Μπορεί η προσωπικότητά μας να μας «δείξει» τη σωστή άσκηση;

Στην προσπάθεια να ενσωματώσουμε δυναμικά την άσκηση στη ζωή μας, πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να βρούμε κίνητρο, ειδικά όταν το είδος που κάνουμε δεν μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Το μυστικό μπορεί να είναι απλό: βρείτε την άσκηση που σας ταιριάζει πραγματικά. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology αναφέρει ότι η προσωπικότητά σας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη δραστηριότητα, που θα σας τονώνει τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Πώς η προσωπικότητα καθορίζει τις προτιμήσεις σας

Καθένας από εμάς έχει διαφορετική προσωπικότητα, επομένως είναι φυσικό να έχουμε και διαφορετικές προτιμήσεις στην άσκηση. Οι ειδικοί ήθελαν να ερευνήσουν πώς η προσωπικότητα επηρεάζει όχι μόνο το πόσο απολαμβάνουμε μια άσκηση, αλλά και πόσο πιθανό είναι να τη συνεχίσουμε μακροπρόθεσμα.

Στην έρευνα, μια ομάδα συμμετεχόντων ακολούθησε ένα πρόγραμμα ποδηλασίας και ασκήσεων ενδυνάμωσης για οκτώ εβδομάδες, ενώ μια άλλη ομάδα συνέχισε την καθημερινότητά της χωρίς αλλαγές. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με βάση πέντε βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας: εξωστρέφεια, επιμέλεια, ευγένεια, νευρικότητα και πόσο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες είναι κάποιος, ενώ συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για το πόσο τους άρεσαν οι ασκήσεις που έκαναν.

Ποια άσκηση ταιριάζει σε κάθε τύπο προσωπικότητας

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσωπικότητα μπορεί να προβλέψει ποια άσκηση απολαμβάνουμε περισσότερο και πόσο μειώνεται το άγχος μας με συγκεκριμένες δραστηριότητες:

Εξωστρεφείς: Τείνουν να απολαμβάνουν ομαδικά και έντονα προγράμματα, όπως ομαδικά αθλήματα ή προπονήσεις υψηλής έντασης με παρέα.

Αγχώδεις: Προτιμούν μοναχικές ασκήσεις, όπως τρέξιμο, περπάτημα ή προσωπική προπόνηση στο γυμναστήριο.

Οι συμμετέχοντες με υψηλά ποσοστά νευρικότητας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση άγχους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άσκησης για την ψυχική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξετε την άσκηση που ταιριάζει στη φύση σας, όχι μόνο θα σας αρέσει περισσότερο, αλλά και θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να αισθανθείτε καλύτερα ψυχολογικά.

Κάντε την άσκηση διασκέδαση και συνήθεια

Αν δυσκολεύεστε να μπείτε σε σταθερή ρουτίνα γυμναστικής, ίσως δεν φταίει η διάθεσή σας αλλά η άσκηση που επιλέξατε. Όπως τονίζουν οι ερευνητές η κατανόηση της προσωπικότητας κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης είναι πολύ σημαντική για το πόσο επιτυχημένο θα είναι ένα πρόγραμμα και αν οι άνθρωποι θα είναι συνεπείς σε αυτό. Αν η άσκηση που έχετε διαλέξει δεν σας αρέσει ή την βλέπετε σαν αγγαρεία, δεν πειράζει, μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι άλλο. Η ευελιξία και η αυτογνωσία είναι το κλειδί για να βρείτε το είδος γυμναστικής που θα σας κρατήσει ενεργητικούς και χαρούμενους

Επιλέξτε τη δραστηριότητα που σας ταιριάζει

Ομαδικά αθλήματα για εξωστρεφείς.

Τρέξιμο, περπάτημα ή ασκήσεις στο σπίτι για μοναχικούς τύπους.

Χαλαρές βόλτες ή γιόγκα για όσους προτιμούν ηρεμία.

Όταν επιλέγετε δραστηριότητες που ταιριάζουν στη φύση σας, αυξάνεται η συνέπεια, η απόλαυση και τα οφέλη για την υγεία.

* Πηγή: Vita