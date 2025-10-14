Yoga: Τρεις στάσεις που μπορείς να κάνεις από την καρέκλα σου

Η chair yoga περιλαμβάνει πρακτικές που τροποποιούν τις στάσεις της yoga, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν ενώ κάθεστε σε μια καρέκλα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται έξτρα υποστήριξη, δυσκολεύονται να μετακινηθούν από όρθια σε καθιστή ή σε ύπτια θέση ή αναζητούν ένα γρήγορο διάλειμμα ευεξίας στο γραφείο.

Πολλές από τις βασικές σωματικές αρχές των επιμέρους στάσεων παραμένουν ίδιες. Εκτός από το stretching, η chair yoga φαίνεται να προσφέρει παρόμοια οφέλη με την παραδοσιακή πρακτική, όπως ήπια ενδυνάμωση, μείωση του στρες, ποιοτικός ύπνος και γενική αίσθηση ευεξίας.

Chair yoga για ένα διάλειμμα ευεξίας

Η chair yoga έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα. Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε καρέκλα, οι καρέκλες με ρόδες δεν είναι ιδανικές, καθώς δεν προσφέρουν την απαραίτητη σταθερότητα. Οι παρακάτω στάσεις μπορεί να σας φανούν γνωστές αν είστε εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή yoga.

Μπορείτε να τις εκτελέσετε ως ακολουθία ή να επιλέξετε μερικές για να τις συνδυάσετε σε μια ροή που ταιριάζει στον διαθέσιμο χρόνο και την φυσική σας κατάσταση.

Στάση γάτας-αγελάδας στην καρέκλα

Καθίστε σε μια καρέκλα με την σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη και τα πέλματα να ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα. Τοποθετήστε τα χέρια σας πάνω στα γόνατα ή στους μηρούς σας.

Κατά την εισπνοή, κάμψτε τη σπονδυλική στήλη και κυλήστε τους ώμους προς τα κάτω και προς τα πίσω, φέρνοντας τις ωμοπλάτες μαζί. Αυτή είναι η στάση της αγελάδας.

Κατά την εκπνοή, στρογγυλέψτε τη σπονδυλική σας στήλη και κατεβάστε το πηγούνι στο στήθος, αφήνοντας τους ώμους και το κεφάλι να έρθουν προς τα εμπρός. Αυτή είναι η στάση της γάτας.

Συνεχίστε να κινείστε αργά μεταξύ της στάσης της αγελάδας κατά την εισπνοή και της στάσης της γάτας κατά την εκπνοή για τρεις αναπνοές.

Υψωμένα χέρια – Urdhva Hastasana

Καθίστε σε μια καρέκλα με την σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη και τα πέλματα να ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα.

Κατά την εισπνοή, σηκώστε τα χέρια σας προς το ταβάνι.

Διατηρήστε καλή στάση του άνω μέρους του σώματος με τους ώμους χαλαρούς και το θώρακα σε φυσική θέση πάνω από τους γοφούς.

Σταθεροποιήστε τα ισχία σας στο κάθισμα της καρέκλας και τεντωθείτε προς τα πάνω.

Αετός – Garudasana

Καθίστε σε μια καρέκλα με την σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη και τα πέλματα να ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα.

Από αυτήν την θέση, σταυρώστε το δεξί σας μηρό πάνω από το αριστερό για να κάνετε τη στάση του αετού. Αν μπορείτε, τυλίξτε το δεξί πόδι γύρω από την αριστερή γάμπα.

Σταυρώστε το αριστερό σας χέρι πάνω από το δεξί στον αγκώνα. Λυγίστε τους αγκώνες και φέρτε τις παλάμες σας σε επαφή.

Σηκώστε τους αγκώνες ενώ κατεβάζετε τους ώμους μακριά από τα αυτιά. Κρατήστε τη θέση για τρεις έως πέντε αναπνοές.

Επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Θυμηθείτε να ακολουθείτε τις τεχνικές αναπνοής και να προσέχετε τη στάση του σώματός σας καθώς τις εκτελείτε. Εάν απέχετε καιρό από την άσκηση ή είστε αρχάριοι, λάβετε πρώτα την έγκριση του γιατρού σας.

* Πηγή: Vita