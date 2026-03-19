Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Τη σημασία της κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων προερχόμενους από το Ιράν με στόχο διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, σημείωσε σε δήλωση του (ΕΡΤ), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το πρόγευμα εργασίας με τους Πρέσβεις των Κρατών – Μελών της ΕΕ στην Αθήνα, το οποίο διοργάνωσε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες, «η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

Δένδιας: Αποδεικνύεται το αξιόμαχο και η εμπειρία της ελληνικής συστοιχίας Patriot

Υποστήριξε δε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών αλλά και των ευρωπαίων πολιτών».

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως «η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των ελλήνων, των ευρωπαίων αλλά και όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία των διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μία τεράστια σημασία».

Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κλείνοντας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν.