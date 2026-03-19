ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της της Ελλάδας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής καθώς και των μεγάλων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στρατιωτικοί εκτός συνόρων, χαρακτηρίζει το ΚΚΕ με ανακοίνωση του την δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για την κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο διυλιστήρια, από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελεί κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Υπουργός της «κουλτούρας των φερέτρων» ο Δένδιας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Το ΚΚΕ καλεί σε λαϊκή κινητοποίηση

Τέλος τονίζεται πως «οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».