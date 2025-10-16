Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Μπορεί μια άσκηση να κάνει τον ύπνο μας καλύτερο;
16 Οκτωβρίου 2025

Μπορεί μια άσκηση να κάνει τον ύπνο μας καλύτερο;

Έχεις πρόβλημα με τον ύπνο; Ίσως μια άσκηση να μπορεί να σου δώσει τη λύση.

Ο καλός και ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωματική και ψυχική μας ευεξία. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, ο βαθύς και αναζωογονητικός ύπνος μοιάζει με όνειρο μακρινό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, περίπου το 12% των Αμερικανών πάσχουν από χρόνια αϋπνία — ένα πρόβλημα που αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Η επιστήμη δείχνει πως ίσως η πιο φυσική και αποτελεσματική μέθοδος για βελτίωση του ύπνου είναι η άσκηση. Ποια άσκηση, όμως, πραγματικά βοηθάει στον ύπνο και πώς πρέπει να την κάνουμε; Μια πρόσφατη μελέτη δίνει τις απαντήσεις.

Υψηλής έντασης γιόγκα: Το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο

Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Sleep and Biological Rhythms ανέλυσε δεδομένα από 30 μελέτες σε 13 χώρες και πάνω από 2.000 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: η υψηλής έντασης γιόγκα είναι η πιο αποτελεσματική μορφή άσκησης για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, ειδικά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου.

Η γιόγκα συνδυάζει σωματική άσκηση με τεχνικές βαθιάς αναπνοής, που βοηθούν να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, να μειωθεί η αρτηριακή πίεση και να επιβραδυνθεί ο καρδιακός ρυθμός — όλα αυτά σημαντικά για την προετοιμασία του σώματος για ξεκούραση. Επιπλέον, η γιόγκα προωθεί την παραγωγή εγκεφαλικών κυμάτων τύπου δέλτα, που σχετίζονται με τον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε γιόγκα για να βελτιωθεί ο ύπνος σας;

Η ιδανική συχνότητα άσκησης με υψηλής έντασης γιόγκα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι δύο φορές την εβδομάδα. Περισσότερες φορές αναφέρουν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκόπωση και αντίθετα αποτελέσματα.

Μάλιστα, η υπερβολική άσκηση — πάνω από πέντε φορές την εβδομάδα — μπορεί να προκαλέσει υπερεγρήγορση, όπου το σώμα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αδυνατεί να χαλαρώσει για να κοιμηθεί. Γι’ αυτό, η ισορροπία είναι το κλειδί: αρκετή άσκηση ώστε να βοηθά στον ύπνο, αλλά όχι τόση ώστε να κουράζει ή να δημιουργεί στρες.

Η ιδανική διάρκεια άσκησης: Μόλις 30 λεπτά!

Ένα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης είναι ότι δεν χρειάζονται μακρές συνεδρίες άσκησης για να βελτιωθεί ο ύπνος. Αρκούν μόλις 30 λεπτά υψηλής έντασης γιόγκα! Αντίθετα με προηγούμενες θεωρίες που μιλούσαν για 50-60 λεπτά, η σύντομη αλλά έντονη άσκηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιο μακρές συνεδρίες διατηρούν αυξημένα τα επίπεδα κορτιζόλης — της ορμόνης του στρες — η οποία μπορεί να εμποδίσει την χαλάρωση και την ποιότητα του ύπνου. Επομένως, 30 λεπτά την κατάλληλη ώρα της ημέρας αρκούν για να «ηρεμήσει» το σώμα και το μυαλό.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα;

Για να δείτε πραγματική βελτίωση, πρέπει να τηρήσετε την πρακτική σταθερά για 8 έως 10 εβδομάδες. Αυτή η περίοδος είναι σημαντική, γιατί σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, περίπου τόσες εβδομάδες χρειάζονται για να εδραιώσουμε μια νέα συνήθεια και να αποκομίσουμε τα οφέλη της.

Μετά από αυτή την περίοδο, θα παρατηρήσετε πως ο ύπνος σας γίνεται βαθύτερος, πιο αναζωογονητικός και πως ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέργεια.

Extra tips για καλύτερο ύπνο

  • Προτιμήστε να κάνετε την άσκηση το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, ώστε να μη διεγείρει το σώμα αργά τη νύχτα.
  • Συνδυάστε την υψηλής έντασης γιόγκα με τεχνικές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό ή βαθιές αναπνοές.
  • Αποφύγετε την υπερβολική άσκηση, που μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα άγχους.
  • Επενδύστε στον καλό ύπνο, γιατί αποτελεί τη βάση για σωματική υγεία, διαύγεια σκέψης και ψυχική ευεξία.

Δεν πρόκειται επομένως μόνο για μια τάση, αλλά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που κοιμάστε.

* Πηγή: Vita

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
