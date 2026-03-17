Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μία άσκηση που μπορεί να «μεταμορφώσει» το σώμα μας
Vita 17 Μαρτίου 2026, 07:30

Η μία άσκηση που μπορεί να «μεταμορφώσει» το σώμα μας

Ακολουθούν 9 λόγοι για να βάλουμε αυτή την άσκηση στην καθημερινότητά μας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Υπάρχουν ασκήσεις που φαίνονται εντυπωσιακές επειδή είναι περίπλοκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικές όσο νομίζουμε. Και υπάρχουν και άλλες, πολύ απλές, που κάνουν πραγματικά θαύματα για το σώμα μας. Η σανίδα είναι σίγουρα μία από αυτές.

9 λόγοι που η σανίδα θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική για το σώμα μας

1.Ενδυναμώνει ολόκληρο το σώμα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της σανίδας είναι ότι δεν δουλεύει μόνο μια μυϊκή ομάδα. Αντίθετα, ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα συμβάλλοντας στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας και της στάσης του σώματος. Ο κορμός λειτουργεί σαν «κέντρο σταθερότητας» για το σώμα. Όσο πιο δυνατός είναι, τόσο καλύτερα μπορούμε να κινηθούμε στις καθημερινές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενεργοποιούνται:

  • οι κοιλιακοί μύες
  • οι γλουτοί
  • οι τετρακέφαλοι
  • οι ώμοι και τα χέρια

2. Βελτιώνει τη στάση του σώματος

Η κακή στάση σώματος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή ή στο κινητό οδηγούν συχνά σε καμπουριαστή πλάτη και ένταση στη μέση.

Σύμφωνα με έρευνα, ασκήσεις όπως η σανίδα δυναμώνουν τους μύες που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, βοηθώντας το σώμα να παραμένει σε σωστή ευθυγράμμιση. Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη στάση μας.

3. Μπορεί να μειώσει τον πόνο στη μέση

Η αδύναμη περιοχή του κορμού συχνά συνδέεται με πόνους στη μέση. Όταν οι κοιλιακοί μύες δεν είναι αρκετά δυνατοί, άλλοι μύες προσπαθούν να αναλάβουν το βάρος της κίνησης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένταση και δυσφορία, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της πλάτης.

Σύμφωνα με το Current Sports Medicine Reports, αν ο κορμός (core) σας είναι αδύναμος, το φορτίο μεταφέρεται στους γύρω μύες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της.

Η σταθεροποίηση του κορμού με ασκήσεις σαν τη σανίδα μπορεί να μειώσει τον πόνο στη μέση, καθώς και να προσφέρει ανακούφιση αυξάνοντας την επίγνωση της ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και της στάσης του σώματος. Αυτού του είδους η επίγνωση, που ονομάζεται επίγνωση στάσης σώματος (postural awareness), έχει συνδεθεί με ανακούφιση από τον πόνο στην πλάτη, σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη.

4. Βελτιώνει την ισορροπία

Κατά τη διάρκεια της άσκησης το σώμα στηρίζεται μόνο σε δύο σημεία: τα χέρια και τα πόδια. Για να διατηρηθεί η θέση, χρειάζεται καλή ισορροπία και έλεγχος του σώματος. Η εξάσκηση αυτή βοηθά επομένως να αναπτύξουμε καλύτερο συντονισμό και σταθερότητα.

5. Αυξάνει την ευλυγισία

Παρόλο που η σανίδα δεν μοιάζει με κλασική διάταση, βοηθά να τεντωθούν διάφορες μυϊκές ομάδες. Η άσκηση επηρεάζει κυρίως:

  • τους οπίσθιους μηριαίους (πίσω μέρος των ποδιών)
  • τους ώμους
  • τους πλάγιους κοιλιακούς

Με τον καιρό το σώμα γίνεται πιο ευέλικτο και κινείται πιο άνετα.

6. Βοηθά στην πρόληψη τραυματισμών

Ένας δυνατός κορμός λειτουργεί σαν «προστατευτική ασπίδα» για το σώμα. Όταν οι βασικοί μύες είναι δυνατοί, η δύναμη κατανέμεται σωστά σε όλο το σώμα κατά την κίνηση. Αυτό μειώνει την πίεση σε ευαίσθητες περιοχές όπως η μέση, τα ισχία ή τα γόνατα.

7. Βελτιώνει την αναπνοή και τη συγκέντρωση

Η σανίδα είναι μια ισομετρική άσκηση, δηλαδή το σώμα παραμένει σταθερό ενώ οι μύες βρίσκονται σε ένταση. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να εξασκηθούμε σε βαθιές και ελεγχόμενες αναπνοές, κάτι που βοηθά και στη συγκέντρωση.

8. Είναι εύκολο να προσαρμοστεί

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα της είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έτσι η άσκηση μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τη φυσική σας κατάσταση.

9. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Όλες οι μορφές άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, οι ισομετρικές ασκήσεις, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις προπονήσεις υψηλής έντασης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η εκτέλεση ισομετρικών ασκήσεων (όπως σανίδα) μείωσε την αρτηριακή πίεση σε κατάσταση ηρεμίας περισσότερο από δραστηριότητες υψηλής έντασης.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Σύνταξη
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
English edition 17.03.26

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ' αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 09:34

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Ανηλεείς βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο