Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαρτίου 2026, 08:10

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Σωτήρης Μπολάκης
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου σήμερα το απόγευμα θα κλείσει ο πρώτος κύκλος της Νέας Αριστεράς από την ημέρα της συγκρότησής της σε κόμμα και τη συμμετοχή της στις ευρωεκλογές.

Αλέξης Χαρίτσης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχουν καταλήξει σε ένα modus vivendi το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έχει μακροχρόνια προοπτική καθώς αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλο ότι υπηρετούν μια διαφορετική στρατηγική.

Αυτό που επιτυγχάνεται συναινετικά σε αυτή τη φάση είναι μετά από μια περίοδο αναντιστοιχίας της βούλησης της ηγεσίας με την πλειοψηφία του κόμματος είναι να ανακοπεί ο κίνδυνος αυτή η εικόνα να κακοφορμίσει επικίνδυνα για όλους και όσο βέβαια πλησιάζουν οι εκλογές και τα διακυβεύματα και τα διλήμματα θα είναι αμείλικτα.

Σακελλαρίδης για πρόεδρος

Βάσει και του καταστατικού μετά την παραίτηση Χαρίτση χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο γραμματέας Γαρβιήλ Σακελλαρίδης κάτι που σύμφωνα με όλες τις κομματικές πηγές θα επικυρωθεί και από την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες αλλά και από ένα έκτακτο συνέδριο που θα πρέπει να προσδιοριστεί σε εύλογο χρόνο.

Ο κ. Σακελλάρίδης έχει δείξει ήδη δείγματα γραφής για το τι πρόεδρος θέλει να είναι.

Από τις παρεμβάσεις του που ξεχώρισαν και μάλιστα καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και την κυβερνητική ατζέντα ήταν η μετάβασή του στη Χίο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο κατά τη σύγκρουση φουσκωτού σκάφους μεταναστών με ταχύπλοο του λιμενικού σώματος.

Τότε είχε καταφέρει να συνομιλήσει μέσω των μεταφραστών του νοσοκομείου με τους διασωθέντες μετανάστες οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω τους προκαλώντας τότε μεγάλη αίσθηση και θέτοντας την κυβέρνηση σε θέση άμυνας για την πολιτική των push backs, που της χρεώνει μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης.

Με βασική στρατηγική την αυτονομία και την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς ο κ. Σακελλαρίδης φαίνεται να προσανατολίζεται και στον πολιτικό ακτιβισμό με κάποιες πρώτες ιδέες να έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι σύμφωνα με πληροφορίες.

Μένουν μέχρι να φύγουν

Η παραίτηση Χαρίτση αναπόφευκτα ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον της ύπαρξης της Νέας Αριστεράς και σε επίπεδο βουλής.

Όσο και αν σε αυτή τη φάση δεν υφίσταται ζήτημα διάλυσης του κόμματος κοινοβουλευτικά, η συζήτηση αργά ή γρήγορα θα ανοίξει.

Το παράδοξο με τη Νέα Αριστερά είναι ότι η πλειοψηφία στο κόμμα είναι την ίδια στιγμή μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα των 12 βουλευτών.

Από αυτούς οι 8 βουλευτές είναι στη γραμμή των συνεργασιών και πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Τζούφη, Φωτίου, Τζνακόπουλο και τους Ζεϊμπέκ και Ογκιούρ.

Ουσιαστικά η κομματική πλειοψηφία στη Βουλή εκφράζεται από τους Τσακαλώτο, Δρίτσα και Πέρκα με την Σία Αναγνωστοπούλου να αμφιταλαντεύεται.

Οι οκτώ βουλευτές που εκφράζουν ένα εκ διαμέτρου αντίθετο σχέδιο από αυτό της πλειοψηφίας δεν έχουν σκοπό να φύγουν παρά τις πιέσεις που άσκησαν κάποια στελέχη της πλειοψηφίας υπό την πίεση μιας άτυπης ομηρίας από τη στιγμή που, αν πέσει κάτω από 10 βουλευτές, η Νέα Αριστερά παύει να υφίσταται ως κοινοβουλευτικό κόμμα.

Ωστόσο από όλους αναγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να έχει μεγάλο ορίζοντα καθώς οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο τρέχουν και όλοι αναγνωρίζουν, ότι ρόλο κλειδί έχει ο Αλέξης Τσίπρας ανεξάρτητα από το αν θα τον ακολουθήσουν ή όχι στο νέο κόμμα, όταν θα το ανακοινώσει.

Η Πέτη έχει το προβάδισμα

Σε αυτό ο κλίμα το Πολιτικό Γραφείο το απόγευμα θα δείξει και τον διάδοχο του κ. Χαρίτση στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Δυο ονόματα ακούγονται ως τα επικρατέστερα, ωστόσο ένας έχει το πρόκριμα καθώς φαίνεται να έχει σε αυτή τη φάση κάποια σημαντικά προτερήματα.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου Πέτη Πέρκα είναι το ένα πρόσωπο που συζητείται έντονα και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος το δεύτερο.

Η κα Πέρκα φαίνεται να έχει το προβάδισμα σε μια ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας γιατί έχει την αποδοχή όλων των βουλευτών ενώ της αναγνωρίζεται το πλούσιο κοινοβουλευτικό και η πολλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γγ τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

