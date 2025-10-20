Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 07:43
Κίνηση στους δρόμους: Έπεσε τσιμέντο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Yoga: Τέσσερις απλές στάσεις για πρωτάρηδες
Απλά πράγματα 20 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Yoga: Τέσσερις απλές στάσεις για πρωτάρηδες

Αποφάσισες να ξεκινήσεις yoga; Δεν είναι ανάγκη να... γίνεις κόμπος με το καλημέρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Αν σηκωθήκατε από το κρεβάτι σας σήμερα το πρωί και τεντώσατε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι, έχετε ήδη κάνει μια στάση yoga. Πολλές βασικές στάσεις της yoga μας φαίνονται οικείες, επειδή το σώμα μας λυγίζει και διπλώνει φυσικά σε αυτές τις κινήσεις.

Καθώς εξασκήσετε, είναι σημαντικό να εστιάζετε συνειδητά στην αναπνοή σας για να χαλαρώνετε και να εμβαθύνετε σε κάθε στάση ώστε να αποκομίζετε κάθε όφελος. Οι παρακάτω στάσεις θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την εξάσκηση και θα σας επιτρέψουν να προχωρήσετε σε πιο απαιτητικές ασάνες.

Yoga για αρχαρίους

Σκύλος με το κεφάλι προς τα κάτω (Adho Mukha Svanasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Το γεγονός ότι έχετε ακούσει για τη στάση του σκύλου με το κεφάλι προς τα κάτω δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη. Οι αρχάριοι συχνά γέρνουν πολύ προς τα εμπρός σε αυτή τη στάση, κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο με σανίδα. Αντ’ αυτού, κρατήστε το βάρος σας κυρίως στα πόδια και σηκώστε ψηλά τους γοφούς σας, τεντώνοντας τις φτέρνες προς το πάτωμα (δεν είναι απαραίτητο να αγγίζουν το πάτωμα).

Χαλαρώστε τα γόνατά σας για να διευκολύνετε την κίνηση αν έχετε σφιχτούς οπίσθιους μηριαίους μυς. Κρατήστε τα πόδια παράλληλα.

Στάση του βουνού (Tadasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Η στάση του βουνού μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο η στάση του σκύλου με το κεφάλι προς τα κάτω, αλλά είναι εξίσου σημαντική. Για να έχετε καλή ευθυγράμμιση σε αυτήν την στάση, φανταστείτε μια ευθεία γραμμή από την κορυφή του κεφαλιού σας μέχρι τις φτέρνες, με τους ώμους και τη λεκάνη σε ευθυγράμμιση.

Το σώμα κάθε ατόμου είναι διαφορετικό, οπότε εστιάστε στο να πατήσετε καλά στο έδαφος και να επιμηκύνετε τη σπονδυλική στήλη.

Πολεμιστής Ι (Virabhadrasana I)

Τύπος στάσης: Όρθια

Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε στην συγκεκριμένη στάση είναι ότι οι γοφοί πρέπει να είναι στραμμένοι προς τα εμπρός.

Στάση σκύψιμο προς τα εμπρός (Uttanasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Για να κάνετε την συγκεκριμένη στάση, εκπνεύστε και σκύψτε πάνω από τα πόδια σας. Εάν οι μύες των οπίσθιων μηρών σας είναι πολύ σφιχτοί, χαλαρώστε τα γόνατά σας για να απελευθερώσετε την κίνηση.

Κρατήστε τα γόνατά σας χαλαρά με τα πόδια σε απόσταση ίση με το πλάτος των γοφών για καλύτερη σταθερότητα (μπορείτε να ισιώσετε τα πόδια σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο). Αγκαλιάστε τους αγκώνες με τα αντίθετα χέρια ενώ ταλαντεύεστε απαλά από πλευρά σε πλευρά.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Business
Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

inWellness
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Για καλό σκοπό 30.09.25

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H ληστεία-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί

Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος στο «Καραϊσκάκη» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά

Θέμα χρόνου η δημοσίευση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού,, ξεκαθαρίσματα στην Αριστερά εν αναμονή του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας
Ελλάδα 20.10.25

Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας

Τα νέα στοιχεία από τις απολογίες των δραστών, τα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων κι οι καταγραφές των καμερών στην Καλαμάτα. Τι ακριβώς ερευνούν ΕΛ.ΑΣ. και Δικαιοσύνη για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο