Μπορεί μια άσκηση να κάνει τον ύπνο μας καλύτερο;

Ο καλός και ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωματική και ψυχική μας ευεξία. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, ο βαθύς και αναζωογονητικός ύπνος μοιάζει με όνειρο μακρινό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, περίπου το 12% των Αμερικανών πάσχουν από χρόνια αϋπνία — ένα πρόβλημα που αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Η επιστήμη δείχνει πως ίσως η πιο φυσική και αποτελεσματική μέθοδος για βελτίωση του ύπνου είναι η άσκηση. Ποια άσκηση, όμως, πραγματικά βοηθάει στον ύπνο και πώς πρέπει να την κάνουμε; Μια πρόσφατη μελέτη δίνει τις απαντήσεις.

Υψηλής έντασης γιόγκα: Το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο

Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Sleep and Biological Rhythms ανέλυσε δεδομένα από 30 μελέτες σε 13 χώρες και πάνω από 2.000 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: η υψηλής έντασης γιόγκα είναι η πιο αποτελεσματική μορφή άσκησης για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, ειδικά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου.

Η γιόγκα συνδυάζει σωματική άσκηση με τεχνικές βαθιάς αναπνοής, που βοηθούν να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, να μειωθεί η αρτηριακή πίεση και να επιβραδυνθεί ο καρδιακός ρυθμός — όλα αυτά σημαντικά για την προετοιμασία του σώματος για ξεκούραση. Επιπλέον, η γιόγκα προωθεί την παραγωγή εγκεφαλικών κυμάτων τύπου δέλτα, που σχετίζονται με τον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε γιόγκα για να βελτιωθεί ο ύπνος σας;

Η ιδανική συχνότητα άσκησης με υψηλής έντασης γιόγκα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι δύο φορές την εβδομάδα. Περισσότερες φορές αναφέρουν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκόπωση και αντίθετα αποτελέσματα.

Μάλιστα, η υπερβολική άσκηση — πάνω από πέντε φορές την εβδομάδα — μπορεί να προκαλέσει υπερεγρήγορση, όπου το σώμα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αδυνατεί να χαλαρώσει για να κοιμηθεί. Γι’ αυτό, η ισορροπία είναι το κλειδί: αρκετή άσκηση ώστε να βοηθά στον ύπνο, αλλά όχι τόση ώστε να κουράζει ή να δημιουργεί στρες.

Η ιδανική διάρκεια άσκησης: Μόλις 30 λεπτά!

Ένα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης είναι ότι δεν χρειάζονται μακρές συνεδρίες άσκησης για να βελτιωθεί ο ύπνος. Αρκούν μόλις 30 λεπτά υψηλής έντασης γιόγκα! Αντίθετα με προηγούμενες θεωρίες που μιλούσαν για 50-60 λεπτά, η σύντομη αλλά έντονη άσκηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιο μακρές συνεδρίες διατηρούν αυξημένα τα επίπεδα κορτιζόλης — της ορμόνης του στρες — η οποία μπορεί να εμποδίσει την χαλάρωση και την ποιότητα του ύπνου. Επομένως, 30 λεπτά την κατάλληλη ώρα της ημέρας αρκούν για να «ηρεμήσει» το σώμα και το μυαλό.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα;

Για να δείτε πραγματική βελτίωση, πρέπει να τηρήσετε την πρακτική σταθερά για 8 έως 10 εβδομάδες. Αυτή η περίοδος είναι σημαντική, γιατί σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, περίπου τόσες εβδομάδες χρειάζονται για να εδραιώσουμε μια νέα συνήθεια και να αποκομίσουμε τα οφέλη της.

Μετά από αυτή την περίοδο, θα παρατηρήσετε πως ο ύπνος σας γίνεται βαθύτερος, πιο αναζωογονητικός και πως ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέργεια.

Extra tips για καλύτερο ύπνο

Προτιμήστε να κάνετε την άσκηση το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, ώστε να μη διεγείρει το σώμα αργά τη νύχτα.

Συνδυάστε την υψηλής έντασης γιόγκα με τεχνικές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό ή βαθιές αναπνοές.

Αποφύγετε την υπερβολική άσκηση, που μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα άγχους.

Επενδύστε στον καλό ύπνο, γιατί αποτελεί τη βάση για σωματική υγεία, διαύγεια σκέψης και ψυχική ευεξία.

Δεν πρόκειται επομένως μόνο για μια τάση, αλλά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που κοιμάστε.

* Πηγή: Vita