Η μία άσκηση που μπορεί να «μεταμορφώσει» το σώμα μας

Υπάρχουν ασκήσεις που φαίνονται εντυπωσιακές επειδή είναι περίπλοκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικές όσο νομίζουμε. Και υπάρχουν και άλλες, πολύ απλές, που κάνουν πραγματικά θαύματα για το σώμα μας. Η σανίδα είναι σίγουρα μία από αυτές.

9 λόγοι που η σανίδα θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική για το σώμα μας

1.Ενδυναμώνει ολόκληρο το σώμα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της σανίδας είναι ότι δεν δουλεύει μόνο μια μυϊκή ομάδα. Αντίθετα, ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα συμβάλλοντας στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας και της στάσης του σώματος. Ο κορμός λειτουργεί σαν «κέντρο σταθερότητας» για το σώμα. Όσο πιο δυνατός είναι, τόσο καλύτερα μπορούμε να κινηθούμε στις καθημερινές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενεργοποιούνται:

οι κοιλιακοί μύες

οι γλουτοί

οι τετρακέφαλοι

οι ώμοι και τα χέρια

2. Βελτιώνει τη στάση του σώματος

Η κακή στάση σώματος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή ή στο κινητό οδηγούν συχνά σε καμπουριαστή πλάτη και ένταση στη μέση.

Σύμφωνα με έρευνα, ασκήσεις όπως η σανίδα δυναμώνουν τους μύες που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, βοηθώντας το σώμα να παραμένει σε σωστή ευθυγράμμιση. Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη στάση μας.

3. Μπορεί να μειώσει τον πόνο στη μέση

Η αδύναμη περιοχή του κορμού συχνά συνδέεται με πόνους στη μέση. Όταν οι κοιλιακοί μύες δεν είναι αρκετά δυνατοί, άλλοι μύες προσπαθούν να αναλάβουν το βάρος της κίνησης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένταση και δυσφορία, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της πλάτης.

Σύμφωνα με το Current Sports Medicine Reports, αν ο κορμός (core) σας είναι αδύναμος, το φορτίο μεταφέρεται στους γύρω μύες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της.

Η σταθεροποίηση του κορμού με ασκήσεις σαν τη σανίδα μπορεί να μειώσει τον πόνο στη μέση, καθώς και να προσφέρει ανακούφιση αυξάνοντας την επίγνωση της ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και της στάσης του σώματος. Αυτού του είδους η επίγνωση, που ονομάζεται επίγνωση στάσης σώματος (postural awareness), έχει συνδεθεί με ανακούφιση από τον πόνο στην πλάτη, σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη.

4. Βελτιώνει την ισορροπία

Κατά τη διάρκεια της άσκησης το σώμα στηρίζεται μόνο σε δύο σημεία: τα χέρια και τα πόδια. Για να διατηρηθεί η θέση, χρειάζεται καλή ισορροπία και έλεγχος του σώματος. Η εξάσκηση αυτή βοηθά επομένως να αναπτύξουμε καλύτερο συντονισμό και σταθερότητα.

5. Αυξάνει την ευλυγισία

Παρόλο που η σανίδα δεν μοιάζει με κλασική διάταση, βοηθά να τεντωθούν διάφορες μυϊκές ομάδες. Η άσκηση επηρεάζει κυρίως:

τους οπίσθιους μηριαίους (πίσω μέρος των ποδιών)

τους ώμους

τους πλάγιους κοιλιακούς

Με τον καιρό το σώμα γίνεται πιο ευέλικτο και κινείται πιο άνετα.

6. Βοηθά στην πρόληψη τραυματισμών

Ένας δυνατός κορμός λειτουργεί σαν «προστατευτική ασπίδα» για το σώμα. Όταν οι βασικοί μύες είναι δυνατοί, η δύναμη κατανέμεται σωστά σε όλο το σώμα κατά την κίνηση. Αυτό μειώνει την πίεση σε ευαίσθητες περιοχές όπως η μέση, τα ισχία ή τα γόνατα.

7. Βελτιώνει την αναπνοή και τη συγκέντρωση

Η σανίδα είναι μια ισομετρική άσκηση, δηλαδή το σώμα παραμένει σταθερό ενώ οι μύες βρίσκονται σε ένταση. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να εξασκηθούμε σε βαθιές και ελεγχόμενες αναπνοές, κάτι που βοηθά και στη συγκέντρωση.

8. Είναι εύκολο να προσαρμοστεί

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα της είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έτσι η άσκηση μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τη φυσική σας κατάσταση.

9. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Όλες οι μορφές άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, οι ισομετρικές ασκήσεις, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις προπονήσεις υψηλής έντασης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η εκτέλεση ισομετρικών ασκήσεων (όπως σανίδα) μείωσε την αρτηριακή πίεση σε κατάσταση ηρεμίας περισσότερο από δραστηριότητες υψηλής έντασης.

* Πηγή: Vita