράμματος μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Δεν έχουν όλοι μία ώρα ελεύθερη ή την ευχέρεια να περπατούν ακριβώς στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απογοήτευση, αντί για ενίσχυση της κινητοποίησης.

Επίσης, ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τη γενικότερη φυσική κατάσταση ή άλλα υποκείμενα θέματα υγείας. Τέλος, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμούς (π.χ. πόνους στα πόδια) σε άτομα που δεν ασκούνται.

Σε ποιους ταιριάζει;

Αν είστε ήδη σε μία σχετικά καλή φυσική κατάσταση και αναζητάτε μία νέα ρουτίνα, αξίζει να δοκιμάσετε την εν λόγω πρόκληση.

Tips

  • Φορέστε άνετα παπούτσια
  • Δοκιμάστε να κάνετε το περπάτημα πιο διασκεδαστικό (μουσική, podcast, παρέα με έναν φίλο)
  • Ενυδατωθείτε
  • Καταγράψτε την πρόοδό σας
  • Ακούστε το σώμα σας και σταματήστε αν πονέσετε

Ποιοι δεν πρέπει να το δοκιμάσουν

  • Όσοι δεν ασκούνται καθόλου ή κάνουν καθιστική ζωή
  • Άτομα με τραυματισμούς, καρδιακά προβλήματα ή αρθρίτιδα

Καλό είναι, γενικότερα, να ξεκινήσετε με μικρότερες διάρκειες και να χτίσετε σταδιακά αντοχή. Και βέβαια, αν δεν μπορείτε να τηρήσετε τα 60 λεπτά ή τις ακριβείς ώρες, προσαρμοστείτε:

  • Μοιράστε το περπάτημα μέσα στην ημέρα
  • Προσαρμοστείτε στη φυσική σας κατάσταση και στο πρόγραμμά σας, χωρίς να πιέζεστε

Η καλύτερη μορφή άσκησης είναι αυτή που θα καταφέρετε να διατηρήσετε στον χρόνο και αν δεν είναι το challenge 6-6-6, τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σώμα σας ξέρει!

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο