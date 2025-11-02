Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Δες το αλλιώς: Πέντε βήματα για να μην γίνει η άσκηση αγγαρεία

Η άσκηση είναι σημαντική για την υγεία μας, ωστόσο πολλές φορές γίνεται αγγαρεία εξαιτίας της πίεσης της καθημερινότητας. Τι κάνεις τότε;

Έχετε προσπαθήσει να βάλετε την άσκηση στην ζωή σας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα; Έχετε δοκιμάσει διαφορετικά είδη αλλά δεν καταφέρατε να παραμείνετε συνεπείς στις προσπάθειές σας; Εάν ναι, τότε ίσως έχει έρθει η στιγμή να αποκτήσετε μια διαφορετική νοοτροπία γύρω από την γυμναστική.

Οι παρακάτω συμβουλές θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε έναν νέο, πιο θετικό τρόπο σκέψης που λειτουργεί ενδυναμωτικά για να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία:

«Παίξτε» με την ένταση

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις προπόνησης συνήθως περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό εντάσεων άσκησης: κάποιες μέρες έντονη προπόνηση, κάποιες μέρες πιο ήπια. Η ήπια άσκηση είναι λιγότερο κουραστική και η αποκατάσταση είναι συνήθως ταχύτερη.

Απαιτείται όμως, αυτοπειθαρχία για να παραμείνετε σε ένα μέτριο επίπεδο προσπάθειας όταν έχετε την τάση να πιέσετε περισσότερο. Η αυξημένη ένταση θα καθυστερήσει την αποκατάσταση. Όταν όμως, πειθαρχείτε και ασκείστε μερικές φορές με πιο ήπια ένταση, είναι πιθανό να κάνετε γυμναστική συχνότερα, με λιγότερο φόβο και αναβλητικότητα.

Επιλέξτε τις κατάλληλες προσαρμογές

Όταν ασκείστε, σκεφτείτε τις προσαρμογές που θέλετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να αυξήσετε την αντοχή σας, ώστε να έχετε ενέργεια για να παίξετε με τα παιδιά ή το σκύλο σας μετά τη δουλειά. Ή ίσως θέλετε να ενισχύσετε τους μύες της πλάτης, ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες, να είναι λιγότερο κουραστικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές που θέλετε, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ασκήσεις που έχουν σκοπό, είναι αποτελεσματικές και σας ωφελούν στη ζωή σας καθημερινά.

Η άσκηση ως πεδίο πειραματισμού

Η άσκηση πρόκειται για μια εποικοδομητική εμπειρία πειραματισμού. Για αυτόν λοιπόν, αναρωτηθείτε:

  • Συχνά, το εμπόδιο δεν είναι ο χρόνος ή το κίνητρο, αλλά η αποκατάσταση. Τι είναι αυτό που σας εξαντλεί περισσότερο; Σε ποια μορφή άσκησης μπορεί να προσαρμοστεί το σώμα σας πιο εύκολα, ώστε να έχετε ενέργεια να κάνετε γυμναστική μία ή δύο μέρες αργότερα; Σε τι μπορείτε να προσαρμοστείτε και σε τι όχι;
  • Γιατί μια προπόνηση με την ίδια αντικειμενική προσπάθεια περνάει γρήγορα κάποιες μέρες και άλλες μέρες φαίνεται «ατελείωτη»; Τι αυξάνει ή μειώνει την αντίληψή σας για την προσπάθεια;

Οι στόχοι… το κίνητρό σας

Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξαναμπείτε στο παιχνίδι και έρευνες επισημαίνουν ότι μπορούν να ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, ο καθορισμός του σωστού είδους στόχου είναι καθοριστικής σημασίας για μια επιτυχημένη πορεία.

Για να ορίσετε τους στόχους σας, μπορείτε να δοκιμάσετε τον κανόνα S.M.A.R.T.. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι σας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι (Measurable), εφικτοί (Achievable), σχετικοί (Relevant) και χρονικά προσδιορισμένοι (Time-bound).

Ακολουθήστε την «ροή»

Ακολουθώντας την νοοτροπία της ροής, αντί για ένα άκαμπτο και δομημένο πρόγραμμα, θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο Β (και Γ και Δ) στο οποίο θα μπορείτε να καταφύγετε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχετε προγραμματίσει (κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί).

Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα μπορείτε να είστε και πιο ευέλικτοι, ενσωματώνοντας την κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, αν δεν προλαβαίνετε το γυμναστήριο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να κάνετε γυμναστική. Ένα χαλαρό τζόκινγκ στην γειτονιά, λίγο περπάτημα μετά το βραδινό, ήπιες διατάσεις όσο δουλεύετε είναι μόνο μερικές από τις διαθέσιμες επιλογές.

* Πηγή: Vita

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
