Ο ορισμός της ευεξίας: Όταν το περπάτημα συναντάει τη yoga

Αν θέλεις έναν τρόπο να καθαρίσεις το μυαλό σου και να νιώσεις καλύτερα από μέσα προς τα έξω, δοκίμασε τη walking yoga. Πρόκειται για έναν συνδυασμό περπατήματος, γιόγκα και mindfulness, που μετατρέπει τη συνηθισμένη σου βόλτα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας. Το βασικό χαρακτηριστικό του walking yoga είναι να συντονίζεις τα βήματά σου με την αναπνοή και να κάνεις παύσεις για να εκτελείς απλές στάσεις yoga. Παράλληλα, δίνεις προσοχή στο πώς νιώθεις στον περιβάλλοντα χώρο: αισθάνεσαι το έδαφος κάτω από τα πόδια σου, το αεράκι στο δέρμα σου, τη δύναμη στα πόδια σου και παρατηρείς την αναπνοή σου.

Η walking yoga συνδέει σώμα, νου και ψυχή

1. Μείωση άγχους και ηρεμία

Το να περπατάς με επίγνωση βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και στη μείωση του καρδιακού ρυθμού, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης. Η συνειδητή παρατήρηση του περιβάλλοντος και του σώματος βοηθά στη ρύθμιση του άγχους.

2. Βελτίωση ευλυγισίας και κινητικότητας

Σε αντίθεση με το απλό περπάτημα, το walking yoga ενσωματώνει στάσεις που ενεργοποιούν τους μυς, όπως οι πλαϊνές κάμψεις, οι περιστροφές της σπονδυλικής στήλης και οι προβολές (lunges). Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ευλυγισίας και της κινητικότητας, ειδικά αν περνάς πολλές ώρες καθιστός/η.

3. Ενδυνάμωση και σταθερότητα

Στάσεις που ενισχύουν τα πόδια και τον κορμό (π.χ. στάση καρέκλας) βελτιώνουν τη σταθερότητα των αρθρώσεων και συμβάλλουν στην ισορροπία και τη σωστή στάση σώματος.

4. Ενίσχυση της ενσυνειδητότητας

Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) είναι η ικανότητα να είμαστε πλήρως παρόντες, με επίγνωση του εαυτού και του περιβάλλοντός μας, εστιάζοντας την προσοχή μας στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική διάθεση. Βοηθά στη μείωση του στρες και του άγχους, στη βελτίωση της συγκέντρωσης και στη συναισθηματική ρύθμιση. Ακόμα και μερικά λεπτά καθημερινά έχουν θετική επίδραση.

Στάσεις για αρχάριους

Μπορείς να ξεκινήσεις με 20-30 λεπτά, 2-3 φορές την εβδομάδα, είτε σε πάρκο, είτε σε πεζόδρομο, ακόμα και σε παραλία. Κάθε 5-10 λεπτά, κάνε μία από τις παρακάτω στάσεις και κράτα την για 20-30 δευτερόλεπτα ή 3-5 αναπνοές:

Στάση Cat-Cow (με Cactus Arms): Ενισχύει τον κορμό και κινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη. Πλαϊνή κάμψη: Τεντώνει πλευρικά το σώμα και διευκολύνει την αναπνοή. Στάση καρέκλας: Ενδυναμώνει πόδια και κορμό, κρατώντας τη στάση σαν καθιστός σε αόρατη καρέκλα. Στροφές σπονδυλικής στήλης: Απελευθερώνει ένταση στον θωρακικό κορμό και βελτιώνει την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης. Υψηλή προβολή (High Lunge): Ξεμπλοκάρει τους γοφούς και ενισχύει τη σταθερότητα των ποδιών.

Δοκίμασέ το στην επόμενη βόλτα σου και παρατήρησε πώς η σύνδεση με το σώμα και τη στιγμή αλλάζει τη διάθεσή σου και την ενέργειά σου.

* Πηγή: Vita