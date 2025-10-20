Yoga: Τέσσερις απλές στάσεις για πρωτάρηδες

Αν σηκωθήκατε από το κρεβάτι σας σήμερα το πρωί και τεντώσατε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι, έχετε ήδη κάνει μια στάση yoga. Πολλές βασικές στάσεις της yoga μας φαίνονται οικείες, επειδή το σώμα μας λυγίζει και διπλώνει φυσικά σε αυτές τις κινήσεις.

Καθώς εξασκήσετε, είναι σημαντικό να εστιάζετε συνειδητά στην αναπνοή σας για να χαλαρώνετε και να εμβαθύνετε σε κάθε στάση ώστε να αποκομίζετε κάθε όφελος. Οι παρακάτω στάσεις θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την εξάσκηση και θα σας επιτρέψουν να προχωρήσετε σε πιο απαιτητικές ασάνες.

Yoga για αρχαρίους

Σκύλος με το κεφάλι προς τα κάτω (Adho Mukha Svanasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Το γεγονός ότι έχετε ακούσει για τη στάση του σκύλου με το κεφάλι προς τα κάτω δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη. Οι αρχάριοι συχνά γέρνουν πολύ προς τα εμπρός σε αυτή τη στάση, κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο με σανίδα. Αντ’ αυτού, κρατήστε το βάρος σας κυρίως στα πόδια και σηκώστε ψηλά τους γοφούς σας, τεντώνοντας τις φτέρνες προς το πάτωμα (δεν είναι απαραίτητο να αγγίζουν το πάτωμα).

Χαλαρώστε τα γόνατά σας για να διευκολύνετε την κίνηση αν έχετε σφιχτούς οπίσθιους μηριαίους μυς. Κρατήστε τα πόδια παράλληλα.

Στάση του βουνού (Tadasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Η στάση του βουνού μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο η στάση του σκύλου με το κεφάλι προς τα κάτω, αλλά είναι εξίσου σημαντική. Για να έχετε καλή ευθυγράμμιση σε αυτήν την στάση, φανταστείτε μια ευθεία γραμμή από την κορυφή του κεφαλιού σας μέχρι τις φτέρνες, με τους ώμους και τη λεκάνη σε ευθυγράμμιση.

Το σώμα κάθε ατόμου είναι διαφορετικό, οπότε εστιάστε στο να πατήσετε καλά στο έδαφος και να επιμηκύνετε τη σπονδυλική στήλη.

Πολεμιστής Ι (Virabhadrasana I)

Τύπος στάσης: Όρθια

Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε στην συγκεκριμένη στάση είναι ότι οι γοφοί πρέπει να είναι στραμμένοι προς τα εμπρός.

Στάση σκύψιμο προς τα εμπρός (Uttanasana)

Τύπος στάσης: Όρθια

Για να κάνετε την συγκεκριμένη στάση, εκπνεύστε και σκύψτε πάνω από τα πόδια σας. Εάν οι μύες των οπίσθιων μηρών σας είναι πολύ σφιχτοί, χαλαρώστε τα γόνατά σας για να απελευθερώσετε την κίνηση.

Κρατήστε τα γόνατά σας χαλαρά με τα πόδια σε απόσταση ίση με το πλάτος των γοφών για καλύτερη σταθερότητα (μπορείτε να ισιώσετε τα πόδια σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο). Αγκαλιάστε τους αγκώνες με τα αντίθετα χέρια ενώ ταλαντεύεστε απαλά από πλευρά σε πλευρά.

* Πηγή: Vita