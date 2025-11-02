Δες το αλλιώς: Πέντε βήματα για να μην γίνει η άσκηση αγγαρεία

Έχετε προσπαθήσει να βάλετε την άσκηση στην ζωή σας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα; Έχετε δοκιμάσει διαφορετικά είδη αλλά δεν καταφέρατε να παραμείνετε συνεπείς στις προσπάθειές σας; Εάν ναι, τότε ίσως έχει έρθει η στιγμή να αποκτήσετε μια διαφορετική νοοτροπία γύρω από την γυμναστική.

Οι παρακάτω συμβουλές θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε έναν νέο, πιο θετικό τρόπο σκέψης που λειτουργεί ενδυναμωτικά για να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία:

«Παίξτε» με την ένταση

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις προπόνησης συνήθως περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό εντάσεων άσκησης: κάποιες μέρες έντονη προπόνηση, κάποιες μέρες πιο ήπια. Η ήπια άσκηση είναι λιγότερο κουραστική και η αποκατάσταση είναι συνήθως ταχύτερη.

Απαιτείται όμως, αυτοπειθαρχία για να παραμείνετε σε ένα μέτριο επίπεδο προσπάθειας όταν έχετε την τάση να πιέσετε περισσότερο. Η αυξημένη ένταση θα καθυστερήσει την αποκατάσταση. Όταν όμως, πειθαρχείτε και ασκείστε μερικές φορές με πιο ήπια ένταση, είναι πιθανό να κάνετε γυμναστική συχνότερα, με λιγότερο φόβο και αναβλητικότητα.

Επιλέξτε τις κατάλληλες προσαρμογές

Όταν ασκείστε, σκεφτείτε τις προσαρμογές που θέλετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να αυξήσετε την αντοχή σας, ώστε να έχετε ενέργεια για να παίξετε με τα παιδιά ή το σκύλο σας μετά τη δουλειά. Ή ίσως θέλετε να ενισχύσετε τους μύες της πλάτης, ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες, να είναι λιγότερο κουραστικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές που θέλετε, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ασκήσεις που έχουν σκοπό, είναι αποτελεσματικές και σας ωφελούν στη ζωή σας καθημερινά.

Η άσκηση ως πεδίο πειραματισμού

Η άσκηση πρόκειται για μια εποικοδομητική εμπειρία πειραματισμού. Για αυτόν λοιπόν, αναρωτηθείτε:

Συχνά, το εμπόδιο δεν είναι ο χρόνος ή το κίνητρο, αλλά η αποκατάσταση. Τι είναι αυτό που σας εξαντλεί περισσότερο; Σε ποια μορφή άσκησης μπορεί να προσαρμοστεί το σώμα σας πιο εύκολα, ώστε να έχετε ενέργεια να κάνετε γυμναστική μία ή δύο μέρες αργότερα; Σε τι μπορείτε να προσαρμοστείτε και σε τι όχι;

Γιατί μια προπόνηση με την ίδια αντικειμενική προσπάθεια περνάει γρήγορα κάποιες μέρες και άλλες μέρες φαίνεται «ατελείωτη»; Τι αυξάνει ή μειώνει την αντίληψή σας για την προσπάθεια;

Οι στόχοι… το κίνητρό σας

Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξαναμπείτε στο παιχνίδι και έρευνες επισημαίνουν ότι μπορούν να ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, ο καθορισμός του σωστού είδους στόχου είναι καθοριστικής σημασίας για μια επιτυχημένη πορεία.

Για να ορίσετε τους στόχους σας, μπορείτε να δοκιμάσετε τον κανόνα S.M.A.R.T.. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι σας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι (Measurable), εφικτοί (Achievable), σχετικοί (Relevant) και χρονικά προσδιορισμένοι (Time-bound).

Ακολουθήστε την «ροή»

Ακολουθώντας την νοοτροπία της ροής, αντί για ένα άκαμπτο και δομημένο πρόγραμμα, θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο Β (και Γ και Δ) στο οποίο θα μπορείτε να καταφύγετε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχετε προγραμματίσει (κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί).

Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα μπορείτε να είστε και πιο ευέλικτοι, ενσωματώνοντας την κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, αν δεν προλαβαίνετε το γυμναστήριο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κάνετε γυμναστική. Ένα χαλαρό τζόκινγκ στην γειτονιά, λίγο περπάτημα μετά το βραδινό, ήπιες διατάσεις όσο δουλεύετε είναι μόνο μερικές από τις διαθέσιμες επιλογές.

* Πηγή: Vita