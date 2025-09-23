Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Η αναπνοή που κάνει τη διαφορά στη yoga
Έρευνα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Η αναπνοή που κάνει τη διαφορά στη yoga

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η ρυθμική αναπνοή της yoga συνδέεται με βαθιά χαλάρωση.

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Ερευνητές του Indian Institute of Technology Gandhinagar, σε συνεργασία με το Sri Sri Institute of Advanced Research και το Fortis Escort Heart Institute, αναφέρουν ότι η ρυθμική αναπνοή στη Sudarshan Kriya Yoga (SKY) προκαλεί μετρήσιμες αλλαγές στους εγκεφαλικούς ρυθμούς που σχετίζονται με τη βαθιά χαλάρωση.

Όπως αναφέρουν, η πρακτική της SKY φαίνεται να αυξάνει τη θήτα και τη δέλτα εγκεφαλική δραστηριότητα, ενώ φαίνετε να μειώνει την άλφα. Η συγκεκριμένη πρακτική πρόκειται για μια ρυθμική, ελεγχόμενη τεχνική αναπνοής που αναπτύχθηκε από τον Sri Sri Ravi Shankar και εναρμονίζει το σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματα, ενσωματώνοντας διάφορους ρυθμούς αναπνοής.

Η ρυθμική αναπνοή της yoga συμβάλλει στη χαλάρωση

Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη yoga, τον διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις έχουν επισημάνει βελτιώσεις στη διάθεση, την κόπωση, την επεξεργασία των συναισθημάτων και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι πρακτικές διαλογισμού έχουν συνδεθεί επίσης, με δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά δίκτυα που διέπουν την προσοχή, την αυτοαναφορική επεξεργασία και τη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Η αναπνοή, ειδικότερα, φαίνεται πως επηρεάζει την ισορροπία του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, μετατοπίζοντας το σώμα προς την χαλάρωση. Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο npj Mental Health Research, οι ερευνητές διεξήγαγαν πειράματα με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα για να εξετάσουν πώς αλλάζουν οι εγκεφαλικές ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της τεχνικής SKY.

Συνολικά συμμετείχαν 43 έμπειροι ασκούμενοι στην SKY, με μέσο όρο ηλικίας τα 25 έτη, οι οποίοι είχαν ένα έως 18 έτη πρακτικής. Μια ομάδα ελέγχου 10 ατόμων άκουγε χαλαρωτική μουσική αντί να συμμετέχει στην συγκεκριμένη πρακτική. Τα σήματα από τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα καταγράφηκαν σε πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 24 καναλιών. Οι ερευνητές χώρισαν τη συνεδρία σε πέντε διαδοχικές φάσεις.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πρακτική SKY φαίνεται να θέτει τον εγκέφαλο σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ρυθμούς θήτα-δέλτα και μείωση της δραστηριότητας άλφα, που συσχετίζεται με τη βαθιά χαλάρωση. Η ομάδα ελέγχου δεν έδειξε συγκρίσιμες αλλαγές, υποδηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα σχετίζονταν με τη ρυθμική αναπνοή.

Κατασκευές
