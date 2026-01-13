Έρευνα: Έτσι η άσκηση βελτιώνει την ψυχική μας υγεία

Η άσκηση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε παρόμοιο βαθμό με την ψυχολογική θεραπεία, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα που διεξήχθη από διεθνή επιστημονικό οργανισμό. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, φάνηκε να έχει εξίσου θετικό αντίκτυπο με τα αντικαταθλιπτικά, αν και ακόμη το εν λόγω εύρημα είναι υπό περαιτέρω διερεύνηση.

Η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες κακής υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας πάνω από 280 εκατομμύρια ανθρώπους. Η άσκηση είναι χαμηλού κόστους, ευρέως διαθέσιμη και συνοδεύεται από πρόσθετα οφέλη για την υγεία, γεγονός που την καθιστά ελκυστική επιλογή για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Άσκηση και θεραπεία ωφελούν εξίσου

Η έρευνα εξέτασε 73 μελέτες με σχεδόν 5.000 ενήλικες με κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η άσκηση μπορεί να έχει μέτριο όφελος στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με την ψυχολογική θεραπεία. Οι συγκρίσεις με αντικαταθλιπτικά φάρμακα υποδήλωσαν επίσης παρόμοιο αποτέλεσμα. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παραμένουν ασαφή, καθώς λίγες μελέτες παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες μετά το τέλος της θεραπείας.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σπάνιες, περιλαμβάνοντας περιστασιακούς μυοσκελετικούς τραυματισμούς σε όσους ασκούνταν και τυπικές παρενέργειες φαρμάκων σε όσους λάμβαναν αντικαταθλιπτικά, όπως κόπωση και γαστρεντερικά προβλήματα.

Τα ευρήματά υποδηλώνουν ότι η άσκηση φαίνεται να είναι μια ασφαλής και προσβάσιμη επιλογή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί καλά για ορισμένους ανθρώπους, αλλά όχι για όλους, και ότι είναι σημαντικό να βρίσκονται προσεγγίσεις που τα άτομα είναι πρόθυμα και ικανά να διατηρήσουν, που τους ταιριάζουν και τους εξυπηρετούν.

Τύποι και ένταση άσκησης

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η άσκηση χαμηλής έως μέτριας έντασης μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη από την έντονη άσκηση και ότι η ολοκλήρωση μεταξύ 13 και 36 συνεδριών άσκησης συσχετίστηκε με μεγαλύτερες βελτιώσεις στα καταθλιπτικά συμπτώματα.

Κανένας συγκεκριμένος τύπος άσκησης δεν φάνηκε να υπερέχει ξεκάθαρα, αν και τα μικτά προγράμματα άσκησης και η προπόνηση με αντιστάσεις εμφανίστηκαν πιο αποτελεσματικά από την αερόβια άσκηση από μόνη της. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως ορισμένες δημοφιλείς μορφές άσκησης, όπως η γιόγκα και οι διατάσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση και αποτελούν πεδία για μελλοντική έρευνα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με κατάθλιψη, αλλά αν θέλουμε να μάθουμε ποιοι τύποι λειτουργούν καλύτερα, για ποιους και αν τα οφέλη διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερες, υψηλής ποιότητας μελέτες.

* Πηγή: Vita