Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Γυμναστική: Η σωστή άσκηση κάνει τη διαφορά
10 Αυγούστου 2025 | 08:20

Γυμναστική: Η σωστή άσκηση κάνει τη διαφορά

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η γυμναστική είναι καλύτερη όταν η άσκηση ταιριάζει με την προσωπικότητά μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κάποιες φορές το να προσπαθούμε να γυμναστούμε, μοιάζει ακατόρθωτο. Ακόμη και οι πιο αφοσιωμένοι «φίλοι» της άσκησης μπορεί να περάσουν μία περίοδο στασιμότητας, να μην έχουν όρεξη για γυμναστική ή κουράγιο να ασκηθούν και να θέλουν να τα παρατήσουν όλα. Τι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα; Να μας δώσει ξανά κίνητρο; Τι άλλο, παρά μία άσκηση που να μας ταιριάζει;

Είτε έχετε βαρεθεί να κάνετε τις ίδιες ασκήσεις συνέχεια, είτε νιώθετε λιγότερο ενθουσιασμένοι γενικά, είτε απλώς ψάχνετε κάτι που να αντανακλά την προσωπικότητά σας, όπως και να έχει ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή.

Ειδικοί αναφέρουν ότι όταν κάποιος αισθάνεται ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα όσον αφορά στη γυμναστική, συχνά δεν είναι θέμα έλλειψης κινήτρου. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο τύπος άσκησης που έχει επιλέξει δεν ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή του.

Προσωπικότητα και γυμναστική

Όπως κάποιοι λατρεύουν την ποπ μουσική και άλλοι τη ροκ, κάποιοι την αφηρημένη τέχνη και κάποιοι άλλοι τον ιμπρεσιονισμό στη ζωγραφική, έτσι και οι προτιμήσεις μας στη γυμναστική επηρεάζονται από το ποιοι είμαστε.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προσωπικότητά μας μπορεί να αποκαλύψει ποιοι τύποι άσκησης είναι πιθανότερο να μας αρέσουν. Επίσης, θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε την υγεία και τη φυσική μας κατάσταση με τρόπο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Μελέτες δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν όχι μόνο τον τύπο άσκησης που προτιμούμε, αλλά και το κατά πόσο μένουμε συνεπείς με αυτόν. Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να απολαμβάνουν και να διατηρούν τις γυμναστικές τους συνήθειες, όταν αυτές ευθυγραμμίζονται με την προσωπικότητά τους.

Τα «πέντε μεγάλα» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

  • Εξωστρέφεια
  • Καλή προαίρεση (ευγένεια)
  • Δεκτικότητα (ανοιχτό μυαλό)
  • Ευσυνειδησία (οργάνωση, επιμέλεια)
  • Νευρωτισμός (τάση προς άγχος, ευαισθησία)

Σύμφωνα με τη εν λόγω μελέτη, οι εξωστρεφείς προτιμούν έντονες, ομαδικές προπονήσεις όπως χορό, αθλήματα ή CrossFit. Αντίθετα, άτομα με υψηλό νευρωτισμό, που είναι δηλαδή πιο επιρρεπή στο άγχος, προτιμούν ήπιες, ιδιωτικές συνεδρίες με μικρές διάρκειες.

Οφέλη του να ταιριάζει η γυμναστική με την προσωπικότητά σας

Όταν η προπόνηση «κουμπώνει» στην ψυχοσύνθεσή μας, τα οφέλη είναι πολλαπλά:

  • Αυξάνεται η διάθεσή μας
  • Ενισχύεται η παραμονή μας στο πρόγραμμα
  • Μειώνεται η αντίστασή μας προς την άσκηση
  • Αυξάνεται η απόλαυσή μας

Η ίδια μελέτη έδειξε ότι η ευχάριστη άσκηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του στρες, ειδικά σε άτομα με αγχώδη χαρακτήρα.

Πώς θα προσαρμόσετε την γυμναστική στον χαρακτήρα σας;

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτοπαρατήρηση, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας εκφράζει καλύτερα. Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν:

  • Αντλώ ενέργεια από τους άλλους ή από τον εαυτό μου;
  • Λειτουργώ καλύτερα με πρόγραμμα ή αυθόρμητα;
  • Θέλω να προκαλώ το σώμα μου, να ηρεμώ το μυαλό μου ή και τα δύο;
  • Απολαμβάνω να μαθαίνω νέα πράγματα ή να μένω σε ό,τι ξέρω;

Αν είστε εξωστρεφείς

Δοκιμάστε zumba, spinning, ομαδικά αθλήματα. Η κοινωνική γυμναστική μπορεί να σας αναζωογονήσει. Δοκιμάστε ομαδικά μαθήματα ή βρείτε κάποιον φίλο, που είναι πιο fit από σας, κάτι που αυξάνει τα κίνητρα.

Αν είστε εσωστρεφείς

Δοκιμάστε τρέξιμο μόνος, yoga, pilates, προπονήσεις στο σπίτι, κολύμπι. Ατομικές, ήσυχες δραστηριότητες σας βοηθούν να ξεφύγετε και να απολαύσετε τη διαδικασία με τον δικό σας ρυθμό.

Αν είστε ευσυνείδητοι

Δοκιμάστε πρόγραμμα με βάρη ή τρέξιμο με wearables. Σας ταιριάζει το οργανωμένο πλάνο. Τα fitness trackers θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι.

Αν είστε δημιουργικοί ή ανοιχτόμυαλοι

Δοκιμάστε χορό, αναρρίχηση, πολεμικές τέχνες. Σας ταιριάζει η ποικιλία και ο πειραματισμός. Εξερευνήστε κάτι καινούριο ή ακόμα και workouts μέσω εικονικής πραγματικότητας!

Αν είστε ευαίσθητοι ή με τάση στο άγχος

Δοκιμάστε περπάτημα στη φύση, αποκαταστατική yoga, Tai Chi, διατάσεις. Ήπιες, μη ανταγωνιστικές κινήσεις καταπραΰνουν το νευρικό σας σύστημα.

Αν έχετε χαμηλή δεκτικότητα και καλή προαίρεση

Δοκιμάστε σταθερά, προβλέψιμα πλάνα. Αποφύγετε συνεχείς αλλαγές. Αφού βρείτε μια ρουτίνα που σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε ήπιες προσαρμογές όταν χρειαστεί.

* Πηγή: Vita

