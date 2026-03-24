Χρέη προέδρου μέχρι τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου αναλαμβάνει στη Νέα Αριστερά ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση.

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά και επισήμως

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, το απόγευμα της Τρίτης (24/03), δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις για τη μετάβαση στη νέα εποχή «με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού» του κόμματος της Πατησίων και σε μία περίοδο που «η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών».

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον/την νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με δύο να είναι τα επικρατέστερα πρόσωπα: Η νέα εκπρόσωπος Τύπου Πέτη Πέρκα και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο λόγος της παραίτησης

Ο Αλέξης Χαρίτσης στην επιστολή παραίτησης σημειώνει ότι «στη Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά» με τον ίδιο να συντάσσεται με τη δεύτερη λέγοντας πως «είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι».

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα αναφέρει στην επιστολή του πως «στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας» και «η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο». Σε αυτή την κατεύθυνση δεσμεύεται να συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις.

Θερμές ευχαριστίες και η επόμενη μέρα

Στο κόμμα ευχαριστούν θερμά τον Αλέξη Χαρίτση «για την συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα» εκθειάζοντας «το ήθος» και «την προσφορά» που «αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα».

Καλούν τα μέλη τους, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο «που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα».