Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η άσκηση αλλιώς: Εννέα τρόποι για να γυμνάσεις το μυαλό
Vita 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Η άσκηση αλλιώς: Εννέα τρόποι για να γυμνάσεις το μυαλό

Η άσκηση κάνει καλό στο σώμα, αλλά την ίδια ώρα μας βοηθάει να γυμνάσουμε το μυαλό μας και να δούμε τη ζωή αλλιώς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Ακούγοντας τη λέξη γυμναστική, συνήθως σκεφτόμαστε μυς, αντοχή, μια πιο λεπτή μέση…. Όμως η κίνηση δεν αλλάζει μόνο το σώμα. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα πιο παραγνωρισμένα εργαλεία που διαθέτουμε για να αλλάξουμε το μυαλό μας. Μπορεί να ανεβάσει όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και να μεταμορφώσει όλη την οπτική μας για τη ζωή. Και γυμναστική δεν σημαίνει να τρέχει κανείς μαραθώνιους ή να περνά ώρες στο γυμναστήριο. Όλες οι μορφές κίνησης — από διατάσεις και χορό μέχρι το να κουβαλάμε τα ψώνια — μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική μας υγεία.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως διαφορετικά είδη κίνησης μας διαμορφώνουν με διαφορετικούς τρόπους. Σε έρευνα του πανεπιστημίου Touro στις ΗΠΑ, οι ίδιοι μελέτησαν εννέα κατηγορίες κίνησης:

  1. Καρδιοαναπνευστική άσκηση (τρέξιμο, κολύμπι, γρήγορο περπάτημα): Ενισχύει τη διάθεση, μειώνει το άγχος και βελτιώνει τον ύπνο.
  2. Μυϊκή ενδυνάμωση (βάρη, λάστιχα, ασκήσεις με το σωματικό βάρος): «Χτίζει» αυτοπεποίθηση και ψυχική ανθεκτικότητα (εκτός από μυς).
  3. Ευλυγισία και κινητικότητα (διατάσεις, στάσεις γιόγκα): Απελευθερώνουν την ένταση και επαναφέρουν την ισορροπία μετά το στρες.
  4. Ισορροπία και συντονισμός (tai chi, ασκήσεις στο ένα πόδι): Ενισχύουν τη συγκέντρωση και την παρουσία στο τώρα, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων με την ηλικία.
  5. Πρακτικές νου-σώματος (γιόγκα, τσιγκόνγκ, αναπνοές): Προάγουν την επίγνωση — ισχυρό αντίδοτο στις υπερβολικές σκέψεις.
  6. Λειτουργική και καθημερινή κίνηση (ψώνια, σκάλες, κηπουρική): Ο πιο προσβάσιμος τρόπος να εντάξουμε τα οφέλη της άσκησης στην καθημερινότητά μας.
  7. Χορός (μπαλέτο, σάλσα, χιπ χοπ): Προσφέρει χαρά, αυτοέκφραση και κοινωνική σύνδεση.
  8. Δραστηριότητες αναψυχής (τένις, γκολφ): Μας κρατούν ενεργούς και κοινωνικά συνδεδεμένους ακόμα και σε μεγάλη ηλικία.
  9. Υπαίθριες δραστηριότητα (πεζοπορία, κανό): Συνδυάζουν την κίνηση με την επαφή με τη φύση, μειώνοντας το στρες και επαναφέροντας την προσοχή.

Το σημαντικό δεν είναι να διαλέξουμε την «καλύτερη» μορφή άσκησης για εμάς, εκείνη που μας φαίνεται εφικτή και ευχάριστη.

Γυμναστική: Κινώντας σώμα και μυαλό…

Η επιστήμη επιβεβαιώνει πως όταν κινούμαστε, νιώθουμε καλύτερα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση, δημοσιευμένη στο International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity ανέδειξε ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι δύο από τους βασικότερους λόγους που η άσκηση ενισχύει την ψυχική υγεία.

Όταν νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας (αυτοεκτίμηση), βιώνουμε λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους και μεγαλύτερη ευημερία. Κι όταν πιστεύουμε στις ικανότητές μας (αυτο-αποτελεσματικότητα), τα ψυχολογικά οφέλη της κίνησης είναι ακόμη πιο πιθανό να εμφανιστούν.

Επιπλέον, η άσκηση χαρίζει:

  • Ανθεκτικότητα: Ενισχύοντας την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε δυσκολίες, η φυσική δραστηριότητα μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε στο άγχος και τις συναισθηματικές προκλήσεις.
  • Κοινωνική σύνδεση: Η κίνηση συχνά γίνεται μαζί με άλλους — σε έναν περίπατο, ένα ομαδικό μάθημα ή μια ομάδα — και αυτό το αίσθημα υποστήριξης ενισχύει την ευεξία.
  • Σωματική υγεία: Όσο καλύτερα νιώθουμε σωματικά, τόσο καλύτερα νιώθουμε και ψυχικά. Η σωματική και η ψυχική υγεία πάνε χέρι-χέρι.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί η κίνηση είναι ένα τόσο ισχυρό και πολύπλευρο εργαλείο για την ψυχική ευεξία.

Σήμερα λοιπόν, κάντε έναν σύντομο περίπατο ή απλά χορέψτε στο σαλόνι… Κάθε κίνηση, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μετρά.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Fit & Run
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο