newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19 Μαρτίου 2026, 11:51

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Spotlight

Τη σημασία της κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων προερχόμενους από το Ιράν με στόχο διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, σημείωσε σε δήλωση του (ΕΡΤ), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Οι δηλώσεις του έγιναν  μετά το πρόγευμα εργασίας με τους Πρέσβεις των Κρατών – Μελών της ΕΕ στην Αθήνα, το οποίο διοργάνωσε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες, «η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

Δένδιας: Αποδεικνύεται το αξιόμαχο και η εμπειρία της ελληνικής συστοιχίας Patriot

Υποστήριξε δε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών αλλά και των ευρωπαίων πολιτών».

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως «η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των ελλήνων, των ευρωπαίων αλλά και όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία των διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μία τεράστια σημασία».

Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κλείνοντας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Πολιτική 13.03.26

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»

Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Μια πάντα αστάθμητη δομή

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο