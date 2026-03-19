Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία
«Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.
Η Νέα Αριστερά εξαπολύει πυρά κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, λέγοντας πως «υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων». Ακόμη, επισημαίνει πως «κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής!».
Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:
«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και ‘περήφανα’ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο.
Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί ‘μη εμπλοκής’ καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι ‘παρατηρητής’, είναι μέρος της σύρραξης.
Ο κ. Δένδιας μάς λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται ‘εθνικά συμφέροντα’.
Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.
Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής!
Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας».
