Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
Άλλα Αθλήματα 26 Μαΐου 2026, 21:20

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 61η συνεχόμενη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Ασταμάτητος είναι ο Ολυμπιακός όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν ακόμη μία νίκη, και να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο σε επίπεδο ανδρών.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν στο Παπαστράτειο 15-12 του Τριφυλλιού, κάνοντας το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League και διεύρυναν στο 61-0 το ανεπανάληπτο σερί που τρέχουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Ένα σερί που διαρκεί δυόμιση δεκαετίες, με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο πόλο, γράφοντας ιστορία με το 61-0 που έχει απέναντι στους «πράσινους». Ενα σερί που δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δεκάδες εγχώρια τρόπαια, αλλά και ευρωπαϊκά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά χρόνια έχοντας ομάδες που πάλευαν ακόμη και για τη σωτηρία.

Με τη διαφορά επιπέδου ανάμεσα στις δύο ομάδες να παραμένει μεγάλη, οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια της σειράς να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αυτό το ιστορικό ρεκόρ για την «ερυθρόλευκη» πλευρά.

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

