Με τον κανόνα «Peak-End» η άσκηση γίνεται διασκέδαση
27 Σεπτεμβρίου 2025

Με τον κανόνα «Peak-End» η άσκηση γίνεται διασκέδαση

Σου φαίνεται η καθημερινή άσκηση αγγαρεία; Τότε ήρθε η στιγμή να μάθεις τον κανόνα «Peak-End».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σκοπός των προπονήσεων είναι να μας χαρίζουν πάνω απ’ όλα ευφορία. Εννοείται πως αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει κάθε φορά, αλλά τουλάχιστον, θα πρέπει να συμβαίνει τις περισσότερες, διαφορετικά, το να τα παρατήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι μονόδρομος. Πώς μπορεί η άσκηση να μας φέρνει χαρά έτσι ώστε να μην την αποφεύγουμε;

Πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, ο ψυχολόγος Έντουαρντ Θόρνταϊκ έκανε λόγο για το «νόμο της επίδρασης»: είμαστε προγραμματισμένοι να επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές που καταλήγουν σε ικανοποίηση και να αποφεύγουμε εκείνες που καταλήγουν σε μια απογοητευτική εμπειρία.

Ο κανόνας “peak-end” βασίζεται σε αυτή την ιδέα και εξηγεί γιατί μία αξέχαστη στιγμή και μία ευχάριστη ολοκλήρωση, μπορούν να μας κάνουν να θέλουμε να επαναλάβουμε μια προπόνηση, ανεξάρτητα από το πόσο… ζοριστήκαμε κατά τη διάρκεια.

Αξιοποίησε τον κανόνα «peak–end» στην άσκηση

Όπως περιέγραψαν οι ψυχολόγοι Μπάρμπαρα Φρεντρίκσον και Ντάνιελ Κανέμαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η μνήμη μας για μια εμπειρία δεν βασίζεται στην πλήρη επανάληψή της. Αντίθετα, επικεντρώνεται σε δύο σημαντικές στιγμές:

  • Την κορυφή (peak): Η πιο συναισθηματικά έντονη στιγμή.
  • Το τέλος (end): Τα συναισθήματα που έχουμε κοντά στο τέλος της εμπειρίας.

Αυτή η έννοια μπορεί να αποδειχθεί πολύ ισχυρή για όποιον/α προσπαθεί να παραμείνει πιστός/ή σε μία προπονητική ρουτίνα.

Δεν χρειάζεται να απολαμβάνεις κάθε δευτερόλεπτο της προπόνησης. Απλώς πρέπει να αυξήσεις τις πιθανότητες ώστε το “ρεπερτόριο” της μνήμης σου να περιλαμβάνει μία στιγμή χαράς και ένα ευχάριστο τέλος.

Ο κανόνας “peak-end” δεν διαμορφώνει μόνο τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε τις προπονήσεις μας. Επηρεάζει επίσης το αν θέλουμε να τις επαναλάβουμε. Αν η ανάμνηση μιας προπόνησης συνδέεται με ευχάριστα συναισθήματα και ακολουθεί το «νόμο της επίδρασης», δημιουργεί μία αυτόματη ώθηση να την ξανακάνουμε.

Μία πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Sport and Exercise Psychology, δοκίμασε την επίδραση του κανόνα “peak-end” στην προσκόλληση στην άσκηση. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τέσσερις παράγοντες:

  • Αναμενόμενα συναισθήματα: Πώς περίμεναν οι συμμετέχοντες να νιώσουν πριν την επόμενη προπόνηση.
  • Ανακληθέντα συναισθήματα: Πώς θυμόντουσαν την πιο πρόσφατη προπόνηση.
  • Απόλαυση: Η χαρά που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
  • Συχνότητα επισκέψεων: Πόσο συχνά επέστρεψαν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι προπονήσεις που περιλάμβαναν πιο ευχάριστες «κορυφές» και ικανοποιητικά «τέλη» βελτίωσαν τα ανακληθέντα συναισθήματα. Αυτό, με τη σειρά του, ενίσχυσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για την επόμενη προπόνηση και αύξησε τη συχνότητα των προπονήσεών τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Με λίγα λόγια, οι θετικές αναμνήσεις δημιούργησαν έναν κύκλο που ενίσχυσε την προσκόλληση στην άσκηση.

Πρακτικά, το κλειδί είναι να είμαστε προσεκτικοί με το τι αποθηκεύει το νευρωνικό δίκτυο της μνήμης μας, κάνοντας τα εξής:

  • Να μην αφήνουμε ακόμα και μικρές εκρήξεις χαράς να περνούν απαρατήρητες.
  • Να μην υπεραναλύουμε την κόπωση: Η μονοτονία ξεθωριάζει και η κούραση μετριάζεται αν επιτρέψουμε στο μυαλό μας να χαλαρώσει.
  • Να ολοκληρώνουμε την άσκηση ευχάριστα: Οι τελευταίες στιγμές της προπόνησης είναι οι πιο σημαντικές. Αντί να πιέζεσαι να τερματίσεις δυναμικά, μείωσε την ένταση, βάλε μια μουσική που σε ανεβάζει και απόλαυσε την αίσθηση ολοκλήρωσης του στόχου σου.

* Πηγή: Vita

Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

Fit & Run
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
