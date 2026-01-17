Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Τα νούμερα δεν λένε ψέματα: Πέντα λεπτά άσκηση την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Vita 17 Ιανουαρίου 2026 | 08:40

Τα νούμερα δεν λένε ψέματα: Πέντα λεπτά άσκηση την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα πέντε λεπτά άσκηση τη μέρα μπορούν να μειώσουν έως και 10% τον κίνδυνο θανάτου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Μια νέα μελέτη, αναλύοντας δεδομένα για περισσότερους από 135.000 ενήλικες, αποκάλυψε ότι η προσθήκη μόλις 5 λεπτών άσκησης στην καθημερινή ρουτίνα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου στον γενικό πληθυσμό κατά 10%. Ακόμα και οι άνθρωποι που ακολουθούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής, κάνοντας μόλις δύο λεπτά μέτριας έντασης άσκηση την ημέρα, όπως το περπάτημα, θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 6%.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, διαπίστωσε επίσης ότι η μείωση του χρόνου που περνάει ένα άτομο σε καθιστή θέση κατά μισή ώρα την ημέρα, θα μπορούσε να προλάβει περίπου το 7% των θανάτων παγκοσμίως. Οι ερευνητές ανέφεραν: «Αυτή η αλλαγή των 30 λεπτών φαίνεται εφικτή σε πραγματικές συνθήκες», επισημαίνοντας την μεγάλη επίδραση που έχουν οι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι στόχοι στην υγεία μας.

Αυτή τη στιγμή, η αδράνεια θεωρείται υπεύθυνη για τουλάχιστον το 9% των θανάτων παγκοσμίως.

Άσκηση σε μικρές δόσεις για καλύτερη υγεία- Λεπτομέρειες της έρευνας

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές παρακολούθησαν 135.046 ενήλικες, ηλικίας περίπου 63 ετών, από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι φορούσαν επιταχυνσιόμετρα ώστε να παρακολουθείται η φυσική τους δραστηριότητα.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε κάποια χρόνια ασθένεια ή προβλήματα κινητικότητας στην αρχή της μελέτης.

Κατά τη διάρκεια 8 ετών παρακολούθησης, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η μείωση του καθιστικού χρόνου στους συμμετέχοντες που περνούσαν περισσότερες από οκτώ ώρες την ημέρα αδρανείς — οι οποίοι αντιπροσώπευαν πάνω από το 70% των συμμετεχόντων — σχετιζόταν με σταδιακή μείωση του κινδύνου θανάτου.

Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση αυτών που περνούσαν περισσότερες από 11 ώρες καθιστοί την ημέρα να σηκώνονται και να κινούνται για μόλις μισή ώρα, συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά περίπου 10%. Αυξάνοντας τη σωματική δραστηριότητα σε μία ώρα την ημέρα, ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε κατά 25%.

Ο καθηγητής Aiden Doherty, ειδικός στην βιοϊατρική πληροφορική στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια εξαιρετική ανάλυση, που χρησιμοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες πηγές δεδομένων και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε σχέση με τις πληροφορίες που είχαμε στο παρελθόν.

Αν και μπορεί να φαίνεται σαν ακόμη μια μελέτη που υποστηρίζει ότι η περισσότερη άσκηση είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο, οι συγγραφείς προσέφεραν νέες σημαντικές λεπτομέρειες.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι έως και το 10% των πρόωρων θανάτων θα μπορούσαν να προληφθούν αν όλοι έκαναν μικρές και ρεαλιστικές αυξήσεις στη μέτριας έντασης σωματική τους δραστηριότητα, πέντε λεπτά την ημέρα.»

Μια παρόμοια, επίσης νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου θα μπορούσε να μειωθεί τουλάχιστον κατά 10% αν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν 15 λεπτά περισσότερο την ημέρα, προσέθεταν μόλις 1,6 λεπτά άσκησης στη καθημερινή τους ρουτίνα και κατανάλωναν μισή επιπλέον μερίδα λαχανικών.

Ο Δρ Nicholas Koemel, διατροφολόγος και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι μικρές, συνδυαστικές αλλαγές μπορεί να είναι μια πιο ισχυρή και βιώσιμη στρατηγική ως προς τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας σε σύγκριση με την εστίαση σε μεγαλύτερες αλλαγές σε μία μόνο συμπεριφορά.»

Ωστόσο, οι ειδικοί εξακολουθούν να συνιστούν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας με μέτρια ένταση την εβδομάδα – ή 75 λεπτά έντονης προπόνησης την εβδομάδα.

Πηγή: Vita

