Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

Αντιπολεμική και αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη της Νέας Αριστεράς Θεσσαλονίκης έξω από το Αμερικανικό Προξενείο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και στη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Μέσα από συνθήματα και ανακοινώσεις, κατήγγειλαν τον ρόλο των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, ενώ άσκησαν κριτική και στην ελληνική κυβέρνηση για τη στάση της, ζητώντας την άμεση απεμπλοκή της χώρας από πολεμικές επιχειρήσεις και την υιοθέτηση μιας καθαρά ειρηνευτικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση:

«Ο διεθνής τρομοκράτης Τραμπ, μετά την απαγωγή Μαδούρο στην Βενεζουέλα, αλλά και τον αποκλεισμό της Κούβας, στο όνομα της ειρήνης και της δημοκρατίας σκορπούν τον όλεθρο και την ανασφάλεια στον πλανήτη. Λειτουργώντας με μόνο δίκαιο, αυτό του ισχυρού, μαζί και με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, επιτίθενται τις τελευταίες μέρες στο Ιράν, με πρόσχημα την ανατροπή του καθεστώτος.

Η “αγωνία” τους για την δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν είναι αισχρό ψέμα, κάτι που φαίνεται και από τις παράλληλες τυφλές επιθέσεις τόσο σε Λίβανο όσο και στην Παλαιστίνη. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν έχει έναν και μόνο στόχο. Να περάσουν στον πλήρη έλεγχο των ΗΠΑ-Ισραήλ το εμπορικό πέρασμα του Περσικού κόλπου και να εκμεταλλευτούν τα αμερικανικά μονοπώλια τον ορυκτό πλούτο της περιοχής.

Η Ελλάδα πλέον εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο με την πλευρά του επιτιθέμενου. Η πρόσδεση στο άρμα των πολεμικών σχεδιασμών των κρατών – δολοφόνων, απειλεί ευθέως την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Οι επιθέσεις που δέχτηκε η βρετανική βάση στην Κύπρο, δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσονται στα αντίποινα του στρατού του Ιράν λόγω της χρήσης της βάσης στο Ακρωτήρι από αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά μέσα και επιτελεία. Η παρουσία των φρεγατών και των F16, δεν θα λειτουργήσουν αμυντικά, προς υπεράσπιση της κρατικής κυριαρχίας της Κύπρου. Εντάσσονται στο συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο των στρατιωτικών δυνάμεων που ξεκίνησαν τον πόλεμο και αποτελούν στόχο αντιποίνων. Η κατάρριψη ιρανικών drones στην Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς patriot, αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Η ελληνική κυβέρνηση μετατρέπει την χώρα μας σε βασικό πρωταγωνιστή των πολεμικών συγκρούσεων.

Οι λαοί της Ελλάδας και της Κύπρου δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τον πόλεμο.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση:

Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας.

Η χώρα μας να κρατήσει ειρηνευτική στάση. Να αποσυνδεθεί από το ιμπεριαλιστικό άρμα των ΗΠΑ-Ισραήλ.

Να διακοπεί κάθε οικονομική- εμπορική και στρατιωτική συνεργασία.

Να αποχωρήσουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τα σύνορα.

Η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.»

Καταγγελία για προσαγωγές

Όπως καταγγέλλει με ανάρτηση στα social media o Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις με σκοπό την προσαγωγή τους.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει «πριν λίγα λεπτά, μέλη της Νεολαία Νέας Αριστεράς – Youth New Left στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στην πόλη με αντιπολεμικό μήνυμα για τον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου στο Ιράν. Για αυτό τον λόγο κρατούνται τώρα από την Αστυνομία με σκοπό να προσαχθούν στην Ασφάλεια.

Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης σε δημόσιο χώρο αποτελεί λόγο κράτησης;

Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου και να μετατρέπει την χώρα μας σε προτεκτοράτο;

Η προσκόλληση της κυβέρνησης στα συμφέροντα ΗΠΑ και Ισραήλ είναι πάνω από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας;

Ρητορικές ερωτήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που μας έχει εμπλέξει κανονικά σε έναν αδιανόητο πόλεμο.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη.

Επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο».