Γιόγκα: Η στάση που χαρίζει συγκέντρωση και ηρεμία

Τις γιορτινές μέρες το βλέπουμε παντού: φωτισμένο, στολισμένο, ακίνητο αλλά γεμάτο ζωή. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας ανεβάζει τη διάθεση και μας γεμίζει θαλπωρή. Μας θυμίζει επίσης τη σημασία της ισορροπίας, των ριζών και της εσωτερικής σταθερότητας. Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία αποτυπώνει και μια από τις πιο αγαπημένες στάσεις της γιόγκα: η στάση του δέντρου (tree pose– Vrksasana). Μια ασάνα απλή, αλλά δυναμική που ενισχύει τη συγκέντρωση και την ηρεμία.

Πώς να κάνετε τη στάση του δέντρου βήμα-βήμα

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια σταθερά στο στρωματάκι. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές για να μπείτε αργά στην πόζα. Με κάθε εκπνοή, διώξτε μια έγνοια. Με κάθε εισπνοή, αισθανθείτε τη θετική ενέργεια να γεμίζει κάθε κύτταρο του σώματός σας.

Μεταφέρετε αργά το βάρος σας στο ένα σας πόδι.

Λυγίστε το άλλο πόδι και στηρίξτε το πέλμα στο εσωτερικό του αστραγάλου ή του μηρού του ποδιού στήριξης (όχι στο γόνατο).

Νιώστε τη σπονδυλική σας στήλη να μακραίνει και το πόδι να «ριζώνει» στο έδαφος.

Μπορείτε να ενώσετε τις παλάμες σας μπροστά στο στήθος ή να τις σηκώσετε πάνω από το κεφάλι.

Μείνετε σε αυτή τη στάση για 5–10 αργές αναπνοές και όταν είστε έτοιμοι, αλλάξτε πλευρά. Όσο αναπνέετε σκεφτείτε κάτι για το οποίο νιώθετε ευγνωμοσύνη. Ένα λεπτό ησυχίας μέσα στη φασαρία των γιορτών και γενικώς της καθημερινότητας, μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Tips ισορροπίας

Εστιάστε το βλέμμα σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπροστά σας. Όταν χάνετε την ισορροπία σας, διατηρήστε το πόδι στήριξης ελαφρώς λυγισμένο ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα και να σας σταθεροποιεί.

Οφέλη για σώμα και μυαλό

Η tree pose δεν αφορά μόνο τον καλό συντονισμό:

Δυναμώνει τους γλουτούς, τους αστραγάλους, τους μηρούς, τις γάμπες, τον κορμό, τη μέση και την σπονδυλική στήλη. Αυτή η ενεργοποίηση των μυών είναι σημαντική για την πρόληψη του κινδύνου πτώσεων και τραυματισμών.

Βελτιώνει τη στάση και την επίγνωση του σώματος.

Καλλιεργεί την εστίαση και αποφορτίζει την ένταση.

Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι ασκήσεις ισορροπίας συνδέονται με πιο αποτελεσματικό έλεγχο του άγχους και καλύτερη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Το βαθύτερο ψυχικό και συναισθηματικό μήνυμα της εν λόγω ασάνας της γιόγκα είναι να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και το παρόν. Όταν το σώμα μας τρέμει, το μυαλό μας έχει τη δύναμη να μας επαναφέρει. Και αυτό είναι ίσως ένα μήνυμα που θα ήταν ωφέλιμο να κρατήσουμε για τη νέα χρονιά: Κάθε φορά που χάνουμε την ισορροπία μας στη ζωή, δεν χρειάζεται να αυτοτιμωρούμαστε – απλώς να επιστρέφουμε ήρεμα στο κέντρο μας.

// Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία την Ελισάβετ Βάκρινου, Δασκάλα Γιόγκα

* Πηγή: Vita