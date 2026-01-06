Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Άσκηση στο σπίτι: Πέντε ιδέες για να μείνεις σε φόρμα χωρίς να τρέχεις στα κρύα
Fit 06 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Άσκηση στο σπίτι: Πέντε ιδέες για να μείνεις σε φόρμα χωρίς να τρέχεις στα κρύα

Το κρύο έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κόψουμε την καθημερινή μας άσκηση.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι σκοτεινές μέρες μας κάνουν να μην θέλουμε να βγούμε από το σπίτι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την άσκηση. Αν το να βγείτε για τρέξιμο ή να πάτε στο γυμναστήριο δεν είναι η αγαπημένη σας επιλογή λόγω του κρύου, υπάρχει πάντα τρόπος να παραμείνετε δραστήριοι στο σπίτι.

5 ασκήσεις που μπορούν να σας κρατήσουν σε φόρμα και να ενισχύσουν την ενέργειά σας, από την άνεση του σπιτιού σας

  1. Ήπιες κινήσεις για το ξεκίνημα της ημέρας

Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με έναν απλό τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να σηκωθείτε καν από το κρεβάτι. Αν το πρωί νιώθετε μουδιασμένοι ή σα να έχετε κάποιο βάρος, λίγες ήπιες κινήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ξυπνήσετε και να ενεργοποιήσετε το σώμα σας. Το Pilates στο κρεβάτι είναι εξαιρετικό για το πρωί, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Είναι ήπιο και επικεντρώνεται στη ευλυγισία, τη δύναμη του κορμού και τη γενική κινητικότητα. Κάποιες απλές κινήσεις, όπως ανυψώσεις ποδιών ξαπλωμένοι στο πλάι ή διατάσεις, μπορούν να σας προσφέρουν την ενεργοποίηση που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη μέρα με ανανεωμένη ενέργεια.

  1. Χορός: Η απόλυτη διασκέδαση και άσκηση σε ένα

Αν αγαπάτε τη μουσική και τον χορό, τότε αυτός ο τρόπος είναι ο ιδανικός για εσάς. Οι χορευτικές κινήσεις είναι ιδανικές για να ανέβει η διάθεσή σας και να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, χωρίς να βγείτε από το σπίτι. Διοργανώστε απλά μια μικρή χορογραφία στο σαλόνι σας και αφεθείτε στον ρυθμό της μουσικής. Μερικά αγαπημένα τραγούδια είναι αρκετά για να σας κάνουν να κουνηθείτε και να νιώσεις ανανεωμένοι. Αυτός ο τρόπος άσκησης βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος και την ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής υγείας, ενώ είναι επίσης διασκεδαστικός και ελκυστικός!

  1. Ασκήσεις με καρέκλα: Η εύκολη λύση για όλους

Για όσους προτιμούν να κάθονται κατά την άσκηση ή έχουν περιορισμένη κινητικότητα, οι ασκήσεις με καρέκλα είναι η ιδανική επιλογή. Οι ασκήσεις όπως τα καθιστικά jumping jacks, οι ανυψώσεις ποδιών και οι ανασηκώσεις από το κάθισμα είναι ιδανικές για να κινηθείτε χωρίς να χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι. Αυτές οι ασκήσεις είναι ιδανικές για να διατηρείτε τη δύναμη και την ευλυγισία του σώματός σας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Μπορείτε εύκολα και άμεσα να βρείτε πολλούς οδηγούς με ασκήσεις με καρέκλα στο διαδίκτυο που απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό και χρόνο.

  1. Χοροπηδητό: Ασκήσεις με τραμπολίνο

Αν σας αρέσει να χοροπηδάτε και να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια, η αναπήδηση σε μικρό τραμπολίνο είναι μια εξαιρετική άσκηση που μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι σας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αναπήδηση είναι ένας διασκεδαστικός και ήπιος τρόπος για να ενεργοποιήσετε τους μύες του κορμού και να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας. Επιπλέον, η αναπήδηση βοηθά στην ενίσχυση της ισορροπίας και της νευρομυϊκής συντονισμένης κίνησης, γεγονός που είναι ιδανικό για την αποφυγή τραυματισμών και την καλή ευθυγράμμιση του σώματος.

  1. Περπάτημα με σωστή στάση: Η εξάσκηση που μπορείτε να κάνετε παντού

Αν η καθημερινή σας βόλτα έξω δεν είναι πια επιλογή λόγω του κρύου, δοκιμάστε να περπατήσετε μέσα στο σπίτι κατά μήκος ενός διαδρόμου, κρατώντας τη σπονδυλική στήλη ευθεία και τους ώμους χαλαρούς. Αυτή η απλή άσκηση εστιάζει στην σωστή στάση του σώματος και την ενίσχυση της κινητικότητας του κορμού. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιώσεις τη συνολική σου υγεία, χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι, ειδικά αν έχετε περιορισμένο χώρο.

* Πηγή: Vita

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

Αγάπη: Μήπως παλεύεις να την κερδίσεις;

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;
Eμπορική συμφωνία 06.01.26

Bloomberg: Θα υπερψηφίσει τη Μercosur η Μελόνι – Αλλαγή πλεύσης ή αναμενόμενος ελιγμός;

Σύμφωνα με το Βloomberg και το Politico, η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου. Ζητάει εγγυήσεις για τους αγρότες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
