Yoga: Η ηλικία (και η φυσική κατάσταση) δεν παίζει ρόλο

Ακόμα και σήμερα, πολλοί όταν σκέφτονται τη yoga, φαντάζονται άτομα με μεγάλη ευλυγισία που κάνουν με το σώμα τους κινήσεις, αδύνατες να γίνουν από εμάς τους… κοινούς θνητούς. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, όλοι μας μπορούμε να εφαρμόσουμε την πρακτική της yoga και να την αξιοποιήσουμε είτε για άσκηση είτε για ψυχική ηρεμία. Άλλωστε, υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά είδη που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε προτίμηση.

Σε τι μας βοηθά;

Εκτός από τα φυσικά της οφέλη, όπως η ενίσχυση της δύναμης και της ισορροπίας και η βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων και της καρδιαγγειακής λειτουργίας, έχει και ψυχολογικά: μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός αισθήματος κοινότητας και στη μείωση των συναισθημάτων άγχους και κατάθλιψης. Η σύνδεση νου-σώματος στη yoga είναι ισχυρή και πολλές ιατρικές και ψυχολογικές μελέτες δείχνουν πώς το μυαλό μπορεί να επηρεάσει το σώμα και πώς το σώμα μπορεί να επηρεάσει το μυαλό.

Ορισμένα οφέλη της yoga, σύμφωνα με έρευνες

Στην εγκυμοσύνη: Μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία και να μειώσει τα συμπτώματα στρες.

Παιδιά: Τα παιδιά που συμμετέχουν σε μαθήματα yoga είναι πολύ πιθανό να βιώσουν βελτιώσεις στην προσοχή, τη φαντασία και την ψυχική τους ευημερία ενώ μπορεί να εμφανίσουν καλύτερη συμπεριφορά στην τάξη και μεγαλύτερη ηρεμία.

Ενήλικες: Πολλοί ενήλικες υποστήριξαν πως απολαμβάνουν τη yoga για άσκηση, μείωση του άγχους, διαχείριση προβλημάτων υγείας, αυξημένη ισορροπία και πρόληψη ασθενειών.

Γυναίκες: Οι γυναίκες ανέφεραν μειωμένο άγχος και βελτιωμένη συνειδητότητα.

Άνδρες και γυναίκες στη μέση ηλικία: Όσοι συμμετέχοντες στις έρευνες έκαναν yoga ανέφεραν βελτιωμένη ευημερία, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού στη ζωή, της συνειδητοποίησης των συναισθημάτων τους και της προσωπικής ανάπτυξης.

Ηλικιωμένοι: Μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία στους ηλικιωμένους. Επίσης, οι ηλικιωμένες γυναίκες που συμμετείχαν σε μαθήματα chair yoga ανέφεραν μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια και τα πόδια, καλύτερη ισορροπία και ενισχυμένη ευημερία.

Ασθενείς με καρκίνο του μαστού: Η yoga και ο διαλογισμός βοήθησαν τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και την εικόνα του σώματός τους, ενώ ανέφεραν μειωμένο άγχος.

Άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο: Άτομα που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο ανέφεραν βελτιωμένο ύπνο, αίσθηση ανθεκτικότητας και μειωμένο άγχος μετά από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένης yoga.

Τι να προσέξετε

Η yoga είναι μια ασφαλής μορφή άσκησης, αν έχετε τη σωστή καθοδήγηση και παραμείνετε σε ένα είδος και ένα επίπεδο στα οποία αισθάνεστε άνετα. Μην ξεπερνάτε τα όρια και προσπαθήστε να μην κάνετε πόζες ή διατάσεις αν νιώθετε πόνο ή ασυνήθιστη ενόχληση. Επιπλέον:

Πριν ξεκινήσετε, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ειδικά αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Κάντε ζέσταμα πριν την άσκηση και χαλάρωση μετά για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Μάθετε με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας να αναπνέετε σωστά για καλύτερα αποτελέσματα.

Η πρόοδος χρειάζεται χρόνο — μην απογοητεύεστε αν δεν τα καταφέρνετε αμέσως.

Προσοχή στον χώρο: Επιλέξτε έναν ήσυχο και καθαρό χώρο για να εξασκείστε με ηρεμία.

* Πηγή: Vita