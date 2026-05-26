Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 61η συνεχόμενη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
Ασταμάτητος είναι ο Ολυμπιακός όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν ακόμη μία νίκη, και να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο σε επίπεδο ανδρών.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν στο Παπαστράτειο 15-12 του Τριφυλλιού, κάνοντας το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League και διεύρυναν στο 61-0 το ανεπανάληπτο σερί που τρέχουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.
Ένα σερί που διαρκεί δυόμιση δεκαετίες, με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο πόλο, γράφοντας ιστορία με το 61-0 που έχει απέναντι στους «πράσινους». Ενα σερί που δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δεκάδες εγχώρια τρόπαια, αλλά και ευρωπαϊκά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά χρόνια έχοντας ομάδες που πάλευαν ακόμη και για τη σωτηρία.
Με τη διαφορά επιπέδου ανάμεσα στις δύο ομάδες να παραμένει μεγάλη, οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια της σειράς να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αυτό το ιστορικό ρεκόρ για την «ερυθρόλευκη» πλευρά.
